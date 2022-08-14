Поезда приравняют к самолетам

Правительство заинтересовалось идеей организации и господдержки чартерных железнодорожных перевозок. Сами железнодорожники готовы обсуждать такой проект при обеспечении «сбалансированности графика движения поездов». Именно отсутствие свободных или удобных ниток графика представители экспертного сообщества называют основным изъяном чартерной концепции в приложении к железным дорогам. Также они отмечают сложности с обеспечением таких перевозок вагонами в пиковый сезон, потенциальной стыковкой с автобусными маршрутами и соответствием условий турпакетов системе возврата билетов, сложившейся у ОАО РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Премьер Михаил Мишустин поручит Минтрансу, ОАО РЖД и Ростуризму изучить возможность распространения внутренней чартерной авиапрограммы на путешествия железнодорожным транспортом. «Запуск программы чартерных перевозок в стране совершенно по-другому дал возможность формировать те самые пакетные туры и возможности привлечения людей в самые заповедные места нашей страны,— цитирует господина Мишустина "Интерфакс".— Что касается железнодорожных перевозок, идея очень интересная. Я поручу министру транспорта вместе с ОАО РЖД и Зариной Валерьевной (Догузовой, главой Ростуризма.— “Ъ”) посмотреть, как мы можем проработать этот механизм».

Авиационные чартерные перевозки внутри страны субсидируются. Как подчеркнул Михаил Мишустин, на субсидии в трехлетнем бюджете предусмотрено свыше 1 млрд руб. В июле Ростуризм сообщал, что предлагает расширение программы поддержки, в том числе на регулярное авиационное и железнодорожное сообщение.

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что принимают активное участие в выработке комплекса мер, направленных на снижение стоимости отдыха граждан на территории РФ, «и готовы предметно обсуждать назначение чартерных поездов в рамках заявок представителей туристических сообществ и сбалансированности графика движения поездов». Это позволит повысить доступность железнодорожного транспорта для населения РФ, в том числе за счет снижения стоимости туристических продуктов, добавляют в монополии. Кроме того, отмечают там, появится возможность реализации различных адресных программ, например предоставление льгот на билеты по программе «Семейный туризм».

В железнодорожной отрасли чартер в его авиационном прочтении, то есть назначение нового транспортного средства по востребованному маршруту, реализовать непросто.

Как пояснял глава «Гранд Сервис Экспресса» (оператор перевозок в Крым) Александр Ганов, перевозчик не может добавить новый поезд вне утвержденного на год графика, «даже видя, что спрос на какие-то даты пиковый», без корректировки графика движения других поездов (см. “Ъ” от 30 мая).

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков соглашается, что в отношении железнодорожного сообщения реализовать чартерную программу сложнее, чем в авиации.

Он отмечает, что чартерные перевозки железной дорогой существуют и сегодня — это поезда, перевозящие школьников к местам отдыха, однако насколько такой вариант будет интересен взрослым пассажирам, которые предпочитают туристические поезда, делающие несколько остановок,— вопрос.

Также для чартерных перевозок нужно найти вагоны, а в пиковый сезон все они поставлены на линию, и нитки графика.

У железнодорожников обычно есть резервные нитки графика для разовых перевозок, отмечает господин Янков, однако лучшие нитки уже задействованы под регулярные маршруты, например поезд Москва—Сочи, который идет чуть менее суток, и чартерным пассажирам придется довольствоваться гораздо более медленным движением. К тому же, добавляет эксперт, есть проблема организации стыковки с автобусами, которые могут быть не привязаны к поездам.

Субсидирование части стоимости железнодорожных билетов сейчас имеет смысл, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, в первую очередь в свете растущего турпотока на юг РФ в условиях отсутствия перспектив возобновления работы ряда аэропортов в этом году. С учетом недавнего происшествия на аэродроме в Крыму высока вероятность того, что список закрытых аэропортов может быть расширен.

Что касается выкупа целых поездов туроператорами, по мнению эксперта, важно отметить, что у ОАО РЖД, в отличие от авиаперевозчиков, крайне гуманная система возврата билетов плюс довольно большая доля субсидируемого сегмента (перевозки в общих и плацкартных вагонах), так что возникает вопрос, способны ли будут туроператоры предложить клиентам сходные комфортные условия.

Наталья Скорлыгина