«Все нитки под пассажирские перевозки в Крым из центра России задействованы»

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Спрос на железнодорожные перевозки в Крым этим летом резко вырос из-за закрытия аэропортов в регионе. О трудностях и перспективах расширения железнодорожного сообщения с полуостровом “Ъ” рассказал гендиректор ТК «Гранд Сервис Экспресс» (оператор перевозок в Крым) Александр Ганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ганов

Фото: Пресс-служба АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов

Фото: Пресс-служба АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

— С какими сложностями сталкивается организация железнодорожных перевозок в Крым этим летом?

— Сложности связаны с закрытием аэропорта Симферополя. По понятным причинам спрос на железнодорожные билеты выше, чем в прошлом году. Компании удалось оперативно отреагировать на эту ситуацию и запустить дополнительные поезда, привлечь дополнительный вагонный парк. К началу года у нас было немногим более 400 вагонов, еще более 200 удалось привлечь к летнему сезону. Определенные сложности есть, но с ростом объемов перевозок компания справляется: нанимается и проходит обучение дополнительный персонал, ремонтируется подвижной состав и так далее. На сегодняшний день мы приняли на работу дополнительно более тысячи человек. И продолжаем набор.

— Планируется ли увеличить количество поездов?

— Мы добавили один ежедневный поезд из Москвы. Кроме того, за счет дополнительно привлеченного в аренду парка увеличили периодичность курсирования и составность пяти уже назначенных поездов. С 1 июня запускаем поезд Адлер—Симферополь. Аэропорт Адлера работает, поэтому была задача помимо прямого сообщения обеспечить стыковку для тех пассажиров, которые готовы прилететь в аэропорт Адлера и с достаточно удобной стыковкой пересесть на наш поезд и приехать в Крым. Та же история с аэропортом Минеральные Воды.

Еще одна возможность — воспользоваться услугами нашей дочерней компании, которая работает в Крыму. Южная пригородная пассажирская компания запустила поезд Анапа—Керчь—Феодосия. Это тоже довольно удобный мостик: всего два часа до Керчи, и вы в Крыму. Ходит он дважды в день, а в выходные — три раза.

— Представители турбизнеса говорят о дефиците перевозок в Крым, вы его ощущаете?

— В конце мая — начале июня мы открываем дополнительные места с учетом привлечения в аренду подвижного состава. Безусловно, билеты есть уже далеко не на все дни. Дело в том, что графики заездов в санатории и в оздоровительные лагеря утверждены, и они не гибкие. Мы сейчас просим коллег провести работу и сделать график заездов более плавным. Тогда нагрузка на пиковые даты окажется значительно меньше, и это будет определенным решением, которое позволит всем нам лучше спланировать работу и обеспечит максимальный завоз.

— Может ли пойти речь об организации чартерных поездов?

— Перевозчик не может добавить новый — «чартерный» в терминологии авиаторов — поезд вне утвержденного на год графика, даже видя, что спрос на какие-то даты пиковый. Это увязанная система. Просто назначить дополнительный поезд без корректировки графика движения других поездов нельзя. Все наши инфраструктурные возможности по назначению поездов на сегодняшний день определены и реализованы. Все нитки под пассажирские перевозки в Крым из центра России задействованы. Но мы продолжаем искать и реализовывать возможности по удовлетворению спроса.

— Сколько поездов сейчас ходят?

— Поезда «Таврия» курсируют в Крым по 17 маршрутам. Это 15 пар поездов и три дополнительные прицепные группы из разных городов страны. На многих направлениях курсирует три-четыре состава. Если мы говорим о ежедневном графике, то летом в день в Крым будет прибывать до девяти пар поездов (пара — это значит «туда и обратно»).

— Превышает ли спрос возможности перевозчика?

— Сложно сказать сейчас. Мы смотрели структуру перевозок по прошлому году, и анализ показал, что среди всех доступных маршрутов прибытия в Крым железнодорожный транспорт занимал 10%, более 50% — это автотранспорт (и организованный, и личный) и почти 40% — авиасообщение. В этом году, конечно, ситуация сильно изменится, потому что авиасообщение недоступно и пассажиры перераспределяются на два оставшихся канала: автомобильный и железнодорожный транспорт. Мы планируем, что если ситуация с отменой авиасообщения сохранится, то за летний сезон (с 1 мая по 30 сентября) перевезем вдвое больше людей, чем в прошлом году,— до 2,3 млн пассажиров.

— Туристы жалуются на низкую скорость движения поездов в Крым. Ее можно увеличить?

— Скорость определяется возможностями инфраструктуры. Была проведена определенная работа в этом направлении, и этим летом ряд поездов значительно ускорены. Так, поезд, Москва—Симферополь ускорен на пять часов, питерский — на четыре. И ряд других поездов — на меньшее количество часов, но речь идет о часах, не о минутах.

— Крымский полигон находится в непосредственной близости от зоны боевых действий. Влияет ли это на перевозки?

— Мы не меняли никаких маршрутов. График движения утвержден. Он исполняется в том виде, в котором утвержден. Безопасность перевозок обеспечивается.

— Мешают ли летние ремонты?

— Ремонты путей — жизненная необходимость, это тоже вопрос безопасности перевозок. Инфраструктура Крымской дороги совершенствуется. Есть узкие места, которые требуют расшивки. Но есть и федеральная целевая программа развития Крыма, где эти мероприятия учтены. Есть однопутный участок, мост пока не электрифицирован. Крымский мост открылся в конце 2019 года, и инфраструктура полуострова поэтапно развивается.

— Действительно ли в поездах в Крым почти нет мест для высокобюджетных туристов?

— Не совсем так. Среди дополнительного подвижного состава мы привлекли и вагоны люкс. Они курсируют в поезде Москва—Симферополь на ежедневной основе. Это вполне приличный даже по меркам требовательных пассажиров подвижной состав. В каждом купе свой санузел, размещение комфортное: широкие полки, по сути, уже кровати. Да, мы такой класс обслуживания предлагаем, и он пользуется спросом.

— Спрос в Крым высокий из-за закрытого аэропорта, ценообразование динамическое. Средний чек вырос?

— Более половины парка — плацкартные вагоны. Это сделано, чтобы обеспечить максимальную провозную емкость и предложить недорогие билеты. Цены в плацкартном сегменте регулируются государством. Если говорить о не регулируемом государством секторе перевозок — это сегмент купе, СВ и люкс,— там ценообразование свободное, но это не значит, что цены меняются раз в день или раз в месяц. Вся ценовая модель утверждается на год вперед. И даже в этом сегменте предельные цены выросли на 10–12%, а по ряду направлений не выросли совсем.

Интервью взяли Наталья Скорлыгина и Александра Мерцалова