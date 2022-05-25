Крым просится в состав

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Резкое падение спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем вынуждает туркомпании добиваться организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. Выкупать места на таких рейсах бизнес готов с дисконтом 20–25%. Но основной проблемой может стать необходимость сократить грузовое движение на участке от Воронежа до Ростова. Пока оператор перевозок советует туристам, которым не хватило билетов, искать варианты стыковок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Турбизнес обратился в министерство курортов и туризма Крыма с просьбой оказать поддержку в дополнительной организации дополнительного ежедневного поезда, заполнять который компании обещают самостоятельно. Об этом “Ъ” рассказала директор компании «Ласпи» Елена Баженова, уточнив, что инициатива последовала после совещания в министерстве. По словам гендиректора «Дельфина» Сергея Ромашкина, принимавшего участие в совещании, региональные власти попросили турбизнес оценить потребности в увеличении провозных мощностей по железной дороге в рамках обсуждения перспективы запуска в Крым чартерных поездов.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко пояснил “Ъ”, что увеличение регулярного и организация чартерного железнодорожного сообщения с полуостровом — часть комплекса мер по увеличению транспортной доступности. Основная проблема, по его словам, сводится к пропускной способности железных дорог юга РФ. В компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ; занимается перевозками в Крым) организацию чартерных поездов называют «вопросом не одного месяца». В компании также сообщили о планах открыть продажу еще 500 тыс. мест с 1 июня по 30 сентября за счет поездов по маршрутам Москва—Феодосия, Санкт-Петербург—Феодосия, Смоленск—Симферополь, Белгород—Симферополь, Астрахань—Симферополь и Кисловодск—Симферополь.

Туристические поездки в Крым осложнились в конце февраля, после того как работа ряда южных аэропортов, включая Симферополь, была ограничена из-за начала военных действий на Украине. Его пассажиропоток по итогам прошлого года составил 6,83 млн человек. По словам собеседника “Ъ” на рынке, доступная емкость железнодорожных перевозок составляет 2,5 млн пассажиров в год. Туроператоры и отельеры уже указывали на начавшийся дефицит билетов. «На прошлой неделе объем продаж туров в Крым составлял 8,9% от показателя прошлого года»,— уточняет собеседник “Ъ” в турбизнесе.

Елена Баженова поясняет, что сейчас нехватка провозных мощностей в Крым приводит к большому числу аннуляций существующих бронирований. Для клиентов часто становится сюрпризом отсутствие авиасообщения с Крымом. «Билеты есть в продаже, люди их свободно покупают, а после узнают, что улететь не удастся»,— объясняет она. Путешественникам, которым не удалось купить билет на нужную дату, в ГСЭ пока советуют искать варианты стыковок: сесть на пригородный поезд Анапа—Керчь в Анапе, на маршрут Астрахань—Симферополь или Пермь—Симферополь в Волгограде, на «Таврию» в Лисках Воронежской области или доехать до Крыма из Кисловодска.

Как альтернативу турбизнес пытается предложить чартерные автобусы, но энтузиазма у клиентов они не вызывают: Сергей Ромашкин говорит о минимальных продажах. «Автобусы пользуются спросом у клиентов из центра страны, ориентированных на бюджетный отдых»,— говорит представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. Компания, по ее словам, заинтересована в чартерных поездах. Хотя господин Ромашкин вспоминает, что прошлые попытки запустить их оказывались скорее негативными: тарифы для бизнеса не отличались от регулярных. По его словам, туроператорам интересно покупать места со скидкой 20–25% от этой цены, дисконт нивелирует часть их рисков при отсутствии спроса.

Стремление турбизнеса добиться запуска чартерных поездов в Крым — не единственная попытка улучшить логистику. Альянс туристических агентств на днях обратился с просьбой организовать регулярное железнодорожное сообщение силами РЖД, сообщал Tourdom.ru. В госмонополии тему не комментируют.

Госпожа Баженова предполагает, что сложности с увеличением количества поездов на полуостров могут быть связаны с ограниченной пропускной способностью Крымского моста. Глава Союза пассажиров Кирилл Янков полагает, что для увеличения количества поездов из Москвы и Петербурга в Крым нужно как раз сократить грузовое движение, особенно на участке от Воронежа до Ростова, где все объезды далеко. «Видимо, этот участок критический»,— отмечает он. Не исключено, говорит эксперт, что ОАО РЖД не хочет этого делать: грузовые перевозки для монополии прибыльны. Однопутный участок Багерово—Джанкой в Крыму, по его словам, не заполнен: сейчас он пропускает до 10 пар поездов в сутки, показатель можно увеличить до 30.

Александра Мерцалова, Наталья Скорлыгина; Александр Дремлюгин, Симферополь