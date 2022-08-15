Управляющие теряют вознаграждения

По итогам первого полугодия вознаграждение управляющих компаний (УК) снизилось на 7%. При этом расходы компаний на ведение бизнеса продолжали расти. И хотя для повышения эффективности им придется пойти на сокращение затрат, в том числе на рекламные и маркетинговые мероприятия, УК собираются сохранить расходы на персонал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выручка управляющих компаний от услуг доверительного управления по итогам первого полугодия снизилась на 7% относительно показателя прошлого года (до 10 млрд руб.). Это следует из отчетности более 150 компаний, на которые по итогам 2021 года приходилось свыше 40% общей выручки. В исследование, проведенное “Ъ”, не вошли некоторые крупные УК, переставшие публиковать отчетность в соответствии с рекомендациями ЦБ. В первом квартале рост выручки составил 4% (см. “Ъ” от 19 мая).

Негативное влияние на результаты оказала высокая волатильность на финансовых рынках, наблюдавшаяся в конце первого квартала, а также блокировка иностранных активов управляющих компаний и их клиентов на счетах в НРД. Среди раскрывших отчетность компаний треть показали снижение выручки. Сильнее других пострадали универсальные компании, ориентированные как на розничных инвесторов, так и на институциональных, в ряде случаев их выручка сократилась на 10–25%. По словам финдиректора УК «Альфа-Капитал» Александра Списивого, на выручке отразилось снижение комиссий на фоне коррекции на рынках, ослабление курса доллара и недополучение вознаграждения по продуктам с замороженными активами.

Впрочем, даже в условиях нестабильного рынка ряду компаний удалось увеличить доходы. «В прошлом году компании удалось существенно увеличить портфель под управлением, как в ПИФ, так и в ДУ, что сказалось на позитивной динамике роста выручки в 2022 году»,— пояснил гендиректор УК БКС Владимир Соловьев.

Кризис почти не отразился на компаниях, работающих с ограниченным числом инвесторов, прежде всего через закрытые ПИФы. У таких УК выручка выросла на 10–50%. По словам гендиректора «КСП Капитал Управление активами» Вячеслава Исмайлова, инструмент ЗПИФ предусматривает возможность меньшей зависимости вознаграждения от рыночной стоимости активов, это влияет на устойчивость. «Как правило, в ЗПИФах находятся те активы (в частности, недвижимость.— “Ъ”), которые в меньшей мере были затронуты текущим кризисом, нежели, например, ценные бумаги (см. “Ъ” от 27 июля.— “Ъ”)»,— отмечает господин Исмайлов.

Несмотря на общее снижение выручки, в целом УК увеличивали расходы. По итогам полугодия траты на персонал выросли на 12,5%, а на административные расходы — почти на 30%. Лишь только каждая пятая компания начала «резать косты».

Сильному падению расходов будет мешать регуляторные требования ЦБ, а также потребность в перестройке бизнес-процессов. «Многие участники рынка активно перестраивают операционную инфраструктуру в связи с ограничениями на операции с ценными бумагами. К концу года большинство игроков адаптируются к новой реальности, стабилизируют издержки и прибыльность на новых уровнях»,— считает Александр Списивый.

По словам Вячеслава Исмайлова, для поддержания эффективности бизнеса необходимо постоянно оптимизировать все процессы деятельности компании и максимально адекватно сокращать расходы, но требования регулятора и правительства к деятельности профучастников растут, как растет и количество фондов под управлением и объем решаемых задач. Поэтому многие компании продолжают наращивать расходы.

Впрочем, такая щедрость управляющих не будет долгой. Как считает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Диана Сергиенко, на фоне снижения выручки управляющие компании с большой вероятностью начнут сокращать расходы, чтобы поддержать показатели рентабельности. В первую очередь будут сокращаться расходы на привлечение, при этом сильного снижения трат на персонал на рынке не ждут. «Уже наблюдается некоторое сокращение рекламных и маркетинговых мероприятий, но текущие операционные функции сохраняются на прежнем уровне. В части персонала не видим предпосылок для снижения зарплат, а по некоторым специализациям сохраняется дефицит кадров»,— отмечает господин Соловьев.

В рамках адаптации бизнеса к новым условиям стоит ожидать активного расширения продуктовой линейки с ориентацией на новые географические направления, а также развития сегмента ЗПИФов, считает Диана Сергиенко. К тому же на рынке ожидают роста спроса на персональные фонды, для структурирования активов частных инвесторов. Руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров отмечает повышенный интерес инвесторов к фондам с выплатой промежуточного дохода, в которые все за два месяца с их запуска инвесторы вложили более 10 млрд руб.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин