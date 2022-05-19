Управляющие выдержали квартал

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Возросшая в начале года турбулентность российского фондового рынка пока не оказала значительного негативного влияния на выручку управляющих компаний. Их вознаграждение выросло за первый квартал более чем на 4%. Однако масштабные санкции неизбежно ударят по отрасли, от чего сильнее всего пострадает розничная часть бизнеса. Более устойчивым выглядит сегмент ЗПИФов, спрос на которые будет подстегиваться желанием капитала структурировать свои активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выручка российских управляющих компаний в первом квартале выросла по сравнению с прошлым годом на 4,4%. Это следует из анализа отчетности более полутора сотен УК, на которые по итогам 2021 года приходилось более 40% совокупной выручки. Ряд крупнейших компаний, в том числе не попавших под санкции, по рекомендации ЦБ временно прекратили публикацию квартальной отчетности. Среди тех, кто ее раскрыл, только треть показали отрицательную динамику. У каждой шестой компании выручка выросла больше чем на треть (в основном это те, кто работает с закрытыми паевыми фондами).

Компании смогли нарастить выручку, несмотря на высокую турбулентность на российском фондовом рынке. По итогам отчетного периода индекс Московской биржи упал почти на 29%, до 2,7 тыс. пунктов, вернувшись к уровням полуторагодовой давности. Индекс гособлигаций RGBITR снизился за квартал почти на 12%, индекс корпоративных бондов RUCBITR потерял почти 10%. Однако, отмечает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Кириллов, выручка в основном считается по средним активам за отчетный период, к тому же по части активов в управлении ЦБ разрешил рассчитывать их стоимость исходя из уровней на 18 февраля: «Треть квартала российский рынок был закрыт, а потому у инвесторов не было возможности вывести активы, а значит, активы не претерпели резкого падения».

Но текущие геополитические события еще окажут существенное влияние на работу управляющих компаний, полагают эксперты, и сильнее всего пострадает розничная часть бизнеса. По словам гендиректора «Альфа-Капитала» Ирины Кривошеевой, граждане столкнулись с ограничениями при инвестировании в целый ряд зарубежных активов. В марте Euroclear заморозил счет НРД, в итоге почти все управляющие компании и их клиенты потеряли возможность совершать операции с иностранными активами и участвовать в корпоративных событиях. Хотя доля таких активов составляла на конец 2021 года менее 10% от активов всех ПИФов, многие фонды включали иностранные ценные бумаги в портфели, что сделали операции с ними невозможными. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, до сих пор не осуществляются операции с паями более 100 розничных ПИФов.

Участники рынка доверительного управления и ЦБ обсуждают шаги, которые позволят возобновить операции с фондами, в которых присутствуют иностранные активы. В частности, рассматривается возможность разблокировать операции для фондов с долей таких активов до 10%, а в остальных случаях переводить их в отдельный закрытый ПИФ (см. “Ъ” от 26 апреля). Одновременно опрошенные “Ъ” крупные УК заявили, что изучают вопрос запуска фондов на активы из дружественных стран. ЦБ в первом квартале даже зарегистрировал правила нескольких таких фондов, но пока ни один из них не сформирован. «Инвестиции в активы дружественных стран выглядят привлекательно, но реальной возможности пока нет ни у одной управляющей компании»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Кроме того, в условиях геополитической неопределенности участники рынка ожидают повышенного спроса инвесторов на ЗПИФы. «Из-за санкций капиталы будут оставаться в России. Поэтому стоит ждать сильного импульса для структурирования активов через ЗПИФы или персональные фонды»,— отмечает господин Кириллов. «Как и пандемия, нынешняя шоковая встряска пойдет отчасти на пользу индустрии»,— отмечает Ирина Кривошеева. Нынешний кризис, как считает Артем Майоров, расширяет возможности участников рынка, которые не попали под прямые ограничения. Такие независимые компании могут, отмечает он, «самостоятельно открывать за клиента брокерские счета на нужных площадках и контролировать состояние активов».

Виталий Гайдаев