Инвесторам чужого не надо

В июле управляющие компании зафиксировали снижение спроса инвесторов на розничные паевые фонды. В минувшем месяце в открытые и биржевые ПИФы чистый приток составил менее 600 млн руб., почти в пять раз ниже результата июня. Пайщики массово сокращали вложения в фонды иностранных акций. Однако интерес пайщиков может вырасти в сегменте консервативных фондов, чему будет способствовать снижение ставок на фоне мягкой денежно-кредитной политики ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В июле интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций заметно снизился. По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные паевые фонды составил 591 млн руб., что почти в пять раз ниже результата предыдущего месяца. Падение привлечений произошло на фоне активного вывода средств из биржевых фондов (БПИФы), который достиг 1,4 млрд руб. При этом в открытые ПИФы чистый приток составил 2 млрд руб., что сопоставимо с результатом предыдущего месяца. Отличия в результатах привлечения отчасти могут быть связаны с различиями в каналах продаж. Как правило, паи открытых ПИФов покупают у самой управляющей компании либо ее агента, реже — на бирже (при условии, что паи имеют листинг). По данным Московской биржи, на бирже обращаются только 30 ОПИФов. Паи БПИФов возможно приобрести и продать только на бирже, что положительно сказывается на их ликвидности.

Вместе с тем, в июле частные инвесторы заметно сократили покупки облигационных фондов. По данным Investfunds, за месяц в них вложили только 453 млн руб., тогда как в июне объем инвестиций превышал 2,6 млрд руб. «Котировки паев фондов облигаций возвращаются к тем значениям, на которых находились в начале года. Но клиенты пока не готовы и дальше принимать на себя риск, им проще зафиксироваться на уровне безубыточности и разместить средства в менее рисковые активы — денежный рынок или депозиты»,— отмечает начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.

Одновременно заметно выросли оттоки из фондов акций, при снижении вывода средств из фондов смешанных инвестиций. По данным Investfunds, за месяц клиенты фондов данных категорий вывели 1,27 млрд руб. и 0,35 млрд руб., тогда как в июне забрали соответственно 0,73 млрд руб. и 0,97 млрд руб. «Данный сегмент, несмотря на свою дешевизну, пугает несбывшимися надеждами по дивидендам, а также рисками, связанными с расконвертацией ADR, а также с повышением налоговой нагрузки на сырьевой сектор»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.

При этом инвесторы активно покидали фонды, ориентированные на вложения в иностранные активы. По оценке “Ъ”, чистый отток из них составил 1,27 млрд руб., причем 85% пришлось на БПИФы. Отчасти это связано с тем, что операции с большей частью ОПИФов с валютными активами остаются замороженными из-за санкций в отношении НРД. Распродажа иностранных активов связана с негативными результатами управления подобными фондами с начала года. По данным Investfunds, с начала года потери крупных фондов с активами свыше 500 млн руб. составили 23–57%. Это связано как с падением стоимости иностранных активов в мире, так и с укреплением рубля в последние месяцы. Кроме того, по словам Евгения Горбунова, существуют серьезные инфраструктурные риски и, если фонды еще имеют возможность совершать операции с иностранными активами, они не застрахованы от новых возможных ограничений. В такой ситуации розничные инвесторы начали отдавать предпочтение ПИФам драгоценных металлов, чистый приток в которые в июле составил почти 1,4 млрд руб. «Фонд на золото может служить альтернативой банковскому счету в вопросе хранения иностранной валюты, поскольку золото на мировом рынке котируется в долларах США» — поясняет гендиректор «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов.

На фоне смягчения монетарной политики ЦБ управляющие ждут роста спроса на их продукты. «Цикл снижения ключевой ставки еще не закончен, кредитные спреды в корпоративных бумагах еще достаточно широкие, так что притоки в фонды облигаций продолжатся. Как и в фонды денежного рынка, которые позволяют комфортно пересидеть ситуацию повышенной неопределенности»,— указывает Виктор Барк. По оценке руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Дмитрия Постоленко, по облигациям корпоративных эмитентов с дюрацией 3–5 лет на горизонте 12 месяцев можно ожидать доходность 12–14%. «На рынке акций очень высокая премия за риск, а фундаментальные показатели эмитентов выглядят очень сильно, что делает акции привлекательными в долгосрочной перспективе. Это, в свою очередь, будет способствовать интересу к смешанным фондам»,— отмечает господин Постоленко.

Виталий Гайдаев