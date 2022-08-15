Поставщики не спешат в аптеки

Рекордный рост фармацевтического рынка в первом полугодии совпал со снижением долей крупнейших дистрибуторов лекарств в розничном сегменте. Это связано с ужесточением требований к платежной дисциплине аптек на фоне кризиса и неопределенности на рынке, а также с увеличением дистрибуторской наценки. Во втором полугодии аналитики ждут сохранения роста рынка на фоне всплеска заболеваемости COVID-19, причем крупнейшие поставщики вернут позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По итогам января—июня дистрибуторы лекарств увеличили оборот на 19% год к году, до 1,12 трлн руб., говорится в исследовании DSM Group. Как отмечают аналитики, это один из самых больших приростов рынка «за многие годы». Для сравнения: в период первой волны пандемии COVID-19 в январе—июне 2020 года продажи дистрибуторов росли на 14%, а за первую половину 2021 года — на 13%.

По данным DSM Group, прирост рынка в этом году обеспечил в том числе ажиотажный спрос на лекарства весной. За первые две недели марта после начала военных действий РФ на Украине выручка аптечных сетей выросла в среднем на 50%. Потребители формировали запасы, повышенным спросом, в частности, пользовались импортные лекарства для лечения хронических заболеваний. Кроме того, отмечают в DSM Group, цены на лекарства в марте выросли на 10% к 2021 году, что также сказалось на обороте рынка во втором квартале.

Совокупная доля десяти крупнейших дистрибуторов лекарств за год к июлю выросла на 3,3 процентного пункта, до 71,5%. Но положительная динамика связана с усилением консолидации продаж в сегменте госзакупок с 43,1% до 53,5%, тогда как доля десяти крупнейших поставщиков на розничном рынке сократилась с 96,8% до 88,9%.

Тройка лидеров рейтинга DSM Group не изменилась. Первое место сохранил «Пульс» Эдуарда Нетылько, увеличив поставки на 22%, до 150,4 млрд руб. «Катрен» Леонида Конобеева нарастил оборот на 19,8%, до 141,5 млрд руб., «Протек» Вадима Якунина — на 23,1%, до 137,5 млрд руб. год к году.

Крупнейшие дистрибуторы на фармацевтическом рынке по обороту в январе—июне 2022 года Выйти из полноэкранного режима Место Компания Объем продаж (млрд руб.) Динамика год к году (%) Доля (%) 1 «Пульс» 150,4 22 13,4 2 «Катрен» 141,5 19,8 12,6 3 «Протек» 137,5 23,1 12,2 4 «Р-Фарм» 106,8 24,1 9,5 5 БСС 63,5 73 5,6 6 ФК «Гранд-Капитал» 61,7 20,2 5,5 7 «Фармкомплект» 45 -8,4 4 8 «Ирвин 2» 34,2 60,7 3 9 «Фармимэкс» 31,7 31,9 2,8 10 «Профитмед» 31,5 11,7 2,8 Открыть в новом окне Источник: DSM Group.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет снижение доли десяти крупнейших дистрибуторов в рознице «возросшей осторожностью» компаний. «Небольшие игроки вынуждены бороться за долю на рынке и больше рисковать. Крупным игрокам свойственен более взвешенный подход и фокус на прибыль»,— объясняет он. В марте дистрибуторы начали ужесточать условия отпуска лекарств аптекам, сокращая отсрочки — срок предоставления товарных кредитов. Условия ухудшались повсеместно, и игроки второго эшелона зачастую вели себя более жестко, говорит гендиректор рязанской сети «Аптека Фарма» Александр Миронов. По его словам, сейчас условия отпуска дистрибуторами лекарств начали возвращаться к докризисным с мая.

Гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский подтверждает, что во втором квартале продажи в розничном сегменте снизились на фоне ужесточения требований к платежной дисциплине клиентов и общего снижения потребительского спроса. К концу полугодия, по его словам, рынок стабилизировался. По данным DSM Group, продажи в аптеках месяц к предыдущему месяцу начали снижаться с апреля. В «Пульсе» и «Катрене» на вопросы “Ъ” не ответили.

Директор по продажам «Профитмеда» Николай Тодуа добавляет, что в условиях неопределенности, роста ключевой ставки ЦБ и удорожания банковских кредитов дистрибуторы были вынуждены страховать экономические риски увеличенной наценкой почти на весь ассортимент, за исключением жизненно важных препаратов.

Единственным из десяти крупнейших дистрибуторов, нарастившим долю в аптечном сегменте, стала группа БСС, чей показатель вырос с 3,8%, до 5,1%. В компании объясняют результаты ажиотажной отгрузкой сетям в первом квартале, а также расширением собственной сети «Алоэ» и открытием нового филиала в Новосибирске.

По прогнозам Сергея Шуляка, по итогам года оборот фармацевтического рынка увеличится на 15%. Спад продаж летом компенсируется осенью-зимой, когда начнет сказываться и рост заболеваемости COVID-19, указывает он. Крупные дистрибуторы, по словам эксперта, уже будут чувствовать себя достаточно уверенно и смогут восстановить доли в рознице.

Полина Гриценко