Госконтрактам добавили свободы

Правительство расширило возможности применения механизма пересмотра цен госконтрактов, который был введен ранее из-за резкого удорожания стройматериалов. В частности, снят верхний предел увеличения цены контракта, убран также запрет на удлинение срока его исполнения. Участники рынка меры поддерживают, отмечая, что скорректированный порядок позволит отрасли гибче реагировать на волатильность цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Минстрой сообщил об упрощении порядка пересмотра цен строительных госконтрактов в 2022 году — с августа для таких корректировок снята часть ограничений. Поясним, речь идет о действующем с августа прошлого года механизме, который предполагает возможность заключения подрядчиками и госзаказчиками допсоглашения, позволяющего увеличить цену контракта в пределах 30% от его стоимости. Для проектов дороже 100 млн руб. при этом требуется повторное прохождение госэкспертизы для подтверждения сметы (по данным объединения «Нострой», сейчас в таком ценовом диапазоне действует около 6 тыс. контрактов общей стоимостью 5,2 трлн руб.). Как ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, уже произведен пересмотр стоимости контрактов на сумму 100 млрд руб., до конца года прогнозируется потребность в корректировке договоров еще на 80 млрд руб.

Согласно утвержденным постановлением правительства обновленным правилам, в случаях если изменения условий контракта, связанные с удорожанием стройматериалов, не затрагивают объема или видов выполняемых работ, ограничение об увеличении его цены не более чем на 30% от стоимости работ применяться не будет (пересмотр, как и прежде, должен укладываться в лимиты бюджетных средств). Также будет снят запрет на увеличение срока исполнения контракта.

Отметим, что о планах расширения возможностей увеличения цен контрактов говорилось еще в мае. Участники рынка инициативу тогда поддержали, отметив, что подрядчики столкнулись с ситуациями, когда допустимое повышение стоимости контракта уже выбрано, а для его исполнения требуются новые ресурсы (см. “Ъ” 20 мая). Минфин при этом настаивал, что увеличение цены контракта сверх 30% возможно лишь в пределах доведенных бюджетных лимитов, что сейчас и предусмотрено. Эта оговорка, отметим, беспокоит участников рынка — многие госзаказчики отказывают подрядчикам в прохождении процедуры увеличения цены контрактов из-за отсутствия лимитов. Среди дальнейших планов, уже анонсированных Минстроем,— сделать механизм пересмотра цен контрактов постоянным, сейчас срок его действия ограничен этим годом.

«Несмотря на то что снятие ограничений на сроки и стоимость госконтрактов косвенно подтверждает инфляцию сметных цен выше 30%, для отрасли это хорошая новость»,— говорит руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. По его словам, необходимость корректировок назрела давно, поскольку растущие цены на стройматериалы влекут за собой новое прохождение экспертизы, а значит, приводят к дополнительным расходам и повышению стоимости строительства. Поэтому возможность изменять цену контракта в упрощенном порядке позволит строителям более гибко реагировать на волатильность цен и выдерживать сроки сдачи объектов.

Гендиректор АО «Югинвестпроект» Илья Пономарев называет обнародованные изменения актуальными во многих случаях, особенно это касается металлоемких проектов или объектов с существенной частью импортного оборудования. «Усложнение, а иногда и прямой запрет поставок требуют переработки ранее принятых решений, а ценовое ралли последних двух лет диктует необходимость большей свободы в принятии решений»,— говорит он. В целом, отмечает Илья Пономарев, «хотелось бы, чтобы вопрос цены госконтракта не рассматривался в отрыве от стоимости жизненного цикла объекта, от его качества, с этим же связан пункт по срокам». По ряду объектов, прежде всего технологически сложных, добавляет эксперт, требуется переработка «в процессе», замена систем, материалов, инженерных решений. «Это не вина подрядчиков, и совершенно разумно несколько ослабить законодательные императивы для пользы дела»,— говорит господин Пономарев.

Евгения Крючкова