Госконтрактам убирают пределы

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Механизм увеличения стоимости строительных госконтрактов предлагается упростить и расширить: Минстрой готовит изменения, предполагающие возможность их удорожания более чем на разрешенные сейчас 30%, а также опцию неоднократного пересмотра в упрощенном порядке без прохождения госэкспертизы. Участники рынка инициативу поддерживают, отмечая, что необходимость в существенных корректировках контрактов уже назрела и что каждое прохождение экспертизы ведет к повышению стоимости строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В правительстве обсуждается возможность упрощения и расширения механизма увеличения стоимости строительных госконтрактов из-за роста цен на стройматериалы. Замглавы Минстроя Сергей Музыченко сообщил, что ведомством подготовлен проект изменений в постановление правительства, регламентирующее этот процесс. Напомним, механизм запущен в августе 2021 года — подрядчики и госзаказчики могут заключать допсоглашения, позволяющие увеличить до 30% стоимость контрактов (для проектов стоимостью более 100 млн руб. требуется повторная госэкспертиза для подтверждения сметы).

По данным НОСТРОЙ, сейчас действуют около 6 тыс. контрактов стоимостью от 100 млн руб. на сумму 5,2 трлн руб. По 1,3 тыс. получено повторное положительное заключение госэкспертизы и стоимость была скорректирована. Отметим, что участники рынка не раз жаловались на то, что уже одобренные средства доводятся до них довольно медленно.

Сейчас предлагается разрешить увеличивать цену контракта более чем на 30% — об установлении нового предела удорожания не сообщается. Предусматривается и возможность неоднократного увеличения цены контракта — в 2021 году допускался лишь ее разовый пересмотр. Как пояснили “Ъ” в Минстрое, появится возможность изменять цену контракта «на регулярной основе» в упрощенном порядке. Если ранее проект прошел экспертизу для подтверждения удорожания в связи с ростом цен на материалы, для последующих корректировок проходить ее уже не придется.

Минстрой уже подготовил проект нового распоряжения правительства о выделении средств на компенсацию удорожания. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщал, что лимит в 105 млрд руб. на этот год уже выбран и обсуждается «перебрасывание» денег из бюджета 2023–2024 годов. Сейчас, по словам Сергея Музыченко, зафиксирована необходимость увеличения цены контрактов примерно на 7 млрд руб. по региональным объектам и на 20 млрд руб.— по федеральным.

В Минфине “Ъ” сообщили, что проект Минстроя проходит процедуру урегулирования разногласий: финансовое ведомство считает, что корректировка стоимости должна быть лишь в пределах бюджетных лимитов, и отмечает, что отсутствие необходимости экспертиз при последующих изменениях может привести к необоснованным расходам бюджета.

В профсообществе инициативу Минстроя поддерживают. По словам президента НОСТРОЙ Антона Глушкова, скачок цен в 2021 году уже показал по ряду контрактов удорожание выше чем на 30% (например, по металлоемким спортивным объектам), в этом же году подрядчики столкнулись с ситуацией, когда разрешенное повышение стоимости контракта уже выбрано, но он продолжает действовать и для его исполнения необходимы новые ресурсы, стоимость которых уже изменилась. «Но эти случаи нужно смотреть индивидуально»,— говорит Антон Глушков.

Как отмечает руководитель комиссии по вопросам разрешительной деятельности и совершенствования нормативной базы в строительстве общественного совета при Минстрое и гендиректор ООО «Мосэксперт» Анатолий Воронин, «каждый заход в экспертизу — это дополнительные расходы и время». Когда решаются вопросы безопасности объекта, добавляет он, такие издержки оправданны. В случаях же увеличения контракта без изменений конструктивных и технологических решений «бесконечное хождение в экспертизу только дополнительно увеличивает стоимость проекта».

Евгения Крючкова