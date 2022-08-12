Отказное распределение

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обсудил в четверг итоги регистрации кандидатов на сентябрьских выборах в регионах. Участники круглого стола пришли к выводу, что, несмотря на «фактор спецоперации», кампания проходит штатно, уровень конкуренции на всех уровнях высок, а число отказов в регистрации снизилось по сравнению с предыдущими кампаниями. Сторонний эксперт полагает, что снижение числа отказов связано с изменением методики подсчета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Григорьев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максим Григорьев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Доклад об итогах регистрации на осенних выборах, который обсуждался на круглом столе ЭИСИ, подготовил Фонд исследования проблем демократии. Его глава, руководитель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, первым делом отметил, что, несмотря на «серьезные геополитические вызовы», избирательная кампания проходит штатно и демонстрирует высокий уровень конкуренции на выборах губернаторов и снижение количества отказов в регистрации кандидатов.

Как сообщал ранее “Ъ”, на прямых губернаторских выборах в 14 регионах так называемый муниципальный фильтр смогли преодолеть 77 из 88 выдвиженцев, то есть 87,5% всех участников,— это рекорд с момента восстановления в 2012 году прямых губернаторских выборов и введения самого фильтра. Из парламентских партий своих кандидатов не смогли зарегистрировать только ЛДПР и «Новые люди» в Карелии. При этом сразу в пяти субъектах до выборов допустили всех желающих.

«Высокий уровень партийно-политической конкуренции» сохраняется и на выборах региональных законодательных органов, отмечается в докладе. Этап регистрации прошли 40 из 42 партсписков и около 98% кандидатов, выдвинутых в одномандатных округах. По подсчетам авторов исследования, по сравнению с 2017 годом, когда проходили предыдущие выборы в тех же регионах, число отказов сократилось в четыре раза. Всего в основных и дополнительных выборах региональных парламентов участвуют 14 партий, 10 из которых смогли зарегистрировать списки кандидатов, а еще 4 — выдвинули своих представителей исключительно по одномандатным округам.

Сахалин, где в выборах в облдуму участвуют девять партий, политолог Павел Данилин назвал «рассадником демократии». Он также привел статистику по числу отказов в регистрации кандидатов от парламентских партий: в «Единой России» не допустили к выборам одного «списочника», в КПРФ — трех кандидатов по спискам и одного по округу, в ЛДПР — двух по спискам, в «Справедливой России — За правду» — шесть по спискам и два по округам, в «Новых людях» — по одному кандидату по списку и по округу. «Так же как и с высшими должностными лицами, на выборах в законодательные собрания отсев в первую очередь был обусловлен не произволом избирательных комиссий, как любят у нас некоторые оппозиционеры говорить, а тем, что партии не смогли или не захотели собрать подписи, то есть добровольно отказались от своего участия»,— заверил господин Данилин.

«Общий уровень состязательности кандидатов на муниципальных выборах также можно оценить как высокий, прежде всего в административных центрах субъектов России, где в выборах продолжат участие все 15 политических партий, выдвигавших кандидатов»,— говорится в докладе. При этом в одномандатных округах на выборах в гордумы региональных столиц уже зарегистрировано свыше 93% кандидатов.

Отдельно участники круглого стола остановились на муниципальных выборах в Москве. Как сообщил политолог Александр Асафов, на старте кампании были ожидания, что власть создаст условия, которые усложнят оппозиции «путь до кандидатов». Но на примере Москвы видно, что эти ожидания были ошибочными, уверен эксперт. В доказательство он привел почти окончательные данные Мосгоризбиркома: зарегистрировано 6259 кандидатов из 7326 выдвинувшихся, при этом 599 человек сняли свои кандидатуры или не принесли документы и только 465 получили отказ по различным причинам — как правило, это ошибки в документах или скрытие судимости. То есть процент отказов составил 6,35%, и это ниже, чем в 2017 году, подытожил господин Асафов.

Политолог Александр Кынев, не участвовавший в круглом столе, обращает внимание на то, что в этом году изменилась методика подсчета числа кандидатов, которым отказали в регистрации: раньше к ним относились и те, кто не сдал документы, а сейчас их считают как выбывших. По мнению эксперта, если считать по-старому, то число отказов, в частности, на губернаторских выборах будет примерно таким же, как и в прошлые годы. Что же касается выборов в заксобрания, то там на этапе выдвижения в этом году было меньше кандидатов, чем в тех же регионах на предыдущих выборах пять лет назад, добавляет эксперт.

Афанасий Сборов