Тройки для пятерки

Верхушки списков парламентских партий на осенних выборах в заксобрания сформированы в основном по привычным для этих партий принципам, выяснил “Ъ”, изучив первые тройки списков. Так, лицами «Единой России» станут губернаторы и другие статусные персоны, а другие партии сделали ставку на лидеров региональных отделений. В КПРФ именно их считают самыми популярными местными политиками, в «Справедливой России — За правду» (СРЗП) ждут, что на выборах главы партячеек докажут свою состоятельность, а в «Новых людях» хотят, чтобы руководители отделений как можно быстрее получили депутатский статус. И только ЛДПР менять предвыборную стратегию пришлось вынужденно: ранее все региональные партсписки лично возглавлял ныне покойный лидер партии Владимир Жириновский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из шести регионов, где в сентябре будут выбирать парламенты, так называемые общие части партсписков есть в пяти (кроме Саратовской области). “Ъ” проанализировал первые тройки списков парламентских партий: именно эти кандидаты, которых увидят в бюллетенях все избиратели региона, должны мотивировать граждан проголосовать за свою партию.

Как рассказал “Ъ” заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, в этом году партия не доводила до своих отделений каких-то жестких принципов формирования общих частей списка: «Мы дали коллегам максимальную степень свободы и разрешили действовать так, как считают целесообразным. Сейчас же нет федеральной кампании, поэтому мы даем возможность им самим выбрать конфигурацию, которую они считают наиболее целесообразной для победы».

В итоге в четырех регионах лидерами списков ЕР стали губернаторы, выступающие в роли «паровозов»: это Сергей Меняйло (Северная Осетия), Александр Бречалов (Удмуртия), Олег Мельниченко (Пензенская область) и Валерий Лимаренко (Сахалинская область). Компанию господину Меняйло в первой тройке составили миллиардер Владимир Гуриев и депутат Госдумы Зураб Макиев; последний, по сведениям “Ъ”, может стать сенатором от заксобрания региона. В Сахалинской области вместе с губернатором баллотируются председатель облдумы Андрей Хапочкин и Евгения Тучкова, указавшая свой статус как «временно неработающая» (ранее она упоминалась в СМИ как руководитель поисково-спасательного отряда «Сова»). В Удмуртии и Пензенской области в общие части списков ЕР вошли депутаты заксобраний и действующие сенаторы. В Краснодарском крае вместо губернатора список возглавил председатель заксобрания Юрий Бурлачко, а в тройку также вошли сенатор от краевого парламента Владимир Бекетов и депутат заксобрания Иван Черезов. Не обошлось без статусных фигур и в Саратовской области, но поскольку общей части в партсписках местный закон не предусматривает, известные политики выступят в роли лидеров территориальных групп. Среди них бывший глава региона Валерий Радаев, мэр Саратова Михаил Исаев, депутаты Госдумы Николай Панков, Андрей Воробьев и Александр Стрелюхин.

Коммунисты, как сказал “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, «тактику паровозов» не используют. «Кандидатуры троек предлагают региональные отделения, затем они согласовываются с центральным аппаратом партии»,— пояснил он. Главным принципом отбора, по его словам, является популярность местных политиков. А лидерами списка, как правило, становятся первые секретари региональных отделений и экс-кандидаты в губернаторы от КПРФ.

В Северной Осетии и Удмуртии списки Компартии действительно возглавили первые секретари региональных отделений, а в Краснодарском крае и Пензенской области — экс-кандидаты в губернаторы (депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов и депутат Госдумы Алексей Корниенко). Пензенских коммунистов на выборы поведет депутат Госдумы, глава юридической службы КПРФ Георгий Камнев. Еще недавно он был первым секретарем областного отделения партии, но сложил свои полномочия вскоре после думских выборов. Компанию лидерам списков в основном составили действующие депутаты областных заксобраний и гордум от КПРФ.

Секретарь президиума центрального совета СРЗП по политическим вопросам Дмитрий Гусев сообщил “Ъ”, что при формировании первых троек на этих выборах партия исповедует свой традиционный принцип: «Списки должны возглавлять руководители региональных отделений. Если ты лидер — покажи, чего ты стоишь». В целом этот принцип соблюдается: в большинстве регионов списки эсеров возглавили председатели советов региональных отделений, причем в Пензенской области в общей части списка у СРЗП лишь один кандидат — глава отделения Алексей Шпагин. Но есть и два исключения. В Удмуртии глава партячейки Вадим Белоусов участвует в губернаторских выборах, а партсписок на выборах в Госсовет возглавляют его депутаты Андрей Смирнов и Игорь Стрелков. А на Сахалине лидером партсписка стал секретарь бюро регионального отделения Вадим Полицинский. В целом же первые тройки у СРЗП, как и у КПРФ, укомплектованы в основном депутатами заксобраний и гордум.

А вот ЛДПР на выборах-2022 пришлось менять традиционную стратегию. Ранее все списки ЛДПР на региональных выборах возглавлял лично председатель партии Владимир Жириновский. На первых после его смерти выборах, как пояснил “Ъ” заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, в партии действует «общий принцип», по которому партсписки возглавляют региональные координаторы, лидеры фракций и действующие депутаты. Кроме того, ЛДПР старается включать в первые тройки своих активистов. В пользу кандидата играет также стаж в партии, добавил господин Нилов.

Практически во всех регионах первые места в списках ЛДПР действительно заняли координаторы местных отделений партии. Лишь в Краснодарском крае лидер партячейки и депутат регионального заксобрания Иван Тутушкин оказался на втором месте, уступив первенство депутату Госдумы от ЛДПР Юрию Напсо. В первых тройках партии также значатся региональные и местные депутаты и помощники депутатов Госдумы.

На фоне их коллег по парламенту кандидаты из общих частей списков думского новичка — партии «Новые люди» — выглядят менее статусно. Лишь на Сахалине все представители первой партийной тройки имеют депутатские мандаты как члены гордумы Южно-Сахалинска. В основном же списки партии, участвующей в пяти выборах из шести (кроме Северной Осетии), возглавляют руководители региональных отделений. По словам источника “Ъ” в «Новых людях», списки на нынешние выборы формировались из предпринимателей и региональных активистов, при этом у партии было только одно достаточное жесткое требование: «Главы региональных отделений должны быть либо лидерами списков, либо на проходных местах».

Андрей Винокуров, Мария Макутина, Дана Боранукова, Дарья Бурданова