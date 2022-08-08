В рамках своих конкуренций

В субботу завершился этап регистрации кандидатов на прямых выборах губернаторов, которые пройдут в сентябре в 14 регионах. Так называемый муниципальный фильтр смогли преодолеть 77 выдвиженцев из 88, то есть 87,5% всех участников — это абсолютный рекорд с момента восстановления в 2012 году прямых губернаторских выборов и введения «муниципального фильтра». Из парламентских партий своих кандидатов не смогли зарегистрировать только ЛДПР и «Новые люди» в Карелии. При этом сразу в пяти субъектах до выборов допустили всех желающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году Карелия (на фото — ее глава Артур Парфенчиков) оказалась лидером и по числу выдвинутых кандидатов в губернаторы, и по числу отказов в их регистрации

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В 2022 году Карелия (на фото — ее глава Артур Парфенчиков) оказалась лидером и по числу выдвинутых кандидатов в губернаторы, и по числу отказов в их регистрации

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Наиболее конкурентная ситуация сложилась в Карелии, где беспартийный, но выдвинутый «Единой Россией» Артур Парфенчиков рассчитывает продлить свои полномочия главы республики еще на один срок. Помимо парламентской пятерки, о притязаниях на этот пост в регионе заявили аж восемь «малых партий». Их кандидатов едва ли можно считать реальными соперниками для господина Парфенчикова, однако ровно половина из них добилась включения в бюллетень — это представители «Родины», Партии пенсионеров, Партии роста и Демократической партии России. Не смогли собрать подписи кандидаты от «Коммунистов России», Российской партии свободы и справедливости, Казачьей партии, «Зеленой альтернативы» и — неожиданно — ЛДПР.

По словам лидера карельских либерал-демократов Александра Паккуева, который и баллотировался в губернаторы, сложившаяся ситуация «вызывает много вопросов»: «Как кандидаты от партий, не представленных ни в одном органе местного самоуправления, собирают подписи, а кандидат от ЛДПР — партии, более 30 лет занимающей место на политическом олимпе,— нет?» Напомним, для регистрации на губернаторских выборах нужно собрать автографы от 5% до 10% всех муниципальных глав и депутатов региона (в Карелии — 7%). Та же доля подписей должна принадлежать муниципалам «верхнего» уровня, то есть главам и депутатам районов и городов. Наконец, подписи «верхнего уровня» должны быть собраны не менее чем в трех четвертях муниципалитетов.

Помимо господина Паккуева, в бюллетень не попал выдвиженец партии «Новые люди» Михаил Федоров. Парламентские «новички» до последнего были уверены, что их кандидат преодолеет муниципальный фильтр, однако, по данным республиканского Центризбиркома, господин Федоров представил в комиссию только 81 подпись из 84 необходимых. В партии говорят, что их кандидата подвели муниципальные депутаты Кондопожского района, которые «в последний момент» и, возможно, «под давлением местного руководства» отказались давать ему свои подписи. «Муниципальный фильтр — атавизм. Наверное, когда-то он решал государственные задачи, но в новое время оказался инструментом политической цензуры для региональных властей»,— заявили “Ъ” в пресс-службе «Новых людей», пообещав выступить «с инициативой реформировать систему допуска кандидатов к выборам губернаторов».

Впрочем, глава карельского избиркома Алексей Бахилин оценивает ситуацию иначе. По его словам, вал кандидатов в губернаторы «говорит о серьезной политической активности в республике», а господин Федоров де-юре стал единственным, кто получил отказ в регистрации: все остальные просто не принесли подписи, в связи с чем «утратили статус кандидата».

Несмотря на относительно высокий отсев кандидатов в Карелии, губернаторская кампания-2022 стала рекордной по проценту зарегистрированных участников: удостоверение кандидата получили 77 выдвиженцев из 88, или 87,5%. По данным Центризбиркома РФ, с момента возвращения прямых выборов в 2012 году ближе всего к этой отметке были кампании 2016 и 2021 годов (76% и 78% соответственно), а также 2017-го (71%). Худшими по этому показателю стали губернаторские выборы-2013, в ходе которых до регистрации дошло только 43% выдвиженцев (в основном это было связано с большим количеством самовыдвиженцев на выборах мэра Москвы, ни один из которых, кроме мэра Сергея Собянина, регистрацию не прошел). В среднем же муниципальный фильтр преодолевают 64% кандидатов.

Второй по числу «отказников» стала Ярославская область, где врио губернатора Михаил Евраев идет на выборы самовыдвиженцем. Там не сумели преодолеть фильтр кандидат от «Яблока» Сергей Балабаев и автомеханик Алексей Антипов — второй после врио главы региона самовыдвиженец. Отметим, что введенный в 2012 году «муниципальный фильтр» по-прежнему является непреодолимым препятствием для независимых самовыдвиженцев (то есть тех, кто не занимает пост врио губернатора или действующего главы). Выборы-2022 исключением не стали: помимо ярославского, регистрацию не прошли два самовыдвиженца в Кировской области и один в Марий Эл.

Также два кандидата не сумели преодолеть барьер в Удмуртии — это выдвиженцы «Коммунистов России» и Партии возрождения России. Во всех остальных регионах недопуск на губернаторские выборы был эпизодическим, то есть фильтр не смогли пройти по одному участнику: в Новгородской области с этим не справился кандидат от «Яблока», в Рязанской — от «Родины», в Саратовской — от Партии возрождения России, в Свердловской — от Российского общенародного союза. В Бурятии, Калининградской, Тамбовской, Томской и Владимирской областях в выборах примут участие все выдвинутые кандидаты.

Напомним, что в нескольких регионах парламентские партии сами не стали выдвигать кандидатов. Так, в Марий Эл нет выдвиженца от КПРФ, в Томской области — от ЛДПР, а «Справедливая Россия — За правду» пропускает кампании в Бурятии, Ярославской и Кировской областях. Наконец, «Новые люди» выдвинули кандидатов только в Карелии, Бурятии и Свердловской области.

Андрей Прах