А потом — хакатон

Минэкономики предложило снизить параметры внебюджетного финансирования, необходимого для выделения субсидий на проект государственных хакатонов (соревнований для IT-разработчиков) в области искусственного интеллекта (ИИ), с 205 млн руб. до 24 млн руб. до 2024 года. Организаторы не могут привлечь средства из-за ухода с рынка зарубежных партнеров, объясняют в министерстве. Но и до кризиса проект не был привлекательным для бизнеса, поскольку не решал конкретные задачи, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства о внесении изменений в правила предоставления субсидий на проведение хакатонов в области искусственного интеллекта в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика» (ЦЭ). Документ разработало Минэкономики, он опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru 11 августа. По новым условиям, для получения субсидии оператору хакатонов нужно привлечь из внешних источников не 209 млн руб. ежегодно, как раньше, а порядка 24 млн руб. Размер самой субсидии не раскрывается, но в документе говорится, что внебюджетные средства на организацию хакатонов должны составить не менее 10% от величины дотаций.

Изменение правил в Минэкономики объясняют уходом с российского рынка потенциальных иностранных инвесторов, «имеющих продукцию и компетенции в сфере искусственного интеллекта», следует из пояснительной записки. В министерстве “Ъ” уточнили, что сокращения именно бюджетного финансирования проведения хакатонов не планируется.

Проект «Цифровой прорыв: хакатоны и чемпионаты ИИ» в рамках нацпроекта ЦЭ стартовал в июне 2021 года, Минэкономики выступило организатором, а оператором — АНО «Россия — страна возможностей» (учреждена в 2018 году по поручению президента). В рамках федерального проекта ИИ до 2024 года на хакатоны планировалось направить 985 млн руб., включая внебюджетное финансирование на 283 млн руб. Предполагалось, что участники получат доступ к набору данных из сфер здравоохранения, логистики и других для обучения ИИ.

Проект должен обеспечить российский рынок ИИ квалифицированными кадрами и новыми продуктами, следует из информации на его сайте. Всего на 2022 год запланировано более 30 соревнований для разработчиков. В АНО “Ъ” заверили, что инициатива Минэкономразвития «о сокращении финансирования хакатонов в России никак не повлияет на количество, масштаб и другие характеристики и ключевые показатели проекта».

В то же время собеседник “Ъ”, знакомый с ходом реализации проекта, говорит, что он исходно выглядел не слишком практичным: «При написании проекта не подготовили задач, не привлекли партнеров из бизнеса, и самое главное, ведомства не предоставили данные». В результате мероприятия максимум способствовали популяризации ИИ, но целевых задач не решали, отметил собеседник “Ъ”. Весной правительство уже скорректировало федеральный проект по ИИ в части изменения требований к получателям господдержки при реализации проектов в 2022–2024 годах (см. “Ъ” от 6 апреля).

Хакатон — один из инструментов как подготовки специалистов, так и быстрой апробации решений, объясняет гендиректор MTS AI Александ Ханин. Иностранное партнерство при проведении хакатонов не всегда заключается в финансировании, уточняет он: «Это экспертиза, иногда узкоспециализированная». По словам господина Ханина, со стороны IT-сообщества к хакатонам есть интерес, но в России направление пока не слишком развито.

Основательница Telegram-канала «Все о блокчейн, мозге и Web3.0» Ани Асланян сомневается в реальной пользе от хакатонов. По ее словам, нет данных о том, были ли использованы конечные продукты, разработанные в рамках соревнований: «Чтобы бизнес ставил задачи перед участниками, от него требуется много временных и трудовых ресурсов, более того, нет гарантий, что задачи будут реализованы, поскольку в хакатонах участвуют разные по уровню разработчики».

Татьяна Исакова, Анастасия Гаврилюк