Госпланы запутались в нейросетях

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Правительство намерено внести изменения в федеральный проект развития в России технологий искусственного интеллекта до 2024 года с учетом противодействия санкциям. В частности, к 2024 году 1,2 тыс. компаний—разработчиков ИИ могут получить поддержку на сумму более 17 млрд руб., включая внебюджетные средства. Исходно правительство готовилось выделить на эти цели только 5 млрд руб. Между тем в условиях ухода с рынка зарубежных инвесторов многие проекты сталкиваются с нехваткой финансирования и уже поставлены на паузу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” сообщили, что «с учетом текущей повестки противодействия санкциям» часть показателей и индикаторов федерального проекта «Искусственный интеллект до 2024 года» будут скорректированы: «Прорабатываются изменения требований к получателям господдержки при реализации ИИ-проектов на привлечение внебюджетного финансирования в 2022–2024 годах». В частности, к 2024 году 1,2 тыс. компаний—разработчиков ИИ могут получить поддержку на сумму более 17 млрд руб., включая внебюджетные средства индустриальных заказчиков, уточнили в аппарате вице-премьера. В мае 2021 года правительство утвердило выделение на ИИ 5,26 млрд руб. Источник остальных средств представитель господина Чернышенко не уточняет.

Федеральный проект был утвержден в 2021 году для реализации «Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года», согласно которой рынок решений на основе искусственного интеллекта к 2024 году должен вырасти до $140 млрд. Центром компетенций по реализации проекта выступает «Сбер». В «Сбере» “Ъ” подтвердили, что проводится анализ мероприятий проекта и обсуждается «ряд корректировок для адаптации к измененному рынку». В банке уточнили, что изменения касаются поддержки компаний, разрабатывающих отечественные программные продукты, и обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами.

Источник “Ъ” на IT-рынке утверждает, что сейчас многие проекты с использованием ИИ, как государственные, так и коммерческие, поставлены на паузу: «Западные санкции ограничивают доступ к глобальной инфраструктуре и передовым технологиям, например репозиториям (хранилищам.— “Ъ”) обезличенных данных для обучения нейронной сети». В число основных участников рынка, развивающих ИИ в России, помимо «Сбера» входят МТС, «Газпром нефть», «Яндекс», VK и РФПИ.

Несмотря на возможные ограничения в области вычислительных ресурсов, поставляемых зарубежными компаниями, российский рынок ИИ имеет запас прочности в области инфраструктуры за счет действующих центров обработки данных и суперкомпьютеров, считают в МТС.

В сентябре Центр искусственного интеллекта МТС заключил соглашение с акселератором из Кремниевой долины Plug and Play, который инвестировал в Google, PayPal и другие IT-компании. Партнеры надеялись, что сотрудничество даст российским стартапам доступ к западным инвестициям и экспертизе. В МТС заявили, что договоренности в силе. Источник “Ъ” на IT-рынке подчеркивает, что для разработчиков ИИ уход с рынка зарубежных инвесторов — серьезная проблема.

Вложения в ИИ в силу изменения финансовой ситуации у многих игроков сократятся, считает технический директор телемедицинской компании «Доктис» Матвей Васенин. Но если раньше многие проекты не реализовывались из-за того, что крупные игроки быстро перекупали лучших специалистов, а небольшие компании не могли конкурировать, то сложившаяся ситуация может стать для них шансом, добавляет он: «Конкуренция между игроками усилится, в условиях снижения финансирования лучшие разработчики будут собираться в независимые команды».

В России позволить себе внедрение технологии может очень ограниченное число компаний и эти вложения трудно сравнивать с западными, отмечает основатель Telegram-канала «Все о блокчейн, мозге и Web 3.0» Ани Асланян. Например, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) потратила в 2021 году $24,65 млрд на исследования и разработки ИИ, а в 2020 году — $18,44 млрд. Согласно собственным данным, Alphabet вложила в ИИ в 2021 году $31,56 млрд, а в 2020-м — $27,57 млрд.

Татьяна Исакова