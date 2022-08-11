Политологов отправили в цех

В Подмосковье в среду стартовал форум молодых политологов «Дигория». На его открытии первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко лично объяснил, чего ждет Кремль от представителей политических профессий: они должны удовлетворить потребности общества в гордости за страну, убедить молодых людей, что кризис — это время возможностей, и продолжить работу над консолидацией российского общества. Всех участников форума распределили по «фабрикам», одну из которых возглавил замглавы управления по общественным проектам АП Алексей Жарич. А внутри «фабрик» молодых политологов разделили по «цехам», в которых они будут формировать «образ будущего», обсуждать «украинский вопрос», укреплять «семейные ценности», а также развивать свои навыки в «гибридной войне» и формировании «проактивной повестки».

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В своем выступлении на открытии форума «Дигория» куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко дал понять, что ждет от политологов конкретных и содержательных проектов и практических решений, воплощение которых можно будет обсуждать уже в Кремле. Он также обратил внимание, что отдельные направления форума называются не «лабораториями», а «фабриками или цехами», и перечислил три основных запроса, ответы на которые должны найти участники форума.

Первый из них связан «с массированным давлением на Россию, попытками отменить российскую культуру, переписать российскую историю, изолировать Россию от мира». Все это, по мнению господина Кириенко, требует «адекватного ответа». Как сообщил чиновник, сославшись на некоторые «закрытые документы», оппоненты России рассчитывали, что санкции вызовут колоссальное недовольство населения, которое выльется в уличные протесты. «Они просчитались кардинальным образом. Общество в России ответило на это совсем по-другому. Консолидация российского общества — тот ответ, который дали граждане нашей страны»,— отметил господин Кириенко. Но даже у консолидированного общества, по его словам, есть потребность гордиться страной. «А значит, у представителей гражданского общества, государства есть ответственность за то, чтобы эту потребность удовлетворять. Мы обязаны дать людям возможность и поводы для гордости, причем не только исторические»,— поставил первую задачу представитель АП.

Второе направление работы связано с излюбленным тезисом Сергея Кириенко о том, что «кризис — это время возможностей». Он заявил, что надо не только «прятаться» и заниматься импортозамещением, но и создавать максимально новое по всем направлениям деятельности. «Гагарин ничего не импортозамещал. И Менделеев не импортозамещал чужие таблицы»,— привел доходчивые примеры куратор внутренней политики, добавив, что Россия в XX веке уже не раз доказывала свою способность к перестройке и кардинальным изменениям в жизни. Политологи же должны добиться того, чтобы это понимание было не только у них, но и в общественном мнении, а «важнейшая для нас задача — чтобы это понимание в первую очередь было у нашей молодежи», наставлял представитель Кремля. При этом он уверен, что оппоненты России уже готовят атаку на нашу молодежь. «Хочешь победить врага — воспитай его детей»,— поделился чиновник «восточной мудростью».

Третья задача опять же связана с «консолидацией», которой, кстати, поспособствовал сам Запад. «Для них мы все русские. Это внешнее давление задает возможности для высокой внутренней консолидации — межнациональной, межпоколенческой, консолидации между различными слоями и категориями населения в нашей стране. И это тоже требует большой работы»,— разъяснил господин Кириенко. По его словам, специалисты на Западе умеют делать выводы из своих ошибок, а это значит, что «все только продолжается».

Выступивший следом замначальника президентского управления общественных проектов Алексей Жарич сообщил политологам, что власти готовы привлекать их к работе по интерпретации происходящих событий. «Это и телевизионные эфиры, и радиоэфиры, это и интернет-проекты»,— перечислил чиновник. Отдельно он акцентировал внимание на интерпретационной работе для молодежи, напомнив, что на следующих президентских выборах будут голосовать люди 2006 года рождения.

«Мы приглашаем молодых политологов, молодые лица на ток-шоу, на комментаторскую работу на телевидении и в интернете»,— подтвердила исполнительный директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федулкина, пожелав, чтобы участники форума гордились тем, что делают, и своей страной.

Председатель совета директоров ЭИСИ, член Центризбиркома и декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, в свою очередь, рассказал, что в конце 80-х годов из политической науки убрали идеологию и из-за этого она перестала выполнять положенные ей функции. «И она была замещена другой идеологией, потому что пустоты природа, и тем более социальная природа, не терпит»,— объяснил эксперт. Но сейчас, по его мнению, ситуация меняется. Он призвал, чтобы в своих проектах участники форума отражали ценности российского общества.

После вступительных речей политологи приступили к четырехдневной учебе. Всех участников развели по четырем «фабрикам», которые, в свою очередь, поделены на «цеха». «Фабрику смыслов», которая состоит из «цехов» «Государство будущего», «Общество будущего» и «Человек будущего», возглавила одна из ключевых экспертов ЭИСИ Екатерина Соколова. Руководителем «Фабрики интерпретаций» стал Алексей Жарич: он будет курировать работу «цехов» «Украинский кризис», «Гибридная война» и «Проактивная повестка». Во главе «Фабрики социального проектирования» встал политтехнолог Григорий Казанков, которого АП регулярно привлекает к губернаторским и федеральным кампаниям. Выбравшие это направление политологи будут работать в «цехах» «Согласие», «Семейные ценности» и «Созидание».

Андрей Винокуров