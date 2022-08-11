Университет подвела защита

По данным источников “Ъ”, следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве со средствами Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где в прошлом году студент Тимур Бекмансуров устроил побоище, убив шесть человек и еще два десятка ранив. Сейчас речь идет о деньгах, выделенных на систему автоматической пожарной сигнализации, организации и управления эвакуацией. Ранее проверяющие обнаружили, что система при ее активировании не передает сигнал на пульт экстренных служб, и сочли ее неработоспособной. Общий ущерб управление Федерального казначейства оценивало более чем в 18 млн руб. Также следствие проверяет обстоятельства поставки и монтажа систем видеонаблюдения и удаленного доступа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам знакомых с ситуацией источников, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено во Втором отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю в июле этого года. Ранее в следственном управлении были зарегистрированы несколько материалов о возможных хищениях в ПГНИУ. Как утверждают собеседники “Ъ”, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, подозреваемых и обвиняемых в нем нет.

Расходованием средств вуза на системы безопасности сначала надзорные, а затем и следственные органы заинтересовались после массового убийства в кампусе университета, в котором обвиняется первокурсник Тимур Бекмансуров. Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще более двадцати получили ранения различной степени тяжести. После этого технические специалисты провели проверку работы автоматической пожарной сигнализации. Они выяснили, что при срабатывании она не передает сигнал в экстренные службы и поэтому является неработоспособной.

В ходе проверки управление Федерального казначейства по Пермскому краю установило, что в результате приемки и оплаты работ бюджету был причинен ущерб на сумму более 18,3 млн руб., из которых более 13,86 млн руб. университет получил в качестве субсидии из федерального бюджета. Проблемы с системой оповещения и эвакуации привели к возбуждению уголовного дела в отношении ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, проректора Павла Блуся, начальника отдела контроля вуза Михаила Мухачева и сотрудницы Росгвардии Натальи Головановой.

По данным СПАРК, в сентябре 2020 года электронный аукцион на «выполнение работ по установке системы оповещения и управления эвакуацией, средств пожарной эвакуации» на объектах университета выиграло ООО «Эра». Сумма контракта с компанией составила 13,86 млн руб. Общество было зарегистрировано в 2013 году. В прошлом году выручка «Эры» от продажи составила 46,6 млн руб., чистая прибыль — 1,12 млн руб. Закончить предусмотренные контрактом работы, как следует из информации с сайта ЕИС «Госзакупки», общество должно было к 31 декабря 2020 года. Но в итоге акты о приемке работ были подписаны в первой половине прошлого года.

Кроме того, СУ СКР в рамках доследственной проверки, как говорят источники, изучает контракты с ООО СКУД на общую сумму более 14,5 млн руб., которые компания заключила с университетом в ноябре 2020 года. Они предусматривали поставку и монтаж системы видеонаблюдения.

В итоге управление Федерального казначейства пришло к выводу, что сроки исполнения обязательств были сорваны, а сама система находится в частично неработоспособном состоянии. При этом контракт был выполнен, оплаты по нему произведены. Как говорят знакомые с ситуацией источники, следствие проверяет информацию, что часть работ, предусмотренных контрактами, могли выполнять сотрудники структурных подразделений ПГНИУ. По данным “Ъ”, процессуальное решение по этому поводу будет принято в ближайшее время.

В июле этого года университет обратился в Арбитражный суд Пермского края с исками к ООО «Эра» о взыскании 699 тыс. руб., а также двумя исками к ООО СКУД, требуя в общей сложности более 1,13 млн руб. В свою очередь, «Эра» обратилась к вузу со встречным иском, требуя выплатить более 184 тыс. руб. за срыв срока оплаты работ.

В пресс-службе ПГНИУ от комментариев воздержались.

Дмитрий Астахов, Пермь