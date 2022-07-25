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Коммерсантъ FM
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Пермский стрелок попал в суд

Завершено расследование нападения на университет

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего осенью прошлого года стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Тогда погибли шесть человек, еще два десятка получили ранения. Обвиняемый полностью признал свою вину, но не смог точно назвать мотивы преступления. В ближайшее время это уголовное дело будет направлено в суд, а СКР продолжит расследование другого дела, возбужденного по фактам нарушений при организации охраны и системы оповещения в ПГНИУ.

Тимур Бекмансуров так и не смог назвать следствию мотивы совершенного им нападения на пермский университет

Тимур Бекмансуров так и не смог назвать следствию мотивы совершенного им нападения на пермский университет

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Тимур Бекмансуров так и не смог назвать следствию мотивы совершенного им нападения на пермский университет

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Нападение на Пермский госуниверситет было совершено 20 сентября 2021 года. Студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным ружьем, пришел на территорию ПГНИУ и открыл стрельбу по людям и автомобилям. В университете возникла паника, в ходе которой 18 человек пытались спастись, выпрыгивая из окон учебных корпусов. В результате стрельбы 6 человек погибли, 20 были ранены, 37 получили различные телесные повреждения. Нападавшего нейтрализовал сотрудник полицейской дорожно-патрульной службы Константин Калинин. Увидев правоохранителя, Тимур Бекмансуров выстрелил в него из ружья, но не попал. Ответным огнем из пистолета Макарова полицейский тяжело ранил стрелка. Около месяца нападавший пролежал в больнице, где ему ампутировали часть ноги. После заключения врачей о том, что Тимур Бекмансуров может содержаться под стражей, судья Дзержинского суда Перми удовлетворил ходатайство следствия о его аресте.

В ходе расследования уголовного дела Тимуру Бекмансурову предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений; посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа; умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом.

Обвиняемый полностью признал вину, но не смог внятно сформулировать мотивы нападения. В ходе предварительного следствия по уголовному делу было допрошено более 1130 свидетелей, проведено более 185 осмотров мест происшествий и предметов, окончено более 230 судебных экспертиз.

Была в том числе проведена и психолого-психиатрическая экспертиза, по итогам которой Тимура Бекмансурова признали вменяемым. Также эксперты изучили запись в соцсети, которую Тимур Бекмансуров опубликовал незадолго до нападения. В ней он рассказал о подготовке к преступлению и описал процесс сбора документов, необходимых для получения охотничьего билета, выбор типа дробовика и боеприпасов для нападения.

СКР распределил роли виновных в расстреле в пермском вузе

В мае 2022 года СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителей ПГНИУ, которые, по версии следствия, могут быть причастны к неудовлетворительной организации охраны университета и проблемам в работе системы оповещения. Фигурантами расследования стали ректор вуза Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блусь, зампред антикоррупционной комиссии университета Михаил Мухачев. Как считают в СКР, в 2018 году будущий ректор вуза Дмитрий Красильников и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова подписали акт о соответствии необходимым требованиям территории кампуса. На самом деле в части помещений вуза не была установлена система оповещения, поэтому защищенными их назвать было нельзя. Затем о соответствии объекта антитеррористическим требованиям отчитались проректор Павел Блусь и начальник отдела Михаил Мухачев. В результате люди не были вовремя оповещены о нападении и не смогли эвакуироваться в безопасное место. «Вуз не обладает информацией и правом на комментирование следственных действий. В России действует презумпция невиновности, а значит, любые обвинения должны быть доказаны в суде. До этого момента любые домыслы, выводы или комментарии о ситуации преждевременны»,— сообщили в официальном Telegram-канале ПГНИУ.

Дмитрий Астахов, Пермь

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