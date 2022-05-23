Руководителям университета раздали следственные задания

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“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, фигурантами которого стали руководители Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников, Павел Блусь, Михаил Мухачев и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова. Все они проходят по делу о расстреле в вузе, который устроил осенью прошлого года студент Тимур Бекмансуров. Тогда он убил шесть человек и еще более двух десятков ранил. Как выяснилось, господин Красильников, будучи еще проректором, вместе с госпожой Головановой подписали бумаги об обследовании территории вуза, где не было указано о нарушениях в организации правил охраны. Затем о соответствии объекта требованиям антитеррористического законодательства отчитались господа Блусь и Мухачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Красильников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Красильников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Красильникова, Павла Блуся, Михаила Мухачева и Натальи Головановй, как утверждают источники, было вынесено 25 апреля этого года. Руководителям вуза инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц), а госпоже Головановой — ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Напомним, речь идет о событиях, которые имели место в сентябре прошлого года. Тогда студент вуза Тимур Бекмансуров из охотничьего ружья застрелил шесть человек, ранил еще 23 и был обезврежен патрульным.

Собеседники “Ъ” говорят, что основные претензии следствия к должностным лицам университета касаются соблюдения законодательства об обеспечении антитеррористической защищенности образовательных объектов.

По данным СКР, еще в 2017 году, когда господин Красильников занимал должность проректора по стратегическому развитию ПГНИУ, на него были возложены обязанности, связанные с обеспечением антитеррористической защищенности университета. Он же возглавил комиссию, которая должна была провести так называемое категорирование вуза по уровню террористической угрозы. В зависимости от этого уровня законодательством установлен перечень мероприятий для обеспечения защищенности объекта, в том числе и по обеспечению необходимыми техническими средствами. Так, помещения ПГНИУ должны были оснастить системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при совершении террористического акта. Она включает в себя средства звуковой и визуальной сигнализации.

Как считает следствие, будучи ответственным за антитеррористическую безопасность, Дмитрий Красильников должен был обеспечить установку системы оповещения и ее нормальную работу.

Уже после массового убийства в ПГНИУ выяснилось, что СОУЭ была неработоспособной, а ее элементы не были установлены в ряде помещений университета. Позже свидетели и пострадавшие говорили на допросах, что никаких звуковых сигналов они не слышали. Хотя система не отвечала требованиям законодательства, в 2018 году господин Красильников и подполковник Наталья Голованова, которая была обязана проверять уровень антитеррористической защищенности объектов, подписали совместный акт обследования ПГНИУ. В нем содержались данные о категорировании университета, а также об отсутствии замечаний со стороны представителя Росгвардии. Хотя, как считает следствие, на тот момент оба знали, что система оповещения фактически не функционирует, поскольку ее элементы установлены не во всех помещениях.

Павел Блусь и Михаил Мухачев, по версии СКР, совершили свои преступные действия позже. Когда господин Красильников стал уже исполняющим обязанности ректора, он в 2019 году назначил господина Мухачева начальником отдела контроля ПГНИУ, он же стал ответственным за обеспечение антитеррористической защищенности. Вместе с Павлом Блусем начальник отдела контроля был в составе комиссии, которая проверяла ее уровень перед каждым учебным годом. Как минимум дважды господин Блусь не указывал в акте проверки сведения о том, что из-за отсутствия СОУЭ помещения университета не соответствуют требованиям антитеррористического законодательства.

Таким образом, считает следствие, должностные лица ПГНИУ оказывали образовательные услуги, которые не соответствовали требованиям законодательства. В результате при нападении Тимура Бекмансурова на кампус работники университета, студенты и случайно оказавшиеся там люди не смогли вовремя покинуть опасное место.

Партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Иван Хозяйкин полагает, что круг потерпевших по делу в отношении руководителей вуза будет тем же, что и в расследовании по обвинению Тимура Бекмансурова. По его словам, если дело в отношении должностных лиц дойдет до суда и он вынесет обвинительный приговор, это даст потерпевшим более широкие возможности в части взыскания материального и морального ущерба. «В данном случае, согласно законодательству, он может взыскиваться как с виновных лиц, так и с организации, где они осуществляют трудовую деятельность. Таким образом, компенсация может быть взыскана с ПГНИУ»,— пояснил эксперт.

Дмитрий Астахов, Пермь