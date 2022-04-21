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Коммерсантъ FM
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Единственным поставщикам обновили контракты

Механизм гарантирования спроса в обмен на инвестиции будет упрощен

Для стимулирования инвестиций в регионы Госдума одобрила в первом чтении поправки о снижении порога вложений для заключения офсетных контрактов с единственным поставщиком сразу в десять раз — с 1 млрд до 100 млн руб. Механизм таких контрактов гарантирует инвестору спрос на его продукцию в обмен на инвестиции. Эта мера изначально готовилась как системная, но в условиях ухода с российского рынка иностранных поставщиков сейчас в правительстве рассчитывают, что она поможет запуску импортозамещающих производств. Ради этого власти готовы временно отказаться от принципов конкуренции при «офсетных поставках».

В Минфине придумали, как использовать механизм офсетных контрактов для замещения импортных поставок (на фото — замглавы ведомства Алексей Лавров)

В Минфине придумали, как использовать механизм офсетных контрактов для замещения импортных поставок (на фото — замглавы ведомства Алексей Лавров)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Минфине придумали, как использовать механизм офсетных контрактов для замещения импортных поставок (на фото — замглавы ведомства Алексей Лавров)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Госдума приняла вчера в первом чтении поправки к закону о госзакупках (44-ФЗ), снижающие порог размера инвестиций для заключения офсетных контрактов. Речь идет о возможности регионов заключать долгосрочные контракты с единственным поставщиком на поставку продукции в обмен на инвестиции в ее производство на своей территории. Хотя этот механизм работает с 2016 года, до сих пор широкого распространения он не получил.

Представляя вчера законопроект о правке 44-ФЗ Госдуме, курирующий госзакупки замглавы Минфина Алексей Лавров сообщил, что пока заключены всего семь офсетных контрактов: пять в Москве, по одному в Московской области и в Башкирии. Сумма гарантированных закупок по ним составляет 75 млрд руб. (из них 72,7 млрд руб. в Москве), а обязательства по объему инвестиций — 15 млрд руб. (12,9 млрд руб.). По словам Алексея Лаврова, к заключению готовятся еще два контракта — в Свердловской области и Санкт-Петербурге.

Сейчас минимальный объем инвестиций для заключения офсетного контракта составляет 1 млрд руб. Согласно поправкам, этот порог будет снижен до 100 млн руб. Кроме того, проект разрешает межрегиональные контракты — несколько регионов смогут заключить один офсетный контракт с объемом инвестиций не менее 400 млн руб.

Отметим, что смягчение условий таких контрактов изначально считалось системной мерой поддержки экономики, теперь же в условиях санкций на этот механизм возлагаются надежды по ускоренному развитию собственных производств и замещению импортных поставок. Поэтому Минфин в качестве антисанкционной меры к общей норме о пороге для межрегиональных контрактов в 400 млн руб. предложил еще и временную — на два ближайших года он может быть снижен до 100 млн руб. Антисанкционные послабления распространились и на нормы о конкуренции по таким контрактам. Чтобы минимизировать негативное влияние на конкурентную среду, минувшим летом Минфин предлагал ограничить закупки любых заказчиков у «офсетного» инвестора 30% от общего объема производства в режиме единственного поставщика. Сейчас на два года от ограничений решено отказаться. По оценкам господина Лаврова, в результате послаблений регионы за два года смогут заключить около 20 офсетных контрактов.

В Госдуме поправки вчера единогласно поддержали, дискуссия парламентариев была связаны с поиском баланса между сохранением конкуренции и созданием «тепличных» условий для выращивания собственных поставщиков. О потребности создать хотя бы по одному поставщику в значимых сферах производства за счет расширения практики контрактации у единственного поставщика вчера говорила внефракционный депутат Оксана Дмитриева. В целом практика в этой сфере пока не сложилась и механизм может потребовать доработки, считают депутаты. Пока же офсеты предлагалось распространить на федеральный госзаказ, но, по словам Алексея Лаврова, опция «контракт в обмен на инвестиции» для федеральных заказчиков предполагается в ст. 111 ФЗ-44 по решению правительства. Впрочем, в Минфине “Ъ” сообщили, что «в настоящее время такие контракты на федеральном уровне не заключались».

Глава департамента закупок и контрактной деятельности ЦСР Тимофей Акутин считает, что, поскольку произведенный в рамках офсетного госконтракта товар признается российским (что автоматически отменяет все препоны, связанные с особенностями применения национального режима при осуществлении закупок), востребованность таких контактов сохранится и даже увеличится с учетом ограничений поставок из-за рубежа. Нерешенным же в условиях ценовой нестабильности пока остается вопрос корректности расчета и регулирования цен — как внутри офсетного контракта, так и в рамках встречных обязательств.

Диана Галиева

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