Супертяжеловесов сдвинули на месяц

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Матч-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), сенсационно отнятые в прошлом году украинским боксером у британского, переносится во второй раз. Теперь предполагается, что он состоится не в июле, а в августе. Правда, вероятное место проведения боя остается прежним. Это Садовская Аравия, представляющие которую инвесторы готовы заплатить за право принять одно из самых громких событий года в профессиональном боксе более $100 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Джошуа (справа) попытается вернуть себе чемпионские пояса, сенсационно отнятые у него Александром Усиком в прошлом году

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Энтони Джошуа (справа) попытается вернуть себе чемпионские пояса, сенсационно отнятые у него Александром Усиком в прошлом году

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

О переносе боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа сообщили BBC и еще ряд источников. Ранее предполагалось, что он пройдет 23 июля. Новой наиболее вероятной датой боя является 20 августа.

Это уже второй случай сдвига сроков проведения одного из самых ожидаемых событий года в профессиональном боксе. Бой будет вторым подряд с участием украинского и британского супертяжеловесов, а его ценность и востребованность резко поднял итог первого, состоявшегося в сентябре прошлого года в Лондоне. В нем Александр Усик, завоевавший до этого звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и лишь недавно перешедший в новую категорию, смог очень убедительно выиграть по очкам у пользующегося колоссальной популярностью и считавшегося практически неуязвимым Энтони Джошуа, отобрав у него пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Сразу после того сенсационного по стилистике поражения Джошуа активировал записанный в контракт пункт о реванше. Его планировали устроить в мае нынешнего года, но планы испортила военная операция России на Украине. После ее начала Усик прервал подготовку к бою и записался в подразделение территориальной обороны в Киеве. Потом он все-таки решил сосредоточиться на спортивной карьере и смог покинуть Украину ради продолжения тренировок, получив специальное разрешение от властей, но поединок все равно пришлось отложить из-за дефицита времени для набора формы у Усика.

Почему его перенесли снова, BBC не уточняет.

Впрочем, до этого эксперты высказывали сомнения, что Александру Усику, даже после того как матч предварительно назначили на июль, хватит времени, чтобы добиться идеального тонуса, а организаторам мероприятия — для его полноценной раскрутки.

Между тем британские издания утверждают, что, в отличие от даты поединка, речь о смене локации не идет. Наиболее вероятным претендентом на право принять матч-реванш остается Саудовская Аравия. Ранее Daily Mail сообщала, что саудовские инвесторы намерены заплатить за возможность устроить грандиозный бой $120 млн.

Эта цифра не кажется удивительной и слишком завышенной. Дело в том, что саудовцы уже однажды заплатили гигантскую сумму за то, чтобы у них в стране прошел бой исключительного значения. Причем в нем в 2019 году тоже выступил Энтони Джошуа, находившийся в похожей на нынешнюю ситуации. Он дрался с американцем Энди Руисом, которому успел проиграть, потеряв три своих чемпионских пояса. Тогда статус хозяйки поединка обошелся Саудовской Аравии в $80 млн. Считается, что значительная часть этих инвестиций пошла на обеспечение призового фонда.

Более привлекательной, чем матч трехлетней давности, вторую встречу Александра Усика с Энтони Джошуа делает тот факт, что он является, помимо всего прочего, своеобразным полуфиналом супертурнира по выявлению абсолютного чемпиона мира, обладающего всеми значимыми титулами. Звание Всемирного боксерского совета (WBC) принадлежит в данный момент соотечественнику Джошуа Тайсону Фьюри. Правда, защитив его в апреле в бою против Диллана Уайта, Фьюри объявил о завершении карьеры, но большинство аналитиков уверены, что бой за четыре пояса заставит его вернуться на ринг.

Алексей Доспехов