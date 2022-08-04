Европа скрывается за занавеской

В Евросоюзе набирают обороты разговоры о необходимости введения запрета на выдачу виз — в первую очередь туристических — для россиян. С такой инициативой выступил в ходе визита в Киев глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. А в правительстве Финляндии признали, что уже ищут способы ограничения выдачи виз гражданам РФ. Причем такой шаг добавит властям очков: согласно результатам нового опроса, его поддержат 58% финнов. На общеевропейском уровне тему «делиберализации визового режима» для россиян, как ожидается, обсудят 31 августа главы МИДов стран ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Внести в следующий санкционный пакет запрет на выдачу россиянам шенгенских виз предложил, будучи в Киеве, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. «Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России»,— сказал он агентству Bloomberg. И добавил, что накануне, 3 августа, обсудил эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце июля господин Рейнсалу уже выступал с такой инициативой, обещая поднять вопрос 31 августа на неформальном заседании глав МИДов стран ЕС, которое пройдет в Чехии. Тогда же своего коллегу поддержал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, что в Евросоюзе состоят 27 государств, однако не все они входят в Шенгенскую зону, насчитывающую 26 участников. При этом четыре страны — Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, выдающие шенгенские визы, членами ЕС не являются.

В Еврокомиссии утверждают, что полный запрет на оформление въездных документов для россиян в масштабах всего ЕС невозможен из-за несоответствия нормам союза.

«Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи (граждан стран ЕС.— “Ъ”), журналисты и диссиденты»,— поясняли ранее в Еврокомиссии финскому изданию Helsingin Sanomat. Между тем строгих запретов на ограничение выдачи туристических виз в нормативных документах нет.

Одной из первых за лишение всех обладателей российских паспортов права посещать Евросоюз еще полгода назад выступила Бельгия. В апреле наложить «решительные санкции на российское общество» призывал премьер Польши Матеуш Моравецкий. 29 июля пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер вновь подтвердил полную поддержку Варшавой подобных инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу

Фото: страница Урмаса Рейнсалу в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу

Фото: страница Урмаса Рейнсалу в Twitter

Отдельные страны уже активно ужесточают визовую политику, а зачастую фактически ее сворачивают. Первым государством ЕС, прекратившим выдачу виз всем россиянам (за исключением тех, кто обращается «по гуманитарным соображениям»), еще в феврале стала Чехия: она закрыла генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также Прага приостановила оформление видов на жительство. Пока чешский запрет действует до марта 2023 года. Этому примеру почти сразу последовали страны Балтии — Литва, Латвия и, с небольшой задержкой по сравнению с соседями, Эстония. Эти государства также оставили «гуманитарную» лазейку. Кроме того, стало практически невозможно получить польский и румынский «шенген». Дания приостановила оформление документов на территории России, разрешив, правда, подавать заявления в визовых центрах королевства в других государствах региона.

Между тем именно страны Балтии, Чехию и Польшу директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин в интервью ТАСС обозначил как государства, фактически полностью остановившие оформление виз российским гражданам.

Он не исключил того, что тенденция может усугубиться и привести к полному прекращению выдачи россиянам документов для въезда в Шенгенскую зону. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще 26 июля заверил: в случае реализации такого сценария со стороны Москвы обязательно последует ответная реакция.

Дискуссии действительно разворачиваются во все большем числе стран ЕС. Так, за приостановку предоставления «шенгена» путешественникам из РФ на местном уровне 25 июля выступили ведущие партии Финляндии. 4 августа этот вопрос обсуждался на заседании кабинета министров. Как заверил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто по итогам встречи, у Хельсинки «есть способы ограничить выдачу туристических виз гражданам России», и сейчас идет обсуждение, как именно это реализовать. Ранее сообщалось, что МИД Финляндии разработал шесть вариантов ограничения туризма из РФ.

На этом фоне телекомпания Yle в четверг опубликовала результаты опроса, согласно которому за прекращение выдачи виз путешественникам из России выступают 58% респондентов, против — 24%, 18% не определились.

Наиболее радикальны оказались жители приграничных с РФ регионов на востоке и севере государства.

Впрочем, несмотря на такие тенденции, большинство стран Евросоюза продолжают оформлять визы гражданам РФ в штатном режиме — если не считать большие очереди, вызванные простоем во время пандемии COVID-19, а также сокращением персонала ряда посольств и консульств в результате «дипломатической войны» между Россией и Западом.

По мнению программного директора Российского совета по международным делам, доцента МГИМО Ивана Тимофеева, нельзя исключать ни полной отмены выдачи виз для россиян, ни принятия подобных решений все большим числом отдельных стран ЕС. «Во-первых, такие призывы продолжают звучать. Во-вторых, сама политическая обстановка и контекст не улучшаются, новые санкционные пакеты будут. А это одна из опций Евросоюза для наполнения этих пакетов. Другое дело, что здесь есть коридор для решений. Можно, допустим, запретить выдавать визы полностью, а можно сделать какие-то оговорки»,— пояснил “Ъ” эксперт. По его мнению, надо также учитывать, что до февраля 2022 года в ЕС была установка на сохранение диалога с российским гражданским обществом, и сейчас многое будет зависеть от того, насколько эта парадигма изменяется. «Поэтому стоит достаточно серьезно относиться к возможности делиберализации визового режима – если не отмены виз, то ужесточения процедуры их получения»,— заключил Иван Тимофеев.

Алексей Забродин