Норвежская сборная не вышла из дебюта

Всемирная шахматная олимпиада, проходящая сейчас в индийском городе Ченнай, при отсутствии двух сильнейших команд — российской и китайской — оказалась чрезвычайно богата на сенсации. К середине турнира в лидеры выбились сборные, которые перед началом соревнований в список фаворитов не входили,— команда Армении и вторая команда Индии. А норвежская сборная во главе с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, уступившая середнякам, расположилась тем временем в глубине турнирной таблицы и, похоже, окончательно рассталась с какими-либо шансами на медали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На шахматной олимпиаде норвежская сборная, несмотря на победы ее лидера Магнуса Карлсена, в турнирной таблице занимает место за пределами топ-50

Фото: Arun SANKAR / AFP На шахматной олимпиаде норвежская сборная, несмотря на победы ее лидера Магнуса Карлсена, в турнирной таблице занимает место за пределами топ-50

Фото: Arun SANKAR / AFP

Самым любопытным событием Всемирной шахматной олимпиады, которую принимает индийский Ченнай, выглядит в настоящий момент провал норвежской сборной. После шести туров, то есть половины матчей, норвежцы, возглавляемые чемпионом мира Магнусом Карлсеном, идут лишь на 56-й строчке турнирной таблицы.

До начала соревнований сборная Норвегии входила наряду с командами США и Индии в число номинальных фаворитов олимпиады, а Карлсен, ранее отказавшийся от участия в матче за шахматную корону, открыто говорил в интервью о своих претензиях на олимпийские медали: «Сильнее нас здесь только одна команда — американская».

Но с этими претензиями норвежцам, по всей видимости, придется расстаться. Команда, в первых турах довольно легко разобравшаяся с аутсайдерами из Ливана и Уругвая, затем допустила серию осечек. Сначала она оступилась в матче с итальянцами, у которых средний рейтинг не дотягивает до 2600, потом сыграла вничью с еще более слабой командой Монголии, а уже в шестом туре заработала еще одно поражение — на этот раз от австралийцев.

Вообще-то Магнус Карлсен на олимпиаде показывает отличные результаты: чемпион мира, пропустивший стартовый тур, одержал в пяти партиях четыре победы и лишь в одной поделил балл с оппонентом. Он, правда, вынужден играть с шахматистами, которые при иных обстоятельствах едва ли оказались с ним когда-нибудь за одной доской. Замбийскому шахматисту Гиллану Бвалье, у которого даже нет гроссмейстерского статуса (его рейтинг всего 2396), он поставил мат всего за 26 ходов.

Пул лидеров между тем образовали команды, которые, напротив, в качестве серьезных претендентов на медали особо не рассматривались. Турнирную таблицу при отсутствии двух самых сильных сборных — китайской, пропускающей олимпиаду из-за очередной вспышки коронавируса в стране, а также российской, которую не допустили из-за санкций, возглавляет в настоящий момент сборная Армении. Казалось, что она после громкого перехода в сборную США Левона Ароняна, на протяжении долгих лет остававшегося ее первым номером, не сможет состязаться с номинальными фаворитами турнира.

Но дела у нее, напротив, складываются весьма неплохо. Армянская сборная вместе с ветераном Габриэлом Саркисяном, который в ее составе на Всемирных шахматных олимпиадах побеждал трижды, ни разу не проиграла и всего один матч свела вничью. Миром она разошлась со второй индийской сборной (Индия в качестве страны-хозяйки получила расширенную квоту и выставила сразу три команды). Эта сборная с суперталантливым юниором, 16-летним Рамешбабу Прагнанандхой — его специалисты часто сравнивают с юным Карлсеном — удерживается в тройке.

Помимо армянской и второй индийской команд шансы на золото сохраняет после шести этапов еще одна — американская.

Сборная США, состоящая исключительно из мировых шахматных звезд вроде упомянутого Левона Ароняна, Фабиано Каруаны, Уэсли Со и Леньера Домингеса, точно лидировала бы, если бы не один допущенный ею промах. В четвертом туре Каруана, игравший за первой доской, уступил 17-летнему узбекскому гроссмейстеру Нодирбеку Абдусатторову, поэтому матч завершился вничью.

Екатерина Ремизова