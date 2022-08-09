У «Дружбы» отсохла ветка

Седьмой пакет санкций ЕС против России неожиданно осложнил поставки российской нефти транзитом через Украину в центральную Европу, в том числе в Венгрию, которая сейчас занимает наиболее дружественную России позицию из всех стран ЕС. Из-за санкций «Транснефть» не смогла заплатить «Укртранснафте» за транзит в августе, и в итоге он был остановлен. Эксперты считают, что европейским покупателям в этой ситуации проще самим платить за транзит через Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Оператор украинской системы нефтепроводов «Укртранснафта» 4 августа остановила транзит российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба», сообщила 9 августа украинская компания и подтвердила «Транснефть». Южная ветка идет через территорию Украины к нефтеперерабатывающим заводам в Венгрии, Словакии и Чехии, которые обычно получали по ней около 15 млн тонн нефти в год.

В июле, по данным “Ъ”, совокупные поставки по этому направлению составили около 1,35 млн тонн, почти половина из которых пришлась на Венгрию.

В «Транснефти» уточнили, что транзит по северной ветке «Дружбы» через Белоруссию в направлении Польши и Германии идет штатно. В июле, по данным “Ъ”, по северной ветке было поставлено около 2,1 млн тонн нефти.

По условиям транзитного договора, «Транснефть» должна внести 100-процентную предоплату за транзитные объемы, но не смогла этого сделать для августовских поставок, и «Укртранснафта» прекратила прокачку. Как пояснили в «Транснефти», компания отправила платеж еще 22 июля через обслуживающий компанию Газпромбанк, но платеж не прошел из-за санкций, и 28 июля деньги были возвращены на счет компании. Вступивший в силу в июле регламент ЕС 2022/1269 предусматривает, что европейские банки должны согласовывать поступление средств из России с национальными регуляторами. Но, отмечают в «Транснефти», пока нет единой позиции по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а регуляторы не выработали порядок выдачи таких разрешений. В «Транснефти» сообщили, что прорабатывают варианты альтернативного прохождения денежных средств и ведут переговоры с обслуживающими банками.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что, если ситуация с российскими платежами не будет решена в ближайшее время, платить за транзит могут сами европейские покупатели нефти. Нынешняя система, когда транзит по территории Украины и Белоруссии оплачивает Россия, а европейцы получают нефть в собственность уже на территории своих стран, сложилась еще в советское время, поясняет он. Но принципиально ничто не мешает, например, венгерской MOL получить нефть на границе Белоруссии и Украины и затем самой оплатить транзит, однако для этого потребуется перезаключение контрактов с «Укртранснафтой». В MOL 9 августа официально заявили, что инициировали такие переговоры.

Если вопрос не решится, Словакия и Венгрия могут столкнуться с нехваткой нефтепродуктов, так как не имеют выхода к морю и вынуждены будут частично завозить сырье по железной дороге. Чехия может получить нефть по трубопроводу из Германии.

Ряд источников “Ъ” видит в сложившейся ситуации попытку давления на Будапешт на фоне его нежелания отказываться от российских энергоресурсов.

В мае советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль прямо называла нефтепровод «Дружба» рычагом давления на Венгрию. С таким мнением согласен эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он отмечает, что, на первый взгляд, ситуация не выглядит как политическое решение, а похожа просто на сложности бюрократии, но она может оказаться попыткой наказать Венгрию за ее слишком самостоятельную политику: страна тормозила принятие шестого пакета санкций и добилась того, чтобы поставки нефти по «Дружбе» была выведены из-под действия эмбарго ЕС на российскую нефть. Эксперт отмечает, что Чехия еще до остановки транзита по «Дружбе» начала получать нефть из Германии, чтобы обезопасить себя. По мнению господина Юшкова, самый простой выход из сложившейся ситуации — переход на оплату транзита через Украину европейскими получателями нефти. Он напоминает, что такая схема уже действует на северной ветке «Дружбы», которая идет через Польшу, поэтому ее проблемы с расчетами не коснулись.

Ольга Мордюшенко