Добыча растет, экспорт падает

Риски замедления мировой экономики негативно сказываются на спросе на нефть, при этом объем предложения, напротив, увеличивается. В июне, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), прирост предложения составил 690 тыс. баррелей в сутки (б/с). Сильнее всего выросла добыча в России — к маю на 490 тыс. б/с. Экспорт нефти из РФ при этом сократился, но в условиях высоких цен на нее долларовая выручка от поставок увеличилась на $700 млн, до $20,4 млрд. Перечисленные же в бюджет в рублях платежи с продажи и добычи нефти и газа в июне, напротив, сократились.

Мировой спрос на нефть в этом году увеличится лишь на 1,7 млн б/с, до 99,2 млн б/с, говорится в июльском прогнозе Международного энергетического агентства. «Более высокие цены и замедление деловой активности начали оказывать негативное влияние на спрос на нефть, но значительное потребление для энергогенерации и восстановление активности в Китае частично компенсируют этот спад»,— отмечает МЭА, указывая на страхи рецессии и добавляя, что «редко прогноз бывает более неопределенным».

Предложение нефти в июне выросло на 690 тыс. б/с, до 99,5 млн б/с. В том числе поставки стран ОПЕК+ — на 350 тыс. б/с, до 43,6 млн б/с. К концу года объем добычи может увеличиться на 1,8 млн б/с, до 101,3 млн б/с. В итоге в среднем по году предложение нефти составит 100,1 млн б/с. Поставки стран ОПЕК+ к концу года, как ожидается, вырастут на 380 тыс. б/с — экспорт из Ливии и Казахстана будет компенсировать сокращение вывоза нефти из РФ (возможности по резервному наращиванию добычи по-прежнему остаются у Саудовской Аравии и ОАЭ — они оценены в 2,2 млн б/с). Из оставшихся 1,4 млн б/с основной прирост обеспечат США.

Российская добыча в июне увеличилась до 9,74 млн б/с — это плюс 490 тыс. б/с к маю (на 920 тыс. б/с меньше, чем предусмотрено квотой в рамках сделки ОПЕК+). С учетом конденсатов добыча составила 11,07 млн б/с — это на 330 тыс. б/с меньше, чем до начала военной операции на Украине. Прогноз для РФ по году — 10,6 млн б/с, что на 260 тыс. б/с ниже, чем было добыто в 2021 году. К началу же следующего года ограничения могут коснуться поставок в объеме 3 млн б/с, что приведет к сокращению добычи до 8,7 млн б/с.

В то же время экспорт российской нефти в июне сократился на 250 тыс. б/с месяц к месяцу, до 7,4 млн б/с — до самого низкого уровня с августа 2021 года. Сокращение коснулось поставок сырой нефти, экспорт нефтепродуктов был относительно стабилен на уровне в 2,4 млн б/с. Выручка от продажи энергоресурсов, однако, в июне увеличилась на 700 млн б/с, до $20,4 млрд — это на 40% больше, чем в среднем по прошлому году. Заметим, из данных Минфина следует, что во втором квартале нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3,4 трлн руб., увеличившись за год на 58%. В июне они составили 718 млрд руб. после 872 млрд руб. в мае и 1,812 трлн руб. в апреле — на сокращении показателя явно сказалось укрепление рубля.

Тем временем США (прекратившие импорт российской нефти) и другие страны «большой семерки» (пообещавшие ввести в будущем лимит цен на нее) ведут переговоры по «нефтяному вопросу» с властями Китая. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, потолок цен на нефть из РФ должен быть установлен на таком уровне, чтобы российским компаниям было выгодно продолжать добычу и поставки на рынок сохранились.

Татьяна Едовина