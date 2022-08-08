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Коммерсантъ FM
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Валютная атмосфера юанизируется

Роль доллара и евро снижается в расчетах и на торгах

В минувшем месяце объем торгов с основными валютами составил почти 4,5 трлн руб. Основной вклад в увеличение активности внес юань, объемы торгов с которым выросли почти вдвое, до 890 млрд руб., а доля приблизилась к 20%. Растет интерес участников рынка и к другим валютам дружественных стран, но менее значительно, так как товарооборот с ними ниже, а инфраструктура биржи для торговли ими недостаточно развита.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Московской биржи, суммарный объем торгов основными валютами (доллар, евро, юань, турецкая лира, гонконгский доллар, фунт стерлингов, иена) с поставкой «завтра» впервые с начала кризиса составил почти 4,5 трлн руб. Это на 18% больше результата июня. Выше активность была в феврале, на фоне эскалации ситуации вокруг Украины (см. график).

Росту объемов способствовало небольшое увеличение активности в долларе, объемы торгов с которым выросли за месяц почти на 14%, до 2,4 трлн руб. Но основной вклад внес юань, торги с которым увеличились почти вдвое, до 890 млрд руб., в итоге его доля в оборотах на валютном рынке выросла за месяц почти на 8 процентных пунктов, практически до 20%. Это все еще меньше доли евро, который занял 25% рынка с показателем 1,1 трлн руб., что на 4% ниже показателя предшествующего месяца. В последние дни июля и в начале августа объемы торгов юанем все чаще стали превышать результат в евро (см. “Ъ” от 23 июля).

Изменения на рынке происходят на фоне быстрого снижения роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности РФ при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, Россия взяла стратегический курс на перевод внешней торговли и расчетов с долларов на рубли, юани и другие национальные валюты. В дополнение к этому Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, многие брокеры и банки ввели комиссии за валютные счета. «Бизнес уходит в юань на фоне существующих реальных рисков владения долларами и евро на счетах, что к тому же теперь еще и дорого»,— отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Отмечается и восстановление импорта, где валютой расчета является юань. По данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот с Россией в январе—июле вырос в годовом исчислении на 29%, до $97,7 млрд. По словам главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, китайцам интересны подешевевшие российские активы. «Ввиду ухода большого количества западных компаний из России китайские предприятия занимают часть освободившегося рынка,— поясняет он.— Не стоит забывать и про инвестиционный импорт, который будет постепенно расти между странами».

Можно отметить растущую активность и в таких валютах, как гонконгский доллар и казахстанский тенге. В минувшем месяце с данными валютами объемы торгов составили 4,8 млрд и 4 млрд руб. соответственно. Заметно ниже остается активность в турецкой лире, белорусском рубле, обороты с которыми составили за месяц 2,6 млрд и 1 млрд руб. соответственно. «Турецкая лира, белорусский рубль, армянский драм, рэнд ЮАР — это валюты, которые являются более волатильными к доллару, преимущественно с тенденцией к ослаблению, а также обладают относительно низкой ликвидностью на глобальном рынке. Участники внешнеэкономической деятельности и инвесторы предпочитают более стабильные валюты»,— отмечает Михаил Васильев.

В ближайшие месяцы роль альтернативных валют продолжит расти, но только юань готов стать альтернативой доллару и евро. Этому будет способствовать растущий товарооборот с Китаем, который, по оценке Егора Жильникова, может составить по итогам года 185–190 млрд в долларовом эквиваленте. К тому же только в юане стремительно развивается биржевая инфраструктура. «Под юань формируется рынок деривативов, запущена торговля облигациями, номинированными в юанях. По другим валютам инфраструктура свопов, деривативов, позволяющая адекватно хеджировать валютные риски, еще неразвита»,— заключает эксперт.

Виталий Гайдаев

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