У производства водки замедляется «Руст»

Альфа-банк усиливает воздействие на крупного производителя алкоголя ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») Рустама Тарико в рамках взыскания около 7,8 млрд руб. долга. Теперь банк хочет получить производственные площадки «Руста» в Санкт-Петербурге и Подмосковье. На этом фоне группа приостанавливает отгрузки для ряда сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Альфа-банк в начале августа обратился в арбитражный суд Москвы с тремя новыми исками к структурам одного из крупнейших производителей алкоголя в стране ГК «Руст» (бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент» и др.) Рустама Тарико, следует из картотеки дел. Ответчиками указаны «Браво Премиум», ЛВЗ «Топаз» и «Парламент Продакшн», которые управляют заводами «Руста» в Санкт-Петербурге, Балашихе и Пушкине соответственно.

Как сказано в определении суда о принятии к производству иска к «Парламент Продакшн», Альфа-банк хочет обратить взыскание на недвижимость компании и любое присоединенное имущество по договорам об ипотеке от декабря 2017 года. Предварительное заседание по делу назначено на начало сентября. Документы по двум другим искам пока не опубликованы.

ЛВЗ «Топаз» «Руст» в 2020 году называл крупнейшим водочным заводом в России. По итогам 2019 года предприятие увеличило производство на 18,6%, до 144 млн бутылок под брендами «Урожай», «Зеленая марка», «Талка» и др., сообщала группа. «Парламент Продакшн» выпускает водку и настойки «Парламент», «Журавли» и пр., «Браво Премиум» — слабоалкогольные коктейли Bravo, Strike и др. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, по итогам января—июня 2022 года «Руст» сократил производство водки на 7%, до 3,04 млн дал год к году.

Это вторая серия исков Альфа-банка к структурам ГК «Руст» за последнее время. В середине июля банк потребовал с компаний около 7,8 млрд руб. в связи с неисполнением обязательств по соглашению о возобновляемой мультивалютной кредитной линии от сентября 2015 года. В Альфа-банке в пятницу заявили “Ъ”, что иски об обращении взыскания на заложенное имущество поданы по этим долгам. Там добавили, что по-прежнему открыты к диалогу. В ГК «Руст» оперативный комментарий не предоставили. Ранее в «Русте» говорили, что планировали рассчитаться с Альфа-банком в ходе продажи польской CEDC (бренд Zubrowka и пр.) местной группе Maspex, но из-за санкций та не смогла выплатить долг.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко говорит, что разделять требования по взысканию задолженности и по обеспечительным сделкам имеет смысл как с процессуальной точки зрения, так и в рамках противодействия возможных попыток должников затянуть разбирательства. Если бенефициарами давалось личное поручительство по кредитам, не исключено появление соответствующих исков в судах общей юрисдикции, указывает он. Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт добавляет, что в случае обращения взыскания на имущество суд будет в первую очередь выяснять, были ли ответчиком допущены достаточные нарушения условий договора об ипотеке.

Конфликт «Руста» с Альфа-банком уже может сказываться на операционном бизнесе группы. Так, в петербургской сети «Реалъ» сообщили “Ъ”, что «Руст» приостановил отгрузки, ссылаясь на технические причины. Собеседник “Ъ” в крупной федеральной сети подтвердил, что «Руст» приостановил поставки, возобновить их обещает через две недели.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что остановка поставок как минимум грозит штрафами от сетей, но в целом в текущих условиях розница вряд ли захочет портить отношения с компанией, обладающей сильными брендами и хорошими маркетинговыми бюджетами. Если проблемы с отгрузками «Руста» затянутся, это может привести к замене их позиций, а вывод из ассортимента обычно сопровождается глубокими скидками, что грозит серьезным ущербом для ценового позиционирования брендов в будущем, поясняет эксперт.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург