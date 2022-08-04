Баррель откатился

Котировки нефти Brent на спот-рынке впервые с февраля опустились ниже $100 за баррель. На срочном рынке контракты цены также обновили пятимесячный минимум. Ожидание общемировой рецессии, подкрепленное статистикой США и ЕС, толкает вниз цены на углеводородное сырье. И эксперты не исключают снижения их к диапазону $65–85 за баррель, в котором они находились в конце прошлого года. Впрочем, удержать цены от более глубокого падения могут перебои с поставками газа в период возобновления отопительного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Стоимость нефти Brent 4 августа обновила пятимесячный минимум. По данным ресурса Investing, стоимость октябрьского контракта на поставку североморской нефти опускалась до $93,26 за баррель, минимума с 21 февраля. В 20:00 котировки составили $93,86 за баррель, что на 3% ниже значений закрытия предыдущего дня. На спот-рынке цена на Brent опустилась ниже $100 за баррель, потеряв 3,5% и откатившись до $97,4 за баррель. Стоимость российский нефти Urals снизилась более чем на 5%, до $62 за баррель, минимума с августа 2021 года. С начала недели цены на европейском рынке снизились на 15–17,8%.

Игра на понижение продолжается с начала недели. За это время котировки на срочном рынке упали на 15%, на спот-рынке — на 12%.

Давление на котировки углеводородного топлива оказывают сразу несколько негативных факторов, сочетание которых ускоряет нисходящее движение. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, нарастают опасения, что самый резкий цикл ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками за 20 лет, энергетический и продовольственный кризисы, украинский конфликт, ухудшение отношений США и Китая из-за Тайваня, локдауны в Китае из-за ковида столкнут мировую экономику в рецессию.

Так, во втором квартале экономика США уже сократилась на 0,9% в годовом выражении после снижения в первом квартале на 1,6%.

Портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин обращает внимание, что индекс деловой активности (PMI) по Европе показал снижение ниже уровня 50 пунктов, что является индикатором снижения экономического роста. В дополнение к этому Банк Англии в четверг поднял ставку на 50 базисных пунктов, одновременно подняв оценку инфляционных ожиданий и спрогнозировав рецессию в четвертом квартале, отмечает эксперт. Такая ситуация угрожает ударить по глобальному спросу на нефть, отмечает господин Бабин.

На этом фоне участников рынка совсем не порадовал рост запасов нефти и добычи в США. Согласно недельному отчету Минэнерго, коммерческие запасы нефти за минувшую неделю увеличились на 4,47 млн баррелей и на 29 июля составили 426,5 млн баррелей. К тому же добыча американских компаний две недели назад вернулась к двухлетнему максимуму и может продолжить рост, учитывая все еще благоприятную ценовую конъюнктуру для сланцевиков США, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Еще одним фактором давления на нефтяные котировки выступает подготовка нового раунда переговоров в Вене между США и Ираном.

Переговоры идут уже полтора года, но до сих пор противоречия не удается преодолеть. Однако если в ближайшее время страны придут к консенсусу, то это откроет Ирану возможность для увеличения добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки в течение восьми-десяти месяцев, что окажет давление на нефтяные цены, указывает Дмитрий Бабин. В этом случае, по его оценке, котировки нефти Brent могут вернуться в диапазон $65–85 за баррель, в котором они находились во втором полугодии 2021 года.

От большего снижения нефтяных цен могут удержать дефицит предложения сырья на рынке, сильная недоинвестированность отрасли, новые сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ или сокращение предложения нефти в результате санкций или конфликтов на Ближнем Востоке, считает Михаил Васильев. По его мнению, ближайшей целью для котировок Brent будет диапазон $80–85 за баррель. Вместе с тем по мере приближения отопительного сезона и продолжения ограничений поставок газа по «Северному потоку-1» подъем цен на нефть может возобновиться, считает Дмитрий Скрябин, не исключая возвращения их выше уровня $100 за баррель.

Виталий Гайдаев