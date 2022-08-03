Соткой в день не накачаешься

Крупнейшие производители нефти, входящие в сделку ОПЕК+, решили увеличить добычу в сентябре лишь на 100 тыс. б/c, объяснив это недостатком свободных мощностей. По условиям сделки, РФ должна будет нарастить добычу до 11 млн б/с, но этого уровня будет добиться крайне сложно, учитывая проблемы с экспортом из-за санкций. На этой неделе нефтяные котировки опустились ниже $100 за баррель, но, по мнению экспертов, учитывая огромное отставание добычи стран ОПЕК+ от квот, решение значительно не повлияет на цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская нефтедобывающая платформа в Балтийском море

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Российская нефтедобывающая платформа в Балтийском море

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Страны ОПЕК+ на встрече 3 августа согласовали повышение добычи на сентябрь на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Согласно договоренностям, Россия и Саудовская Аравия могут увеличить производство на 26 тыс. б/с каждая, до 11,03 млн б/с каждая (.pdf). Столь скромная величина объясняется тем, что «крайне ограниченное наличие избыточных мощностей требует их использования с большой осторожностью в ответ на серьезные перебои с поставками». Это решение ОПЕК+ приняла на фоне того, как цены на нефть на этой неделе опустились ниже $100 за баррель. Следующая встреча участников сделки намечена на 5 сентября.

Александр Новак, вице-премьер, о решении ОПЕК+, 3 августа: «Принимается решение, которое позволяет обеспечить увеличение роста спроса на мировом рынке нефти. Мы видим восстановление деловой активности, авиасообщения».

Вице-премьер Александр Новак связал 3 августа осторожность ОПЕК+ с участившимися случаями заболеваемости COVID-19, неопределенностями, связанными с нарушением транспортных цепочек, и вводимыми ограничениями на российскую нефть и нефтепродукты. В июле и августе ОПЕК+ одобрила увеличение производства на 648 тыс. б/с. РФ к июлю отставала от допускаемого квотой уровня примерно на 1 млн б/с, но, по заверениям господина Новака, летом это отставание должно быть ликвидировано. В июне Россия добывала 9,9 млн б/с, тогда в феврале до санкций — 10,2 млн б/с нефти (квоты ОПЕК+ рассчитываются без учета газового конденсата). При этом в июле, как сообщал “Ъ”, РФ удалось лишь незначительно увеличить производство нефти и конденсата, до 1,468 млн тонн в сутки (около 10,8 млн б/с).

Россия пытается восстановить добычу нефти, которая снизилась весной из-за отказа европейских трейдеров закупать сырье на фоне санкций.

Кроме того, в мае ЕС ввел блокирующие санкции против «Роснефти» и «Газпром нефти», в июне был опубликован шестой пакет санкций, предполагающий введение с декабря эмбарго на российскую нефть. США, объявившие еще в марте эмбарго на российские нефть и нефтепродукты, пытаются убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти на фоне сохранения высоких цен на нефть, которые привели к значительному подорожанию топлива, в том числе и в США.

По сути, квоты России и Саудовской Аравии уже превышают первоначальный референтный уровень (в апреле 2020 года он составлял 11 млн б/с), отмечает Василий Танурков из АКРА. Впрочем, в 2021 году референтные уровни добычи были повышены для пяти стран на 1,63 млн б/с, в том числе для РФ и Саудовской Аравии до 11,5 млн б/с, то есть пока что квоты все еще ниже референтных уровней, и формально есть возможность их увеличения более чем на 1,6 млн б/с, указывает эксперт, но следует учитывать, что запасы нефти в странах ОЭСР уже сейчас ниже средних уровней за 2015–2019 годы почти на 9%.

ОПЕК+ отстает от квот на 2,8 млн б/с, отмечает Василий Танурков, то есть цифры указывают скорее на неспособность ОПЕК+ наращивать добычу.

Учитывая огромное отставание от квот, на текущий момент решение не имеет огромного значения для цен, заключает он.

Скромный добавочный объем связан с тем, что количество резервных мощностей сильно ограничено, полагает Игорь Галактионов из «БКС Мир инвестиций». Многие страны достигли своего потолка по производству, что не позволяет поднять квоты еще выше. У России уже сейчас есть пространство для роста, добыча находится ниже разрешенного уровня, считает эксперт, а рост российского производства зависит от того, насколько успешно удастся перенаправить поставки из ЕС в Азию.

Дмитрий Козлов