Пятерка условно

Бывший преподаватель ГАОУ РО «Училище олимпийского резерва» из Пензы Ирина Ген приговорена к пяти годам лишения свободы условно за фейки о российской армии. Суд счел, что госпожа Ген, испытывая стойкую неприязнь к президенту РФ и верховному главнокомандующему, сообщила детям недостоверные сведения о действиях вооруженных сил на территории Украины. Две ученицы восьмого класса поинтересовались у преподавателя, почему они не поедут на соревнования за границу, а ее ответы записали на диктофон. Ирина Ген вину не признала, однако защита экс-педагога не планирует обжаловать судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К возбуждение уголовного дела против преподавательницы привел неосторожный разговор с ученицами

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ К возбуждение уголовного дела против преподавательницы привел неосторожный разговор с ученицами

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Основанием для возбуждения уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ с использованием служебного положения по мотивам политической ненависти (п. «а», п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) в отношении бывшего преподавателя английского языка пензенского ГАОУ РО «Училище олимпийского резерва» Ирины Ген стал частный разговор с двумя ученицами восьмого класса.

18 марта восьмиклассницы поинтересовались у преподавателя, почему они не поедут на соревнования за границу. Педагог сказала, что причиной тому спецоперация, проводимая российский армией на Украине.

В частности, она отметила, что Россия не ведет себя «цивилизованным образом», инакомыслие в ней «считается мыслепреступлением», а за эти высказывания, отметила госпожа Ген, она сама «поедет на 15 лет». Также педагог сказала, что российские войска якобы разбомбили роддом в Мариуполе, и она не понимает, для чего бомбят Западную Украину. Школьницы записали разговор на диктофон и передали его в правоохранительные органы. Позже запись частично была распространена несколькими Telegram-каналами.

Сразу после возбуждения уголовного дела госпожа Ген уволилась из училища, хотя, как она утверждала сама, руководство учебного заведения не настаивало на таком шаге. Во время следствия педагог находилась под подпиской о невыезде.

Госпожа Ген не признавала вину и в суде, как рассказал ее адвокат Александр Федулов, придерживалась позиции, что она изучала различные источники информации, которые представляют разные точки зрения на происходящее, поэтому не могла понять, что действительно правда, а что нет.

Ленинский районный суд Пензы решил, что преподаватель рассказала ученикам о специальной операции российской армии на Украине в нарушение положений должностной инструкции, зная о запрете политической агитации в школе, «действуя умышленно, противоправно, вопреки установленному запрету и желая его нарушить из ложно понимаемых ею общественных интересов, по мотивам политической ненависти и вражды, испытывая стойкую неприязнь к президенту Российской Федерации — верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации, принявшему решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

Как следует из судебного решения, педагог имела целью сформировать у учеников негативное отношение к президенту РФ, вооруженным силам России и «стойкую неприязнь, политическую ненависть и вражду» к ним.

Госпожа Ген приговорена к пяти годам лишения свободы условно. Также она лишена права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года.

Господин Федулов сказал “Ъ”, что не планирует обжаловать судебное решение в апелляционной инстанции, так как «на основании сложившейся практики» вероятность оправдания очень низкая, более того, существует риск назначения наказания, связанного с реальным лишением свободы.

Отметим, ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий» вступила в силу 5 марта. Санкция предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. Норма о «ложной информации» на сегодняшний день стала поводом для возбуждения 77 уголовных дел (по данным признанного иноагентом медиапроекта «ОВД-Инфо»). Фигурантами по ней проходят в том числе политики (Владимир Кара-Мурза, признанный иноагентом после возбуждения дела), журналисты (в том числе уехавшие из РФ ранее блогер Вероника Белоцерковская и Александр Невзоров, признанные иноагентами), активисты, юристы и адвокаты (одним из последних был арестован глава Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов, адвокат бывшего корреспондента “Ъ” Ивана Сафронова, уже два года находящегося под следствием по делу о госизмене).

Муниципальному депутату столицы Алексею Горинову, обвиненному по ст. 207.3 УК РФ, суд в июле назначил семь лет колонии за «антивоенное» выступление на собрании депутатов. Известно, что по ст. 207 УК РФ к штрафу в размере 1 млн руб. приговорен житель Забайкалья, а по второй — на пять лет условно осужден инспектор МЧС из Крыма, который совершил преступление, находясь «в форменном обмундировании».

Сергей Петунин, Саратов; Мария Старикова