Армию дискредитировали на миллион

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Первый в России приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии» (ст. 207.3 УК РФ) вынес Оловянинский районный суд Забайкальского края. Администратор интернет-сообщества «Я живу в руинах» Петр Мыльников оштрафован за публикацию «сфальсифицированных текстовых документов» о событиях на Украине на 1 млн руб. Эксперты напоминают, что с момента введения в УК ответственности за распространение недостоверной информации об армии РФ в марте 2022 года известно уже о 52 подобных уголовных делах. Однако опрошенные “Ъ” юристы и правозащитники указывают, что дело господина Мыльникова едва ли сформирует практику в отношении других обвиняемых, среди которых известные журналисты и политики.

Петра Мыльникова из Забайкалья суд 31 мая признал виновным по первой, самой «легкой», части ст. 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Она предполагает наказание в виде штрафа от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб. или лишение свободы до трех лет.

«Как установлено следствием и судом, в марте 2022 года Мыльников, являясь администратором публичной группы в одном из мессенджеров, дважды размещал в группе заведомо ложную информацию под видом достоверной,— заявили “Ъ” в пресс-службе регионального Следственного комитета.— Кроме того, подсудимый размещал в этой же группе комментарии по поводу указанной темы».

Речь идет об интернет-сообществе «Я живу в руинах». Сам господин Мыльников ранее признал вину и даже записал видео с извинениями: «Зря это сделал. Вообще, это неправильно».

Издание «Чита.ру» приводит официальное заявление регионального управления ФСБ (курировала расследование) о том, что Петр Мыльников «публиковал изображения сфальсифицированных текстовых документов Министерства обороны России, а также видеозаписи с информацией, содержащей заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на Украине».

«Своими действиями он хотел сформировать негативное отношение к армии России, участвующей в спецоперации, а также к российским государственным органам в целом»,— говорится в сообщении, которое цитирует «Чита.ру».

Петр Мыльников стал первым, кому вынесен приговор по ст. 207.3 УК РФ, заявили “Ъ” глава международной группы «Агора» Павел Чиков и юрист проекта «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов) Дмитрий Пискунов. На данный момент правозащитникам известно о 52 уголовных делах, возбужденных за «публичную дискредитацию армии» по этой норме.

Напомним, статья введена в УК 4 марта; вторая часть предусматривает в качестве наказания до 10 лет колонии, если публичная дискредитация осуществлялась в том числе «по мотивам ненависти» или «с использованием служебного положения»; третья часть предусматривает до 15 лет лишения свободы, если те же действия «повлекли тяжкие последствия» для граждан или имущества.

Фигурантами уголовных дел о «дискредитации армии» уже стали популярный кулинарный блогер Вероника Белоцерковская, политик Владимир Кара-Мурза, журналист Александр Невзоров (последние два внесены Минюстом в реестр иноагентов), петербургская художница Александра Скочиленко (содержится в СИЗО и обвиняется в «дискредитации» за замену ценников в одном из магазинов на листовки об обстреле Мариуполя), а также сотрудник московского полицейского главка Сергей Клоков.

Процесс по делу забайкальского активиста «едва ли задаст тон последующим решениям судов», считает Дмитрий Пискунов. «Мы сможем понять значительно позже, как сложится практика по таким уголовным делам, будет ли назначение штрафа или реального срока зависеть от конкретной персоны и количества ее подписчиков в сети (так как дела о дискредитации связаны, согласно ст. 207.3 УК, с "публичным распространением" информации.— “Ъ”),— говорит он.— Однако с первым приговором эта практика едва ли будет связана, и сейчас предсказать, будут ли в дальнейшем чаще назначать штрафы, чем сроки, невозможно».

1 июня Мещанский районный суд Москвы рассмотрит уже новое уголовное дело о «дискредитации армии», фигурантами которого являются муниципальные депутаты столицы Елена Котеночкина (покинула РФ до предъявления обвинений) и Алексей Горинов (содержится в СИЗО).

Оба участвовали в заседании совета депутатов, где обсуждался «план досуга» москвичей в период проведения «специальной военной операции», и оба выступили с резкой критикой внешней политики России. Запись заседания была опубликована на YouTube, после чего проверки и дальнейшего разбирательства потребовали глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») и зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Олег Леонов («Новые люди»).

Мария Старикова, Влад Никифоров, Иркутск