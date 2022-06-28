Защите Ивана Сафронова потребовалась защита

Адвокат Дмитрий Талантов, защищающий обвиняемого в госизмене бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сам стал фигурантом уголовного дела. Перед вылетом из родного Ижевска в Москву для участия в деле журналиста его задержали следователи СКР в рамках расследования о распространении фейков об использовании российской армии. Поводом стали антивоенные посты господина Талантова в соцсетях. Защитнику грозит от пяти до десяти лет заключения, так как вменяемое ему в вину преступление якобы совершено по «мотивам политической ненависти». Коллеги фигуранта считают, что внимание спецслужб привлекла не только его резкая позиция по поводу спецоперации на Украине, но и активность в деле экс-журналиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокату Дмитрию Талантову грозит от пяти до десяти лет

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Адвокату Дмитрию Талантову грозит от пяти до десяти лет

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 61-летний заслуженный адвокат был задержан следователями СКР на своей даче в пригороде Ижевска незадолго до вылета в Москву. В столице он должен был 30 июня принять участие в очередном заседании в проходящем за закрытыми дверями процессе по обвинению в госизмене бывшего специального корреспондента “Ъ” и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Ожидалось, что в рамках уже подходящих к завершению слушаний состоится допрос свидетеля, которого ранее отказались приглашать гособвинители.

Сам господин Талантов, как сообщал “Ъ”, отмечал, что его активность на процессе и общение вне стен суда с представителями СМИ очень не нравятся «процессуальным оппонентам».

Впрочем, ни он сам, ни его коллеги, как они признаются, даже не могли предположить, что вместо допроса свидетеля в Мосгорсуде Дмитрий Талантов окажется в СУ СКР по Республике Удмуртия, где составят протокол о его задержании. Интересно, смартфон у задержанного сразу не забрали, и адвокат даже успел по дороге отправить сообщение о том, что на него надели наручники и везут к следователю.

Стоит отметить, что господин Талантов широкую известность приобрел после вступления в дело Ивана Сафронова, но среди своих коллег он давно пользовался авторитетом и уважением. Адвокатской практикой он занимается еще с 1987 года, является президентом Адвокатской палаты Удмуртии, а также имеет ряд наград и благодарностей. При этом возбуждение уголовного дела в отношении даже рядового адвоката должно санкционироваться начальником следственного органа субъекта РФ. Как оказалось, в случае с Дмитрием Талантовым расследование было начато не в Удмуртии, а в Москве.

Руководитель столичного ГСУ СКР генерал-майор юстиции Андрей Стрижов еще 23 июня возбудил уголовное дело в отношении адвоката за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В СКР во вторник пояснили, что его «противоправная деятельность выявлена и пресечена благодаря совместной работе следователей столичного СКР и сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по городу Москве». От подробностей представители СКР воздержались, лишь отметив, что по месту проживания и работы задержанного проводятся обыски, а сам он «в ближайшее время» будет доставлен в следственное подразделение для проведения с ним «необходимых следственных действий».

Ижевский адвокат Дмитрия Талантова Павел Биянов сообщил “Ъ”, что увидеться с ним ему не позволили. По его словам, был разрешен только один короткий звонок из кабинета следователя, который продолжался менее трех минут. «До сути претензий СКР мы даже не дошли, только услышал несколько его поручений»,— рассказал защитник, отметив, что ближайшим рейсом Дмитрия Талантова собираются отправить в Москву. Его коллеги также сообщили, что члены совета Адвокатской палаты Удмуртии, в соответствии с законом, были приглашены для присутствия при четырех запланированных обысках в доме и в офисе Дмитрия Талантова. Но, по их словам, изымались только электронные носители — компьютеры и флеш-карты.

Учитывая тяжесть подозрений по вменяемой в вину адвокату статьи УК РФ (от пяти до десяти лет заключения), следователи СУ СКР по Юго-Западному округу столицы, которым передано это уголовное дело, уже в среду могут обратиться в суд с ходатайством об аресте Дмитрия Талантова.

«Сегодня у нас состоялось заседание совета адвокатской палаты, на котором была высказана полная поддержка Дмитрию Талантову. Мы ручаемся за него всем адвокатским сообществом и будем требовать самой мягкой меры пресечения»,— добавил господин Биянов.

В окружении господина Талантова, не имея пока достоверной информации от следствия, предполагают, что уголовное дело связано с резким «антивоенным» постом о ходе спецоперации в апреле этого года в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Тогда его высказываниями возмутились несколько человек, включая некоего блогера из числа офицеров-отставников из Воронежа, который якобы и написал заявление в правоохранительные органы, попавшее в подразделение по борьбе с экстремизмом, а оттуда после соответствующей проверки — и в СКР. При этом представители защиты Ивана Сафронова заявили “Ъ”, что задержание их коллеги, естественно, отразится на ходе процесса, однако пока они затруднились предположить, как именно. «У нас работают несколько адвокатов, приложим все усилия, чтобы это не сказалось»,— пояснил один из защитников, предложив дождаться решения вопроса с возможным арестом.

Стоит отметить, что Дмитрий Талантов был предельно осторожен в комментариях относительно уголовных дел, в которых участвовал, тем более связанных с гостайной, явно не желая повторить судьбу своего предшественника в роли защитника Ивана Сафронова Ивана Павлова, признанного в России иноагентом. Напомним, что адвокат был обвинен СКР в разглашении тайны предварительного следствия (ст. 310 УК РФ) и покинул Россию после наложенных на него судом ограничений. При этом в соцсетях в выражении своих мнений и оценок господин Талантов был гораздо резче и откровеннее. «Скорее всего, Дмитрий Николаевич (Талантов.— “Ъ”) своей активностью в деле Сафронова привлек внимание спецслужб к своим постам»,— предположил один из его коллег. С ним отчасти согласен и Иван Павлов. По его мнению, господин Талантов попал в «идеальный шторм», когда сложились воедино работа по делу Ивана Сафронова, антивоенная позиция и защита в Удмуртии антивоенных активистов.

Сергей Сергеев; Михаил Красильников, Ижевск