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Коммерсантъ FM
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Классифайды, да и чат с ними

В РСПП опасаются расширенной трактовки законопроекта о едином операторе рекламы

В случае принятия новых поправок к закону «О рекламе» пользователи соцсетей и мессенджеров не смогут давать собственные объявления в чатах и тематических группах, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT. Действующая редакция проекта имеет слишком широкие трактовки, поэтому такие риски возможны, согласны юристы и участники рынка. Автор инициативы заверяет, что пользователей соцсетей она не затронет.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с позицией комиссии РСПП по связи и IT по законопроекту о едином регуляторе цифровых рекламных конструкций и объявлений физлиц. Помимо уже звучавших аргументов против принятия инициативы, в отзыве приводится довод о том, что проект затронет в том числе и социальные сети, функционал которых будет «существенно урезан».

Речь идет о проекте поправок к закону «О рекламе», внесенном в Госдуму зампредом комитета Госдумы по экономической политике Артемом Кирьяновым, который был принят в первом чтении 15 июля. Документ подразумевает, что управление всеми рекламными экранами, а также классифайдами отдадут одному игроку рынка. Авторы поправок объясняют это необходимостью защиты билбордов и сервисов объявлений от кибератак. Многие участники рынка и госорганы уже высказывались ранее против принятия поправок, заявляя о рисках монополизации отраслей.

Как уточнили “Ъ” в комиссии РСПП, по текущей версии документа единый регулятор должен будет управлять всеми объявлениями физлиц, которые размещаются не только в классифайдах вроде «Авито», «Профи.ру», HeadHunter и пр., но и в соцсетях и даже мессенджерах.

«В проекте нет конкретизации, что речь идет именно о классифайдах, речь идет об объявлениях физлиц в сети Интернет. Следовательно, если проект вступит в силу в таком виде, обычные пользователи соцсетей и мессенджеров не смогут просто написать в чате "продаю коляску, никому не нужно?" или разместить такое объявление у себя на странице или в группе, они должны будут давать объявление только через нового единого оператора»,— считают в комиссии.

Артем Кирьянов заявил “Ъ”, что не согласен с такой трактовкой: «В соответствии с текстом законопроекта ограничивается деятельность лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в форме электронных досок объявлений, и включенных в соответствующий перечень, утверждаемый Минцифры». Чаты, тематические группы и мессенджеры, в которых люди обмениваются информацией, не подпадают под регулирование, заверил господин Кирьянов.

В «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в холдинге VK, управляющем этими соцсетями, отказались от комментариев.

«Законопроект в исходной редакции имеет слишком широкий простор для различных трактовок, это уже говорит о том, что он требует существенных доработок»,— заявил “Ъ” собеседник, близкий к одной из соцсетей.

В пояснительной записке к документу указано, что требования законопроекта не распространяются на пользователей соцсетей, отмечает руководитель практики имущественных отношений Amulex.ru Галина Гамбург: «Но в самом тексте проекта эта непричастность прямо не прописана, поэтому вынуждена разделить опасения комиссии РСПП». В определении электронных объявлений физлиц, сформулированном в проекте, говорится, что это объявления, размещаемые в том числе на «сайтах», а к последним можно отнести и соцсети, объясняет она.

Что в Госдуме говорили о поправках к закону «О рекламе»

Предложенные редакции законопроекта нормы являются «чрезвычайно широкими», согласен руководящий юрист Birch Legal Александр Гаврилов: «Если текст законопроекта не будет существенно уточнен, для того чтобы "продать гараж", придется столкнуться с не вполне прозрачной бюрократией».

Глава Института исследований интернета Карен Казарян считает, что запретить пользователям публиковать объявление просто в своей ленте вряд ли возможно: «Но другое дело, что в соцсетях есть функционал, который позволяет публиковать именно объявление формата классифайдов, например, сервисы "Маркет" и "Объявления" во "ВКонтакте"; такой функционал, на мой взгляд, попадает под действие законопроекта».

Валерия Лебедева, Анастасия Гаврилюк

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