Щит, и весь

Управление всеми рекламными экранами, а также классифайдами хотят отдать одному игроку рынка — такой проект в пятницу приняла Госдума в первом чтении. Авторы поправок к закону «О рекламе» видят в инициативе способ защиты билбордов и сервисов объявлений от кибератак. Многие участники рынка выступают против законопроекта, указывая на риски монополизации и повышения серьезности последствий взлома единого оператора. При этом в одном из крупнейших игроков ГК Russ Outdoor рисков монополизации не усматривают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу, 15 июля, Госдума приняла в первом чтении проект поправок к закону «О рекламе», внесенный зампредом комитета по экономполитике Артемом Кирьяновым. Инициатива предполагает создание единого оператора цифровых рекламных конструкций — билбордов с экраном и рекламных табло на транспорте. Необходимость этого в пояснительной записке обосновывается тем, что государство рискует потерять «оперативный контроль за размещением информации», а билборды могут быть взломаны для отображения фейков.

Артем Кирьянов предлагает отдать единому оператору право разрабатывать схему размещения цифровых конструкций во всех городах России, эксплуатировать их и брать за это плату, а также следить за содержанием рекламы. При этом он сможет получать территории в аренду на льготных условиях, без конкурса, на срок до 30 лет.

Оператором сможет стать только компания, неподконтрольная иностранному государству, присутствующая в списках системообразующих организаций, а также уже владеющая цифровыми билбордами и рекламными табло на транспорте.

В законопроекте также упоминаются «электронные доски объявлений», предполагается, что оператор будет управлять и ими. Сам господин Кирьянов во время своего выступления признал, что законопроект регулирует рынки и наружной рекламы, и классифайдов, последние находятся под иностранной юрисдикцией. «Приведу пример: "Авито", у которой 41% от доли электронных объявлений,— это голландская компания»,— заявил он.

Источник “Ъ”, знакомый с ходом разработки проекта, утверждает, что создание единого оператора позволит «в условиях информационной войны» защитить от вмешательства в национальное информационное пространство, «как это было ранее с платформами Meta» (Facebook, Instagram принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Новелла господина Кирьянова вызвала ряд вопросов у депутатов Госдумы, которые обеспокоились рисками монополизации рынка наружной рекламы. Вопросов о том, как будет устроено регулирование классифайдов, от депутатов не поступило.

«Более позорного обсуждения закона я давно не видел»,— заявил во время заседания первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

Он добавил, что законопроект не был предметно обсужден на заседании комитета, а структуру, которая должна стать единым оператором, парламентарий назвал «монстром». Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время заседания неоднократно повторял, что «закон нужный», но при этом добавлял, что новелла требует доработки ко второму чтению.

Эксперты и участники рынка оценили инициативу неоднозначно. Создание единого оператора не исключает возможности прямого взаимодействия дистрибуторов, заказчиков и рекламодателей, указывает гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. По ее словам, задача такого оператора — предотвратить утечку персональных данных, защитить инвентарь от кибератак, обеспечить соблюдение законодательства.

В Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) возражают, что запрет на ведение бизнеса по размещению объявлений всеми, кроме единого оператора, приведет к закрытию ряда крупных ресурсов, а значит, к снижению поступления налогов, потере рабочих мест и «деградации отечественного IT-сектора». Директор по развитию регионов Gallery Денис Калабухов заявил, что проект «ставит существующих операторов наружной рекламы под угрозу полной потери бизнеса вследствие фактического устранения рыночной конкуренции».

При этом размер ущерба в случае взлома информационных систем такой единой организации может быть намного больше, чем в случае компрометации одного игрока рынка, считают в РАЭК. С тем, что риски успешного взлома цифровых конструкций возрастут, согласен господин Калабухов.

В пресс-службе «Авито» добавили, что такие непродуманные инициативы могут разрушить интернет-отрасль, а необходимость такого регулирования непонятна.

На рынке наружной рекламы две компании, которые могут претендовать на статус такого оператора с учетом названных в законопроекте критериев,— ГК Russ Outdoor и Gallery, говорит руководитель All-billboards.ru Андрей Байдужий. При этом в ГК Russ Outdoor “Ъ” заявили, что в компании не усматривают монополизации в инициативе, потому что у других участников рынка будет возможность по-прежнему участвовать в торгах за право установки конструкций. На вопрос “Ъ” о том, будет ли ГК претендовать на статус единого оператора, в компании ответили: «Целесообразность участия будет рассмотрена после принятия законопроекта».

Анастасия Гаврилюк, Валерия Лебедева, Никита Королев