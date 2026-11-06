Калифорнийской крепости Форт-Росс грозит разрыв связей с Россией

Госпожа Уэллман добавила, что парк продолжит принимать посетителей, однако трудности с отсутствием профессиональных связей и специалистов могут привести к ухудшению качества мероприятий. «Когда нам больше не позволяют работать в парке так, как мы работали последние 50 лет, все меняется»,— заявила она.