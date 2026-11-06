Калифорнийской крепости Форт-Росс грозит разрыв связей с Россией
Исторический парк Форт-Росс в Калифорнии может утратить связи с Россией, русской диаспорой и православной церковью из-за решения властей штата не продлевать договор с Обществом по сохранению Форт-Росс. Соглашение, которое действовало более 50 лет, завершилось 3 ноября.
Общество полвека занималось организацией экскурсий, фестивалей и исследовательских проектов, а также поддерживало контакты с российскими учреждениями, дипломатами, учеными и местной русскоязычной общиной, рассказала «РИА Новости» его вице-президент Робин Джой Уэллман.
Госпожа Уэллман добавила, что парк продолжит принимать посетителей, однако трудности с отсутствием профессиональных связей и специалистов могут привести к ухудшению качества мероприятий. «Когда нам больше не позволяют работать в парке так, как мы работали последние 50 лет, все меняется»,— заявила она.
По словам вице-президента Общества, накопленные за 30 лет опыт и сотрудничество с учеными позволяют ей и другим сотрудникам более детально рассказывать посетителям об истории Форт-Росс. У парковой службы Калифорнии, убеждена она, нет аналогичных связей и опыта.
Русские переселенцы основали Форт-Росс в 1812 году как торговое и продовольственное поселение для российских владений на Аляске. В 1841 году функционирование крепости в этом виде прекратилось. Сегодня территория сохраняет статус исторического парка штата Калифорния.