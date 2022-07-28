Онлайн-объявления выложили на круглый стол

Поправки к закону «О рекламе», предполагающие создание единого оператора цифровой наружной рекламы и досок объявлений, грозят риском ухода с рынка легальных классифайдов, в числе которых «Авито», «Юла», YouDo, «СберАвто», «ДомКлик» и другие, считают сами игроки. Они предупреждают, что пользователи для совершения сделок перейдут в мессенджеры, что грозит ростом мошенничеств. Чтобы улучшить безопасность — а именно так сформулирована цель законопроекта,— достаточно ограничить долю владения иностранными игроками, считают в комитете по инфополитике Госдумы.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Офис интернет-сервиса Avito в Москве

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Госдуме состоялся круглый стол, посвященный поправкам к закону «О рекламе», разработанным зампредом комитета по экономполитике Артемом Кирьяновым. Мероприятие организовала фракция «Справедливой России — За правду», участвовали представители «Авито», Ozon, Rambler&Co, Russ Outdoor и другие. Поправки приняты в первом чтении 15 июля. Инициатива предполагает создание единого оператора электронных досок объявлений, цифровых билбордов и рекламных табло на транспорте. Необходимость этого в пояснительной записке обосновывается «рисками распространения фейков и утраты государством контроля за размещением информации, угрожающей интересам национальной безопасности».

Принятие поправок в текущем виде приведет к разрушению индустрии классифайдов («Авито», «Юла», HeadHunter, YouDo, «Авто.ру», «СберАвто», «Яндекс.Недвижимость» — эти и другие участники рынка отмечены в презентации компании, показанной на круглом столе), заявил гендиректор «Авито» Владимир Правдивый.

По его мнению, «потребуются годы работы и сотни миллиардов рублей, чтобы создать компанию, обладающую сервисами уровня современных российских классифайдов». «Принятие инициативы вытолкнет россиян на серые площадки — Telegram, WhatsApp и др., где много мошенников»,— уверен топ-менеджер.

Закон «Об информации» уже регулирует классифайды, и довольно подробно, отметила директор по правовым вопросам Rambler&Co Наталья Булаева. Большинство классифайдов имеют технические средства для ограничения распространения противозаконной информации, защищают критическую информационную инфраструктуру, а также реализуют много других мер по защите информации, подчеркнула она: «Нельзя говорить, что мы нарушаем национальную безопасность».

Гендиректор «Авито» Владимир Правдивый, вице-президент—директор «ДомКлик» (принадлежит Сбербанку) Николай Васев и заместитель директора «Амаяма Авто» (сервис «Дром») Михаил Щетинин 28 июля направили письмо премьеру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении “Ъ”), в котором просят организовать обсуждение поправок в правительстве. В письме говорится, что классифайды не предназначены для массового распространения информации и не могут быть использованы для агитации, влияния на госполитику, формирования политических взглядов.

Нет единства мнений и среди депутатов. Член комитета Госдумы по инфополитике Антон Ткачев заявил на круглом столе, что считает опасным собирать все в руках одной компании, так как в случае атаки на ее систему может быть скомпрометировано гораздо больше данных, чем если взломают одного игрока.

Опасения высказала и директор фонда развития общественного мониторинга и защиты прав потребителей «За права заемщиков» Евгения Лазарева в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину от 27 июля (есть у “Ъ”). Принятие инициативы, считает она, приведет росту мошенничества: «Классифайды тратят не менее 10 млрд руб. в год на обеспечение безопасности пользователей, и новому монопольному игроку потребуется время и инвестиции, чтобы достичь этого уровня».

Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг отметил, что законопроект господина Кирьянова, судя по пояснительной записке, должен способствовать национальной безопасности, но при этом фактически предлагает монополизировать рынок рекламы и размещения объявлений. Он предложил прописать ограничения участия иностранного капитала в компаниях—лидерах рынка. По мнению господина Гартунга, этого достаточно, чтобы снять все опасения. Такую меру предложил депутат Антон Горелкин в законопроекте, который был принят в первом чтении 5 июля (см. “Ъ” от 10 июня).

Анастасия Гаврилюк, Валерия Лебедева