Падение переходит в снижение

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Ожидания страховщиков по поводу будущего их рынка стали менее пессимистичными на фоне общей стабилизации ситуации в экономике. По их оценке, рынок может сократиться на 10% против прежнего прогноза падения в 20%. Среди основных драйверов снижения эксперты видят страхование от несчастных случаев и страхование жизни, а также движимого имущества. Участники рынка во многом рассчитывают на поддержку государства и смягчение регуляторных требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Страховой рынок может сократиться на 10% по итогам 2022 года, следует из опроса компаний, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» (“Ъ” ознакомился с документом).

При этом около 23% опрошенных ожидают падения более чем на 20%, а около 5% — нулевой динамики.

По словам управляющего директора по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексея Янина, столь значительный разброс в оценках связан с тем, что компании опираются на «свой опыт и информацию о рынке в целом». При этом господин Янин обращает внимание, что будущее своей компании страховщики в основном видят гораздо позитивнее, чем рынок в целом.

По данным ЦБ, объем страхового рынка по итогам 2021 года составил 1,8 трлн руб. Ранее участники рынка ожидали его сокращения на 20%, в основном за счет добровольных видов страхования. Тогда они называли автокаско и добровольное медицинское страхование как сегменты, которые пострадают незначительно по итогам 2022 года за счет роста страховых сумм в каско и перезаключении договоров ДМС (см. “Ъ” от 7 апреля).

Сейчас основными драйверами сокращения рынка эксперты видят автокаско (доля рынка около 12%), а также страхование жизни (около 30%) и от несчастных случаев (около 15%).

По оценке директора центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева, сегмент автокаско может снизиться до 20% на фоне падения продаж новых автомобилей — до 50% к прошлому году — и сокращения выдачи автокредитов. Директор группы финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отмечает, что страхование жизни может сократиться до 30% в основном за счет снижения продаж полисов ИСЖ, которые во многом зависят от доступа к международному финансовому рынку. Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов полагает, что страхование от несчастных случаев может сократиться до 30%, так как оно чаще всего тесно связано с кредитованием, которое на сегодняшний день значительно замедлилось и, вероятно, не вернется к уровню прошлого года в 2022 году.

Участники рынка добавляют, что значительно могут пострадать сегменты страхования судов и самолетов. Первый заместитель гендиректора компании «Абсолют Страхование» Виктор Кривошеев считает, что серьезно (на 15–20%) сократится страхование морских рисков — каско судов и ответственности судовладельцев: «Под влиянием международных санкций, в том числе ограничений западных банков на операции с российским резидентами, программы иностранного морского страхования для российских страховщиков в значительной мере сворачиваются. Рост курса рубля также приводит к уменьшению сборов премии в морском страховании». Господин Кривошеев считает, что серьезный удар нанесен и страховщикам авиационных рисков в связи с резким сокращением открытых авиационных маршрутов.

Собеседники “Ъ” сходятся во мнении, что страховому рынку необходима поддержка государства, в том числе через клиентов.

Например, отмечает один из страховщиков, можно было бы разрешить больше видов страхования относить на себестоимость, что позволит увеличить спрос на такие услуги.

Также ЦБ может отложить запланированные ранее на текущий год шаги по ужесточению требований к финансовой устойчивости страховщиков, усложнению страховой отчетности и т. д., которые требуют дополнительных расходов со стороны компаний, отмечает господин Кривошеев. В самом регуляторе возможность таких шагов оперативно не прокомментировали.

Юлия Пославская