Межкапитальная помощь

ЦБ планирует изменить порядок устранения нарушений в части соответствия собственного и уставного капитала страховых компаний. В частности, теперь регулятор будет сам выдавать предписание на исправление несоответствия, а также получит возможность неоднократно его продлевать. Эксперты считают, что такая необходимость обусловлена широким применением антироссийских санкций, но актуальна прежде всего для крупных страховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

1 августа Банк России опубликовал проект указания, которое вносит коррективы в порядок приведения страховой организацией размера уставного капитала и величины собственных средств в соответствие с требованиями законодательства. В частности, страховщики будут обязаны уведомлять регулятор «о выявлении несоответствия величины собственных средств размеру оплаченного уставного капитала». Срок исправления будет отсчитываться от выдачи предписания регулятора. Кроме того, ЦБ получит право «неоднократно продлевать срок исполнения предписания».

По действующему указанию, страховые компании должны привести в соответствие размер собственных средств размеру оплаченного уставного капитала в течении 65 рабочих дней с момента выявления такого нарушения либо получения предписания Банка России. Причем это можно сделать как увеличением собственного капитала, так и снижением уставного. В настоящее время минимальный размер уставного капитала составляет 240 млн руб., а с 1 января 2023 года он должен составлять 300 млн руб. (для классических страховщиков).

Страховые компании поддерживают изменения. ЦБ дает возможность компаниям, которым требуется поддержка, постепенно адаптироваться к новым экономическим реалиям, отмечают в «Ингосстрахе». Обязанность уведомлять регулятора о проблемах с капиталом, вероятно, вводится для возможности более оперативного реагирования регулятора при возникновении указанных ситуаций и, возможно, позволит совместно «с субъектом надзора выработать эффективное решение без необходимости применения мер воздействия», отмечают в «Совкомбанк Страховании». При этом в информационном письме от 6 апреля 2022 года ЦБ сообщал, что до 1 января 2023 года будет воздерживаться от применения мер воздействия в случае нарушения срока для приведения в соответствие размера оплаченного уставного капитала и размера собственных средств, отмечает старший директор рейтингов финансовых компаний рейтинговой службы НРА Татьяна Никитина.

Собеседник “Ъ” на рынке страхования поясняет: страховщики сдают отчетность, в которой содержится информация о капитале, ежемесячно. Если регулятор находит нарушения, то в течение нескольких дней от него последует реакция с просьбой устранить их. В случае, когда страховщик не устранил нарушение, ему грозит приостановка или отзыв лицензии. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева поясняет, что приостановление действия лицензии означает запрет на заключение договоров страхования, договоров перестрахования, договоров по оказанию услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Приостанавливаться лицензия может на срок до одного года.

Эксперты отмечают, что послабления ЦБ актуальны на фоне санкций. По словам госпожи Никитиной, сложные экономические условия, влияющие в том числе на собственников страховых компаний, могут создать предпосылки для недостатка капитала у отдельных страховщиков. Независимый эксперт Андрей Бархота уточняет, что в результате действия санкций, в том числе падения спроса, выручки, а также в ряде случаев заморозки или конфискации активов, может резко уменьшиться размер собственных средств страховой компании. Вместе с тем причины невыполнения нормативных требований могут иметь временный и технический характер. В этом случае отзыв лицензии страховой компании является нецелесообразным, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

В ЦБ отметили, что документ разработан для оптимизации регуляторной нагрузки на страховщиков. При этом в Банке России не видят дополнительных рисков злоупотреблений и недобросовестных практик, поскольку для принятия мер в отношении страховой организации будут в том числе руководствоваться мотивированным обоснованием страховой организации.

Юлия Пославская