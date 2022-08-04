Приземленный туризм

Снятие пандемийных ограничений на пересечение сухопутных границ подстегнуло турпоток россиян в европейские страны. За месяц число сделанных ими бронирований отелей за рубежом выросло в полтора раза. Чаще всего туристы едут в Финляндию, Литву, Латвию и Эстонию. Эти направления они часто используют для транзита, отправляясь затем в Италию, Испанию, Францию и Германию. Эксперты ожидают, что осенью интерес начнет смещаться в пользу более привычных зимних направлений — Таиланда и ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Количество бронирований отелей за рубежом по итогам июля увеличилось в 1,5 раза по сравнению с июнем за счет европейских направлений, говорится в исследовании Ostrovok.ru. Спрос на размещение в Финляндии за месяц вырос в четыре раза, в Литве и Эстонии — в два раза, в Латвии — на 65%. Эти скачки аналитики связывают со снятием с 15 июля всех действовавших из-за пандемии ограничений на пересечение сухопутных границ РФ, что во многом способствовало упрощению наземных поездок в европейские страны. В OneTwoTrip заметили прирост на 20% числа бронирований отелей в Финляндии и Эстонии во второй половине июля, интерес к Латвии увеличился на треть.

Приграничные страны туристы часто используют для дальнейших поездок по Евросоюзу. На это, по данным Ostrovok.ru, указывает небольшая продолжительность бронирований. Так, в Литве, Финляндии, Латвии и Эстонии в июле этого года пользователи останавливались в среднем на два дня. На такой же срок россияне бронируют номера в отелях Белоруссии. Доля этой страны в структуре спроса россиян на отели за пределами РФ, по данным Ostrovok.ru, выросла с 1% до 39%. Открытие границ способствовало увеличению спроса на автобусные перевозки: по оценкам «Туту.ру» в период 16–30 июля было совершено на 18% больше поездок, чем 1–15 июля. Наиболее востребованные маршруты — из Санкт-Петербурга в Таллин, Хельсинки, Ригу и Минск, а из Москвы в Минск. Кроме того, россияне, по данным сервиса, активно приобретают билеты между Минском и Вильнюсом.

На рост числа транзитных поездок указывают и оценки «Яндекс.Путешествий»: количество заказов на перелеты из приграничных стран дальше в Европу в период с 15 до 31 июля выросло на 25% относительно первой половины месяца. Самую выраженную динамику показали Финляндия (рост на 45%) и Латвия (53%). Чаще всего через Хельсинки и Ригу россияне летают в Испанию, Францию, Италию и Германию. Аналитики обращают внимание на возросшее в полтора раза количество перелетов из Белоруссии в Турцию, что частично может быть связано с более высокой стоимостью поездок из России.

Россияне, по данным Ostrovok.ru, также отправляются в Италию (число бронирований выросло на 45% за месяц), Францию (25%), Испанию (30%) и Германию (40%). «Речь о пользователях, которые делают бронирования в Финляндии, Эстонии или Латвии, а также других европейских странах»,— поясняет представитель Ostrovok.ru Анита Гусич. По данным сервиса, вырос спрос на размещение в Австрии (на 80% за месяц), Португалии (60%), Польше (40%) и Греции (40%). В OneTwoTrip также отмечают рост числа бронирований отелей в Бельгии (на треть во второй половине июля), в Нидерландах (на 20%) и Венгрии (на 15%). В среднем, по оценкам Ostrovok.ru, ночь в отеле за рубежом сейчас обходится россиянам в 6,5 тыс. руб., что на 13% ниже, чем год назад. Это может объясняться колебаниями на валютном рынке, указывают аналитики.

По подсчетам «Яндекс.Путешествий», общее количество проданных билетов по направлениям дальнего зарубежья в июле превысило показатель прошлого года в полтора раза. На некоторых направлениях речь идет о более впечатляющих цифрах: например, продажи билетов во Францию за год выросли в 15 раз, в Израиль — в 16. Но аналитики объясняют, что в случае с Европой, несмотря на выраженный относительный рост, в абсолютных значениях продажи низкие.

Но в Ostrovok.ru рассчитывают, что спрос россиян на отели за рубежом продолжит восстанавливаться. «Из-за сложностей с получением виз продолжить поездки в Европу смогут не все»,— отмечает Анита Гусич. Осенью, по ее прогнозам, число бронирований будет расти в Таиланд, ОАЭ, Египет и Израиль.

Александра Мерцалова