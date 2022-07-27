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Коммерсантъ FM
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Крыму сочинилась альтернатива

Туристы повалили на краснодарские курорты

Россияне, не попавшие этим летом в Крым и на зарубежные пляжи из-за военной спецоперации РФ на Украине, массово отправились на курорты Краснодарского края. Это способствовало увеличению загрузки местных отелей. Спрос туристов на отдых в Сочи оказался в этом сезоне почти на треть выше прошлогоднего. Отельерам Анапы и Геленджика, где аэропорты так же, как и в Симферополе, временно закрыты, фактически удалось сохранить загрузку. Высокая активность путешественников привела к росту средней стоимости отдыха в Сочи почти в полтора раза.

Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

В июле турпоток на курорты Краснодарского края оказался на 10% выше год к году, по итогам августа рост может достигнуть 15–20%. Такую оценку приводит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Число проданных туров в регион этим летом на 43% превысило прошлогодний объем, добавляет директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева указывает, что количество бронирований туров в Сочи в июле—августе как минимум на 30% выше значений прошлого года.

Сокращение турпотока в Анапу и Геленджик, несмотря на закрытие местных аэропортов на время боевых действий на Украине, оказалось незначительным — всего на 7% год к году. В августе разрыв может сократиться до 3–4%, прогнозирует госпожа Домостроева.

Сергей Ромашкин поясняет, что рост спроса на Краснодарский край во многом связан с низкой базой прошлого года: тогда число бронирований сократилось из-за решения региональных властей о заселении в отели только вакцинированных гостей. Это привело к резкому снижению потока туристов в июле—августе. В целом по итогам года регион, по прогнозам господина Ромашкина, может рассчитывать на рост турпотока на 5–7%. Олег Козырев называет важным фактором роста продаж перераспределение внутреннего турпотока: из-за закрытого аэропорта Симферополя путешественники выбирают краснодарские курорты в качестве альтернативы.

Дополнительный поток отдыхающих в Анапу и Геленджик, по словам госпожи Домостроевой, обеспечивают жители Краснодара и Ростова-на-Дону. Она отмечает, что эти регионы традиционно считаются сильными выездными рынками, но из-за сокращения международного авиасообщения многие их жители не готовы летать за рубеж через Москву или Сочи. Собеседник “Ъ” на туррынке утверждает, что сейчас в Сочи также приезжают отдыхающие из ДНР и ЛНР.

Сейчас отели Краснодарского края заполнены, хотя до второй половины июня их загрузка была на 30% ниже, чем год назад, говорит гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. «Это связано с тем, что россияне, не дождавшись открытия аэропорта Симферополя и появления дополнительных зарубежных направлений, в итоге приняли решение отдыхать в Сочи и других городах региона»,— поясняет он.

Активный спрос на отдых в Краснодарском крае ожидаемо привел к росту средней стоимости туров в регион, которая, по подсчетам Travelata.ru, выросла на 46% год к году, до 83,4 тыс. руб. Этим летом дешевле отдыхать в Адлере — 79 тыс. руб., в Имеретинской долине — 90 тыс. руб., а в центре Сочи еще дороже — более 100 тыс. руб. Олег Козырев связывает рост среднего чека с резким увеличением стоимости размещения, которая выросла в полтора раза. «Год назад из-за падения спроса отельеры, наоборот, предлагали скидки до 50%, сейчас так поступают гостиницы Крыма»,— говорит Дарья Домостроева. Господин Уманский называет лидером по росту цен Сочи.

Сергей Ромашкин также выделяет заметный рост цен на перевозку. Самый дешевый перелет из Москвы в Сочи и обратно на период 1–7 августа в поисковой выдаче Aviasales сейчас составляет 17,4 тыс. руб.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что в прошлом году средний чек на направлении в этот период составлял 10–12 тыс. руб., но это было обусловлено профицитом перевозки. Сейчас, добавляет он, подорожанию авиабилетов способствует не только пиковый сезон, но и тот факт, что Сочи стал транспортным хабом на юге страны.

Александра Мерцалова

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