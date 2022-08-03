Крикет им в помощь

Программу Олимпиады в Лос-Анджелесе 2028 года могут пополнить несколько видов спорта, проникновение которых на главные спортивные состязания еще недавно казалось абсолютно невозможным. На участие в ней претендуют, например, крикет, лакросс и флаг-футбол, то есть жанры с чрезвычайно ограниченной географией, и даже автоспорт, про который ранее руководители Международного олимпийского комитета (МОК) говорили как про «по определению» не подпадающий под нужные для включения в престижный список критерии. Впрочем, решения МОК, касающиеся предыдущей летней Олимпиады, состоявшейся прошлым летом в Токио, и Олимпиады следующей — в Париже в 2024 году, показывают, что структура готова на многое, чтобы «освежить» программу и привлечь дополнительную, прежде всего молодую, аудиторию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крикет, претендующий на попадание в программу летних Олимпийских игр 2028 года, популярен лишь в Великобритании и ее бывших колониях в Южной Азии — Индии, Шри-Ланке, Пакистане и Бангладеш

Фото: David Rogers / Getty Images Крикет, претендующий на попадание в программу летних Олимпийских игр 2028 года, популярен лишь в Великобритании и ее бывших колониях в Южной Азии — Индии, Шри-Ланке, Пакистане и Бангладеш

Фото: David Rogers / Getty Images

Портал Insidethegames обнародовал шорт-лист видов спорта, которые получили право претендовать на попадание в программу летней Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году. В него вошли крикет, бейсбол (и его женская разновидность софтбол), карате, лакросс, флаг-футбол, кикбоксинг, сквош, брейк-данс и автоспорт. Всем им разрешено представить официальные презентации, после изучения которых Международный олимпийский комитет в 2023 году примет либо положительное, либо отрицательное заключение по каждому участнику конкурса. Оцениваться они будут по шести критериям. В их числе уровень интереса к виду в мире и стране—хозяйке Олимпиады, эффективность управления им и возможность обеспечить «экономичное» — в смысле денежных расходов и количества задействованных спортсменов — присутствие на соревнованиях. Сколько из этих видов могут прорваться на Олимпиаду, сказать невозможно.

Долгое время олимпийская программа была чрезвычайно устойчивой.

Она состояла из большого блока «корневых», десятилетиями сохранявших статус видов, к которым изредка добавлялись или абсолютно новые для нее, или такие, которые когда-то были в программе, но по каким-то причинам исчезли из нее.

Все изменилось в середине предыдущего десятилетия после прихода на пост президента МОК Томаса Баха. При нем головная спортивная структура приняла стратегию, существенно скорректировавшую подход к формированию программы с целью «освежить» ее и привлечь дополнительную, прежде всего молодую, аудиторию, повысив в том числе коммерческий потенциал Олимпиад.

Теперь программа стала, по сути, «плавающей».

Под каждую Олимпиаду составляется перечень видов и дисциплин, которые могут, доказав свою нужность, присоединиться к тем, что составляют основу Олимпийских игр. Результаты применения такого подхода публика уже успела увидеть. В программе состоявшейся год назад токийской Олимпиады значилась целая россыпь видов и дисциплин, которые были или безусловными, или фактическими (из-за солидности срока, прошедшего с момента последнего появления на Олимпийских играх) ее новичками. Это и карате, и скалолазание, и серфинг, и скейтбординг, и баскетбол в формате «три на три». А на будущей летней Олимпиаде — в Париже в 2024 году — состоится дебют брейк-данса, который как раз идеально олицетворяет молодежное направление стратегии МОК.

Место в лос-анджелесской программе уже забронировано за 28 видами спорта.

Если отталкиваться от предшествующих ей Олимпиад (в Токио медали разыгрывались в 32 видах, в Париже их число на один увеличено), то на кону стоит полдесятка мест. Но надо учитывать важный нюанс. В предварительном варианте американской программы нет трех «традиционных» видов — бокса, тяжелой атлетики и современного пятиборья: контролирующие их федерации переживают кризис. При этом МОК подчеркнул, что для всех в случае решения проблем дорога в Лос-Анджелес «будет открыта». Так что градус конкуренции среди девяти «конкурсантов» может оказаться совсем высоким.

Невозможно и выделить среди них несомненных фаворитов. Бэкграунд у всех примерно одинаковый: кикбоксинга и сквоша на Олимпиадах никогда не было, участие остальных либо давнее, иногда датирующееся началом прошлого века, либо эпизодическое. Некоторые, как те же сквош или кикбоксинг, не имеют репутации чрезвычайно востребованных видов, оставаясь в густой тени «смежных» — тенниса, бокса. Некоторые пользуются колоссальной востребованностью, но на узком в плане географии пространстве: крикет обожают лишь в Великобритании и ее бывших колониях в Южной Азии — Индии, Шри-Ланке, Пакистане, Бангладеш, лакросс — исключительно в США. У флаг-футбола, похожего на американский футбол, вообще нет даже общепризнанной управляющей организации. А про автоспорт представители МОК всегда говорили, что он «по природе» не подходит для Олимпиад: на них допускают виды, которые демонстрируют человеческие возможности, а не возможности техники. Но токийские и парижские истории показывают, что в действительности МОК готов ради «модернизации» своего основного актива на многое, а слишком экзотических или маргинальных жанров для него, похоже, уже просто не существует.

Алексей Доспехов