Слоновья услуга

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Международный олимпийский комитет (МОК) продолжил борьбу за снижение стоимости Олимпийских игр и повышение их эффективности. Несмотря на формально позитивные итоги исследования, посвященного практике использования построенных к ним объектов спортивной инфраструктуры, МОК настойчиво порекомендовал хозяевам будущих Олимпиад отказаться от возведения новых полноценных стадионов. Структура считает, что при необходимости отдельные соревнования можно проводить на временных стадионах или даже за пределами страны, принимающей соревнования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Жаклин Барретт, директор подразделения Международного олимпийского комитета, занимающегося организацией работы с хозяевами будущих Олимпийских игр, обратилась к ним с неожиданным призывом. Она «настойчиво порекомендовала» избегать строительства новых полноценных стадионов. Состязания, по ее мнению, нужно проводить либо на уже имеющихся в наличии аренах, либо на более дешевых временных сооружениях, а если не подходит ни тот, ни другой вариант, некоторые могут быть даже перенесены в другую страну. Раньше такие переносы осуществлялись лишь в чрезвычайных случаях.

Так, медали соревнований по конному спорту в рамках Олимпиады 1956 года в Мельбурне разыгрывались в Стокгольме из-за того, что законы Австралии исключали допуск животных на ее территорию без шестимесячного карантина.

Сейчас же МОК, кажется, считает, что подобная практика должна стать нормой.

При этом Жаклин Барретт все-таки уточнила, что головная спортивная структура не запрещает в принципе возведение новых стадионов. Но она настаивает на том, чтобы любой проект «отвечал интересам общества», а его возникновение «не было связано исключительно с Олимпийскими играми». Предполагается, что организаторы заранее продумают планы долгосрочного использования таких сооружений.

МОК уверен, что его рекомендация повысит «устойчивость» Олимпиад.

На самом деле появление призыва идеально укладывается в свежую стратегию МОК, направленную в том числе на удешевление стоимости Олимпиад. В новом веке она стремительно росла. Существуют разные методологии подсчета затрат на проведение Олимпиад. Но если брать все, так или иначе связанные с ними, то выяснится, что Олимпийские игры, ради успеха которых потрачено более $10 млрд, перестали быть редкостью. По данным Statista.com, самой дорогой в истории является Олимпиада, состоявшаяся в 2021 году в Токио. Из-за переноса на год вперед, вызванного пандемией коронавируса, ее проведение обошлось японскому правительству и японскому бизнесу в $28 млрд. За ней следуют Олимпиады в Сочи в 2014 году ($21,9 млрд), Лондоне в 2012-м ($15 млрд), Рио-де-Жанейро в 2016-м ($13,7 млрд), Пхёнчхане в 2018-м ($12,9 млрд).

«Гонка расходов» была признана одной из причин, по которой на излете прошлого десятилетия радикально снизился интерес к борьбе за обладание статусом хозяина Олимпийских игр.

Пиком кризиса стала ситуация, когда в 2017 году к финалу очередного конкурса «уцелели» лишь два кандидата — Париж и Лос-Анджелес. МОК тогда, чтобы не оказаться в еще менее приятном положении в следующий раз, пришлось обойтись вообще без голосования. Французскому городу отдали Олимпиаду 2024 года, американскому — 2028-го.

МОК в результате реформировал систему, ликвидировав конкурс в привычном формате. Он был заменен на куда более простой и дешевый — хотя бы потому, что не требует заблаговременного предъявления готовой инфраструктуры,— процесс, в центре которого находится комиссия по будущим Олимпиадам. В ее задачу входит сбор информации, касающейся городов или регионов, выразивших заинтересованность в проведении Олимпийских игр. Взаимодействуя с ними, комиссия определяет так называемых приоритетных кандидатов, имеющих, по ее мнению, высокие шансы успешно организовать соревнования. Их статус утверждает исполком МОК. После утверждения с кандидатом ведется «таргетированный диалог» — это работа по «доводке» до готовности взять на себя роль хозяина. Окончательно решение по поводу того, кому она достанется, принимает сессия МОК, уже назначившая столицей летней Олимпиады 2032 года Брисбен.

Рекомендация, касающаяся стадионов, была сделана по мотивам публикации МОК исследования, посвященного практике использования олимпийских сооружений. Его результаты формально довольно позитивные. Из исследования, во время которого был проанализирован 51 релиз Олимпийских игр, а также судьба 817 постоянных и 106 временных арен, следует, что 85% из них продолжают использоваться до сих пор. А из полноценных, возведенных не для последующего скорого сноса стадионов лишь 32 являются так называемыми белыми слонами — закрытыми или заброшенными объектами. Правда, в исследовании не акцентируется внимание на том, что многие из таких «слонов» — это чрезвычайного дорогостоящие сооружения (речь идет, например, о легендарном стадионе Maracana в Рио-де-Жанейро, реновация которого к чемпионату мира по футболу в 2014 году и Олимпиаде в 2016-м обошлась в $500 млн, Олимпийском парке в бразильском городе или целом ряде стадионов в Афинах: они принимали Игры 18 лет назад), а также на том, что среди арен немало таких, которые востребованы лишь изредка.

Как бы то ни было, организаторы ближайших Олимпийских игр еще до выступления Жаклин Барретт словно учли пожелания МОК. В Париже в 2024 году лишь 5% стадионов будут новыми, в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026-м — 7%, а Лос-Анджелес в 2028 году вообще обойдется без них.

Алексей Доспехов