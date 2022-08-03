Суд не усомнился в ремонте вертолетов

Весьма неожиданно завершилось рассмотрение Мосгорсудом жалоб на приговор по громкому уголовному делу бывшего начальника отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризвана Гайрбекова и экс-главы департамента экспорта специмущества «Рособоронэкспорта» Владислава Кузьмичева. Они обвинялись в получении и даче взяток соответственно при заключении контракта на ремонт трех вертолетов ВВС Колумбии, а господин Гайрбеков — и в получении денег при заключении контракта на поставку шин для ВВС Азербайджана и незаконном переоформлении лицензии частной компании. Райсуд ранее приговорил господина Гайрбекова к восьми, а господина Кузьмичева — к шести годам колонии строгого режима. Однако Мосгорсуд этот приговор отменил, оправдал Ризвана Гайрбекова по «колумбийскому» эпизоду и заменил на условный срок наказание по двум другим. А господин Кузьмичев был полностью оправдан судом и уже находится дома.

Судебное заседание апелляционной инстанции Мосгорсуда длилось около двух часов. Стоит отметить, что приговором Замоскворецкого райсуда, вынесенным в мае этого года, остались недовольны обе стороны. Защита высокопоставленных сотрудников «Рособоронэкспорта» (РОЭ) и Минпромторга посчитала судебное решение необоснованно жестким и не соответствующим фактическим материалам дела. В свою очередь, представитель гособвинения, соглашаясь с адвокатскими тезисами, отмечал в своей жалобе, что райсуд также проигнорировал и его мнение, высказанное во время прений. Напомним, что гособвинитель, выступая в них, просил суд ограничиться штрафом при выборе наказания для Владислава Кузьмичева. Однако вместо этого суд первой инстанции приговорил господина Кузьмичева к шести годам колонии строгого режима, а его подельника — к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 22 млн руб.

Обе стороны во время выступлений в Мосгорсуде подтвердили свои позиции, а трое судей апелляционной инстанции, выслушав их, поинтересовались у осужденных, которые участвовали в заседании по видеосвязи, подробностями заключения контрактов, которые легли в основу обвинения, а также их госнаградами. Спустя еще час Мосгорсуд вынес весьма неожиданное для отечественной судебной практики решение. Он отменил приговор Замоскворецкого суда, при этом оправдав Ризвана Гайрбекова по эпизоду со взяткой, связанной с выбором компании-исполнителя для ремонта трех вертолетов ВВС Колумбии. Два других эпизода обвинения остались в силе, однако по ним господину Гайрбекову было назначено условное наказание. Господина Кузьмичева, который проходил лишь по «колумбийскому» эпизоду — в качестве лица, давшего взятку, горсуд и вовсе полностью оправдал, утвердив за ним право на реабилитацию. Уже через несколько часов после оглашения судебного решения находившийся в СИЗО-2 экс-глава департамента экспорта специмущества «Рособоронэкспорта» оказался дома. Процедура освобождения господина Гайрбекова, который к моменту рассмотрения его жалобы Мосгорсудом уже был этапирован в мордовскую колонию, затянется на несколько дней, сообщил “Ъ” адвокат Алексей Дудник, представляющий интересы бывшего высокопоставленного сотрудника Минпромторга. Как подчеркнул адвокат, с момента задержания его клиент настаивал на своей невиновности по всем трем эпизодам, которые ему инкриминировались, утверждая, что основной свидетель обвинения, заключивший досудебное соглашение Сергей Гармаш, «его оговаривает». По словам господина Дудника, решение Мосгорсуда — «большая удача, и нужно дождаться освобождения подзащитного из-под стражи и обсудить дальнейшие действия».

Его коллеги Анастасия Селиванова и Павел Черняк, представляющие интересы господина Кузьмичева, отметили, что оправдание их клиента — «это единственно справедливое решение». Они также подчеркнули, что, кроме показаний господина Гармаша, следствие не представило никаких доказательств вины их клиента.

Напомним, что бывший начальник отдела военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга Ризван Гайрбеков и экс-глава департамента экспорта специмущества и услуг АО «Рособоронэкспорт» Владислав Кузьмичев стали фигурантами уголовного дела в 2020 году. Вместе с ними по делу проходил и бывший глава ООО «Нижегородское авиационное общество» Василий Клепалов, но он умер в СИЗО в декабре 2020 года.

В уголовном деле было три эпизода. По версии СКР, первую взятку Ризван Гайрбеков получил в декабре 2018 года. Тогда, говорится в деле, чиновник через посредника — бывшего заместителя начальника управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Сергея Гармаша получил от Василия Клепалова 2 млн руб. Деньги якобы передавались за оформление в короткие сроки разрешения Минпромторга на вывоз авиационных шин для самолетов Су-25 из России в Азербайджан, где они должны были использоваться ПО «Спецтехника МН». Также господину Гайрбекову следствие инкриминировало получение в мае 2019 года еще 1 млн руб. от того же господина Клепалова за переоформление в Минпромторге лицензии ООО «Нижегородское авиационное общество». Этот эпизод в ходе судебного следствия был переквалифицирован на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Последний эпизод дела был связан со взяткой в 300 тыс. руб., переданных в качестве вознаграждения за совершение незаконных действий в пользу АО СПАРК. Благодаря этому, уверяло следствие, СПАРК и был выбран Минпромторгом исполнителем контракта по ремонту трех вертолетов Ми-17 ВВС Колумбии и поставке запчастей к ним. Этот эпизод теперь Мосгорсуд и посчитал недоказанным.

Стоит отметить, что ни на следствии, ни в суде господа Гайрбеков и Кузьмичев своей вины не признали.

Владислав Трифонов