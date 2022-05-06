Шины и вертолеты получили судебную оценку

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Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о коррупции, в котором были замешаны сотрудники Минпромторга и «Рособоронэкспорта». Восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 22 млн руб. получил бывший начальник отдела военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга Ризван Гайрбеков, а экс-глава департамента экспорта специмущества и услуг АО «Рособоронэкспорт» Владислав Кузьмичев — шесть лет. По версии обвинения, господин Кузьмичев дал взятку господину Гайрбекову за согласование сделки, исполнителем которой должна была стать его компания.

Суд признал Ризвана Гайрбекова виновным в получении двух взяток на общую сумму 2,3 млн руб. (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Владислава Кузьмичева — в даче господину Гайрбекову 300 тыс. руб. в качестве взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Отметим, что после прений господин Кузьмичев мог рассчитывать на гораздо более мягкое наказание — прокуратура требовала для него только штраф. Однако суд решил иначе.

Фигурантами уголовного дела, которое возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы, Ризван Гайрбеков и Владислав Кузьмичев, а также бывший глава ООО «Нижегородское авиационное общество» Василий Клепалов стали в марте 2020 года. Последний, правда, до суда не дожил — он скончался в СИЗО в декабре 2020 года, дело в отношении него было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

Первую взятку, по версии следствия и суда, Ризван Гайрбеков получил в декабре 2018 года. Тогда чиновник через посредника, бывшего заместителя начальника управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Сергея Гармаша, получил от Василия Клепалова 2 млн руб. за оформление в короткие сроки разрешения Минпромторга на вывоз до конца 2018 года авиационных шин для самолетов Су-25 из России в Азербайджан, где они должны были использоваться ПО «Спецтехника МН». Кроме этого, господину Гайрбекову следствие инкриминировало получение в мае 2019 года еще 1 млн руб. от Василия Клепалова «за способствование в силу своего должностного положения» в переоформлении в Минпромторге лицензии ООО «Нижегородское авиационное общество». Этот эпизод в ходе судебного следствия, однако, был переквалифицирован на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отметим, что господин Гармаш, заключивший сделку со следствием, уже в конце июня 2021 года получил три года колонии строгого режима со штрафом в размере 2,1 млн руб.

Кроме того, 9 января 2020 года в деле господина Гайрбекова появился еще один эпизод. Как было установлено следствием, чиновнику Минпромторга в тот день передали 300 тыс. руб. в качестве «вознаграждения за совершение незаконных действий в пользу АО СПАРК». Как следовало из показаний заключившего досудебное соглашение Гармаша, в декабре 2019 года к нему пришел Владислав Кузьмичев и попросил ускорить через Минпромторг назначение АО СПАРК исполнителем контракта «Рособоронэкспорта» с ВВС Колумбии на ремонт трех вертолетов Ми-17 и поставку запчастей к ним. За решение вопроса Владислав Кузьмичев отдал Сергею Гармашу 300 тыс. руб., которые тот передал Ризвану Гайрбекову.

Ни на следствии, ни в суде господа Гайрбеков и Кузьмичев своей вины не признали. Защита считает вынесенный приговор слишком суровым и намерена его обжаловать.

Юрий Сенаторов