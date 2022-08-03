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Коммерсантъ FM
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Москву и Калининград обходят с Запада

Сенатор и член ЦИКа отчитались об иностранном вмешательстве в российские выборы

Западные страны пытаются повлиять на выборы губернатора Калининградской области и муниципальных депутатов Москвы. К такому выводу в ходе совместной пресс-конференции во вторник пришли сенатор Андрей Климов и член Центризбиркома Игорь Борисов. По их словам, в столице СМИ-иноагенты фактически «подстрекают» российскую аудиторию к протестному голосованию, а в Калининградской области на вмешательство в кампанию «намекает» решение литовского банка остановить операции по железнодорожному транзиту в регион ровно за десять дней до даты выборов. В калининградском избиркоме, впрочем, пока «вмешательства» в выборы не заметили, а эксперт считает, что властям не стоит бояться и за голосование в Москве.

ЦИК в лице Игоря Борисова (слева) и Совет федерации в лице Андрея Климова знают, с какой стороны ждать иностранного вмешательства в российские выборы

ЦИК в лице Игоря Борисова (слева) и Совет федерации в лице Андрея Климова знают, с какой стороны ждать иностранного вмешательства в российские выборы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ЦИК в лице Игоря Борисова (слева) и Совет федерации в лице Андрея Климова знают, с какой стороны ждать иностранного вмешательства в российские выборы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как заявил на пресс-конференции 2 августа глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, «прозападные СМИ и соцсети, включая ресурсы иноагентов» начали подготовку к активному воздействию на выборы в России. Например, немецкое издание Deutsche Welle (внесено в реестр СМИ-иноагентов), освещая муниципальную кампанию в Москве, выступает в поддержку фигурантов выборов, уличенных в серьезных правонарушениях, включая уже осужденных на основании Уголовного кодекса, рассказал сенатор. «В натовской Германии прямо пишут о том, что оппозиционные, прозападно настроенные депутаты московских муниципалитетов могут сыграть в будущем, цитирую, важную роль в подъеме протестных социальных движений»,— заявил господин Климов. Кроме того, комиссия под его руководством фиксирует «подстрекательские намеки» в СМИ-иноагентах, фактически призывающие российскую аудиторию к протестному голосованию.

«Помимо Москвы внимание наших недругов ожидаемо привлечено к Калининградской области, против которой натовская Литва затеяла провокационную возню с блокадой транзита железнодорожных и автомобильных путей доставки грузов из других российских регионов в наш балтийский эксклав»,— отметил сенатор. В качестве наглядных доказательств своих выводов он привел публикации на сайте радиостанции «Голос Америки» (внесена в реестр СМИ-иноагентов), в которых «некий литовский эксперт» рассуждает об идентичности Калининградской области и ее связи с Россией, об экономических и военных характеристиках региона и о том, насколько он представляет угрозу для Евросоюза. «Явно неслучайно и то, что литовский коммерческий банк, через который до сих пор шли расчеты за калининградский транзит, объявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября. Фактически это тоже акт саботажа, удивительно совпавший во времени и пространстве с губернаторскими выборами в Калининградской области (они пройдут 11 сентября.— “Ъ”)»,— подчеркнул господин Климов.

Речь идет о литовском «Шяуляй банке», который заявил о намерении прекратить с 1 сентября банковские операции с Россией, что может привести к остановке железнодорожного транзита в Калининградскую область. Сам банк обосновал это решение рисками обслуживания операций со стороны России и Белоруссии, подвергшихся санкциям Евросоюза из-за специальной военной операции на Украине.

Член ЦИКа Игорь Борисов добавил, что с калининградским областным избиркомом даже проводилось селекторное совещание, где обсуждался вопрос о попытках «воздействия на демократические процедуры» в регионе. По словам господина Борисова, несмотря на ограничение транзита, областная комиссия полностью подготовилась к единому дню голосования и успела закупить все необходимое оборудование и заключить все контракты до введения блокады.

Председатель избиркома Калининградской области Инесса Винярская заверила “Ъ”, что ее комиссия готовится к проведению выборов в штатном режиме, а с проявлениями «вмешательства» в избиркоме пока не сталкивались. При этом в августе областной избирком планирует провести «тренировку дистанционного электронного голосования» с симуляцией возможных сбоев в системе. «В том числе будут отрабатываться варианты по сохранению связи, ее оперативному восстановлению», — уточнила госпожа Винярская.

Напомним, 11 сентября в России пройдут прямые выборы 14 губернаторов, 6 региональных парламентов и 11 гордум административных центров. Попыток целенаправленного иностранного вмешательства в выборы в других регионах ЦИК пока не фиксирует, сообщил Игорь Борисов. Чего нельзя сказать о сайте самого ЦИКа, число DDos-атак на который, по подсчетам господина Борисова, с 2020 года достигло 994. Тем не менее в России, убежден член ЦИКа, созданы все условия, чтобы избирательная система оставалась устойчивой к внешним атакам и попыткам ее дестабилизации.

Политолог Константин Калачев считает заявления о вмешательстве в выборы в Москве и Калининградской области сгущением красок: «Если и есть какой-то вызов в Москве и Калининграде, то это вызов легитимизации: чтобы все прошло по закону, а избиратели знали, что результаты отражают их реальную волю. Доверие к выборам — вот вызов. Остальное — нагнетание». По его мнению, протестные настроения в двух упомянутых регионах находятся на минимуме, проблем с предстоящими выборами эксперт не видит.

Елена Рожкова, Андрей Прах

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