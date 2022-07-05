Равные осветительные возможности

Центризбирком (ЦИК) во вторник утвердил порядок аккредитации СМИ на осенних выборах. Как и год назад, избиркомы смогут приостанавливать аккредитацию (например, за распространение фейков) и запрашивать дополнительную информацию о журналисте в его редакции. Не будет в 2022 году никаких ограничений и для СМИ, имеющих статус иностранных агентов, хотя, по словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, в будущем возможны «какие-то изменения, связанные с теми или иными обстоятельствами». При этом член ЦИКа Игорь Борисов, предлагавший маркировать на выборах журналистов-иноагентов, вошел в состав мониторинговой группы Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Одобренный 5 июля порядок аккредитации представителей СМИ для работы на осенних региональных выборах не содержит принципиальных отличий от варианта, подготовленного к выборам в Госдуму 2021 года. Напомним, тогда ЦИК обновил правила аккредитации, внеся в них изменения, касающиеся прежде всего многодневного голосования. Кроме того, избиркомы получили возможность проверять сведения о журналистах, запрашивая у редакций дополнительную информацию. А ЦИК оставил за собой право приостанавливать аккредитацию в случае несоблюдения журналистом правил работы — в частности, за нарушение профессиональной этики, санитарных требований, распространение «слухов под видом достоверных сообщений», вмешательство в работу избиркома и сбор информации в пользу постороннего лица или организации. Однако, по словам секретаря ЦИКа Натальи Будариной, такая мера «может носить только исключительный характер при условии четкого подтверждения данных фактов». На выборах-2021 таких прецедентов не было, «и мы надеемся, что и далее этого не будет», добавила она.

Аккредитация по-прежнему носит уведомительный характер, то есть комиссии не вправе отказывать представителям СМИ, отвечающим требованиям закона.

На заседании 5 июля член ЦИКа Игорь Борисов, курирующий тему иностранного вмешательства, как и год назад, поднял вопрос о маркировке журналистов, работающих в СМИ со статусом иностранного агента. В соответствующий реестр Минюста включены 167 организаций и физлиц, а с прошлых выборов он разросся в 3,5 раза (до выборов-2021 в нем было 47 позиций). Год назад ЦИК давал разъяснения о работе иноагентов на выборах: никакой маркировки не предполагалось, все журналисты с таким статусом имели право на аккредитацию и могли присутствовать на участках на равных условиях с другими коллегами с соблюдением общих правил журналистской этики.

Вторая попытка господина Борисова добиться маркировки иноагентов хотя бы при аккредитации тоже не увенчалась успехом. Наталья Бударина разъяснила, что ни в действующем законодательстве об иноагентах, ни в новом законопроекте, который находится на рассмотрении в Госдуме, подобных мер не предусмотрено.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова, в свою очередь, добавила, что ЦИК имеет «огромный запас прочности» и заинтересован в максимальной объективности освещения событий на участках.

При этом она не исключила, что в будущем могут быть внесены изменения, «связанные с теми или иными обстоятельствами». «Но все равно мы всегда это будем делать открыто, после обсуждения с экспертным сообществом, с журналистским сообществом»,— подчеркнула глава ЦИКа.

Впрочем, побороться с влиянием извне на избирательный процесс Игорь Борисов сможет в другом качестве. В Госдуме 5 июля начала работу мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы. Возглавил ее зампред комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Альшевских, а от ЦИКа туда делегирован господин Борисов. Как пояснил в Telegram-канале комиссии ее глава Василий Пискарев, необходимость создания группы связана с тем, что в преддверии выборов «ожидаются попытки подорвать доверие населения к институту дистанционного электронного голосования, организовать ставшие уже традиционными кибератаки на ресурсы ЦИКа и избиркомов, ангажированные выпады со стороны иностранных псевдоэкспертов, мотивированных зарубежными подачками, обрушить на избирателей шквал фейков и другие провокации».

Елена Рожкова