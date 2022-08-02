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Коммерсантъ FM
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Газ вызвал ядерную реакцию

Энергокризис может задержать отказ от атомной энергии и угля

Рост мировых цен на ископаемое топливо увеличит расходы европейских домохозяйств в 2022 году в среднем на 7%, подсчитали эксперты Международного валютного фонда (МВФ). В мае на инфляцию энергоносителей приходилось до половины годового индекса потребительских цен. В Германии энергокризис обострил дискуссию о планируемом к концу года выводе атомных электростанций из эксплуатации. Кроме того, за последнее время власти страны разрешили запуск уже десяти угольных и шести мазутных ранее бездействовавших теплоэлектростанций.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

В МВФ подсчитали, что рост цен на ископаемое топливо повысит «стоимость жизни» для домохозяйств Европы в этом году в среднем на 7%. В мае на рост цен на энергоносители приходилось до половины величины инфляции, в большинстве европейских стран вклад удорожания энергии в индекс потребительских цен превысил три процентных пункта, а в Бельгии, Нидерландах, Румынии, Греции, Эстонии, Латвии и Литве — пять пунктов. Проблему в МВФ видят еще и в том, что высокие цены на энергоносители, как правило, наносят больший ущерб более бедным домохозяйствам, так как относительно дохода они тратят на электричество больше, чем состоятельные. Сильно растут и расходы в сельской местности — там приходится больше тратиться на топливо для личных автомобилей из-за ограниченности общественного транспорта.

В МВФ считают, что властям надо сворачивать нецелевую антикризисную господдержку компаний — это слишком дорого для бюджетов, а продолжение роста цен на энергию все равно приведет к перераспределению спроса и предложения на менее энергоемкие виды деятельности. В фонде советуют увеличить адресность поддержки — оказывать временную или единовременную поддержку жизнеспособным компаниям, стремящимся снизить потребление энергии. Единовременные денежные переводы, ваучеры или фиксированные скидки на коммунальные услуги домохозяйствам также эффективны, полагают в МВФ.

Для замещения поставок российского газа в МВФ советуют достаточно очевидное — модернизацию и строительство терминалов и хранилищ сжиженного природного газа (СПГ). При этом в фонде отмечают, что высокий спрос на СПГ в Европе на фоне ограниченного предложения может подтолкнуть крупные развивающихся страны (такие как Индия, Пакистан, Индонезия и Бангладеш) к отказу от сжиженного газа в пользу куда более вредного с точки зрения климата угля.

В МВФ отмечают, что нынешний энергокризис в ряде стран задерживает вывод угольных и атомных станций из эксплуатации. Отметим, в Германии сейчас спорят по поводу закрытия трех оставшихся в стране атомных энергоблоков мощностью 4 ГВт (см. “Ъ” от 28 июля). Дискуссия обостряется — так, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал прекратить использование газа для производства электроэнергии и «не отключать безопасные и безвредные для климата атомные электростанции, а при необходимости использовать их до 2024 года». Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мец выступает за то, чтобы срочно заказать новые топливные стержни для оставшихся в работе реакторов.

С ними спорит глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек: поддержание ядерных реакторов в рабочем состоянии крайне сложно с технической точки зрения, требуются дорогостоящие проверки оборудования. К тому же, по его мнению, сохранение АЭС не решит проблему нехватки ископаемого топлива, так как газ важен не столько для производства электроэнергии, сколько для отопления и промышленности, где заменить его «атомом» довольно сложно. В первом квартале 2022 года на АЭС приходилось 6% производства всей электроэнергии в ФРГ, на газ — 13%. Правительство ФРГ пока не приняло решения по проблеме — канцлер Олаф Шольц ждет результатов второго стресс-теста на безопасность энергоснабжения, о котором Минэкономики страны объявило в середине июля. Отметим, ранее власти ФРГ уже разрешили запуск десяти угольных и шести мазутных станций, которые ранее бездействовали, вчера также была выведена из резерва теплоэлектростанция, работающая на буром угле.

Георгий Смирнов

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