Генераты запаса

В Евросоюзе почти вдвое выросли цены долгосрочных контрактов на покупку зеленой электроэнергии. Стоимость выработки ВИЭ достигает рекордных отметок в €100 за 1 МВт•ч, что втрое выше себестоимости строительства зеленой генерации. Цены поставок растут из-за дефицита газа и стремления ЕС перейти на покупку более дорогого СПГ. По мнению аналитиков, европейские потребители будут отказываться от долгосрочных контрактов и начнут строительство ВИЭ за собственный счет, что может ускорить уход ЕС от ископаемого топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В Евросоюзе резко подорожала цена поставки зеленой электроэнергии по долгосрочным договорам PPA (Power Purchase Agreement), следует из данных платформы Pexapark. Средний индекс Pexapark в ЕС по всем видам ВИЭ вырос с начала года примерно на 49%, до €96,6 за 1 МВт•ч (см. график). Исторический максимум индекса для морских ветряных электростанций (ВЭС) составил €128,5 (5 мая), для наземных ВЭС — €89 (7 июля), для солнечных станций (СЭС) — €106 (12 мая).

PPA — долгосрочный договор на поставку электроэнергии между производителем и потребителем электроэнергии. Договор, как правило, заключается на 10–20 лет с фиксированной договорной ценой на определенный объем выработки.

Сейчас PPA — основной инструмент для строительства ВИЭ в Евросоюзе. Объем PPA в ЕС в 2021 году, по оценкам «СКМ Маркет Предиктор», почти удвоился: на рынке было заключено договоров на 11,2 ГВт. Из них с конечным потребителем было заключено договоров на 6,5 ГВт, остальные 4,63 ГВт были законтрактованы со сбытовыми компаниями.

Стоимость контракта зависит от рыночных факторов: спотовой биржевой цены, цены фьючерсов на электроэнергию и долгосрочных прогнозов (форвардная кривая цены на электроэнергию). Среднесуточные цены на электроэнергию на бирже NordPool выросли с начала года на 30%. В ряде европейских стран цены взлетели до уровня €400/МВт•ч, говорит Максим Дякин из Vygon Consulting. Цены декабрьских фьючерсов на электроэнергию на бирже EEX также бьют рекорды и достигают в моменте €800/МВт•ч. Потребители стремятся зафиксировать цену покупки электроэнергии прежде всего от ВИЭ, которые не зависят от цен на топливо, говорит Максим Дякин.

Первый заметный пик цен на PPA был в декабре 2021 года (около €73 за 1 МВт•ч) из-за роста цен на газ. После начала боевых действий на Украине цены на все энергоносители ушли вверх, но теперь они имеют более долгосрочное влияние на форвардные цены в следующие пять лет, отмечает гендиректор «СКМ Маркет Предиктор» Виктор Балыбердин. Основные причины — рост цен на газ из-за снижения российских поставок, а также стремление ЕС перейти на более дорогой СПГ из других стран.

«Сейчас средняя себестоимость строительства ВИЭ находится в районе €30 за 1 МВт•ч,— говорит Виктор Балыбердин.— В такой ситуации промышленности выгоднее полностью за свой счет строить ВИЭ без долгосрочных контрактов». Потребители уже отказываются от заключения долгосрочных контрактов, что в перспективе должно сбалансировать цены PPA. Стоимость может пойти вниз также при отключении некоторых европейских потребителей от энергоснабжения. Причем текущая ситуация может резко увеличить объемы строительства ВИЭ в Евросоюзе, что в среднесрочной перспективе позволит ЕС отказаться от российского газа, полагает аналитик.

По итогам 2021 года в Европе, включая Великобританию, установленная мощность ветроэнергетики составила 236 ГВт, солнечной — примерно 190 ГВт, отмечает директор ИАЦ «Новая энергетика» Владимир Сидорович. Планы дальнейшего развития колоссальны, говорит он: новая стратегия REPowerEU предусматривает рост мощностей СЭС почти до 600 ГВт к 2030 году.

В России также есть аналоги PPA — свободные двусторонние договоры (СДД). Они не пользуются такой популярностью, как в ЕС, из-за низкой волатильности цен на электроэнергию в РФ и необходимости платить надбавки в цене за мощность. В Сибири объем СДД в 2021 году составил 15,7% от общего объема торговли электроэнергией, в европейской части РФ и на Урале — лишь 3,1%, говорит директор по развитию Carbon Zero Владислав Березовский. Цена поставки по СДД — рыночная стоимость с премией (в 2021 году премия за электроэнергию СЭС и ВЭС — 80–100 руб. за 1 МВт•ч), отмечает эксперт.

Полина Смертина