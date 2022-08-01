Промышленность продолжает лишаться импорта

В новом выпуске бюллетеня конъюнктурных опросов Института Гайдара (ИЭП) опубликованы результаты исследования обеспеченности промышленников сырьем, материалами и комплектующими. Как выяснилось, в июле со стороны российских поставщиков эта обеспеченность увеличилась до 79% — до среднего уровня предыдущих лет. Обеспеченность же импортным сырьем и комплектующими снизилась до 20% против 31% в июне.

Наибольшее снижение дефицита промежуточного импорта зафиксировано в пищепроме — с 79% до 48% (см. график). «Такой результат связан как с усилиями самих предприятий, так и с активной поддержкой государства. При этом иностранные производители, связанные с российской пищевой отраслью, испытывают пока, наверное, скромное политическое давление со стороны своих правительств»,— считает автор исследования Сергей Цухло.

Меньших успехов добились представители легкой промышленности. В ней проблемы импортозамещения не имеют сейчас высокого приоритета как для самих предприятий, так и для властей, полагают в ИЭП. Заметных изменений в обеспеченности импортными сырьем, материалами и комплектующими не видно в машиностроении — из-за того, что «бывшие партнеры смогли в значительной степени купировать усилия предприятий и властей» в этом направлении, полагает Сергей Цухло.

Из-за низкой обеспеченности импортом предприятия стройиндустрии сейчас не могут удовлетворить сезонный рост спроса, отмечает эксперт. Сложная ситуация в деревообрабатывающей и в целлюлозно-бумажной отрасли — у них нет проблем с основным сырьем, но эти производства не могут обойтись без импортных химикатов, лаков, красок и фурнитуры.

Недостаток сырья и материалов сохранил пятое место в топ-5 ограничений для роста выпуска, фиксируют итоги опросов в ИЭП. Там отмечают, что «откладывающийся выход из вялотекущего санкционного кризиса, официальная поддержка параллельного импорта и применение не использованных ранее резервов импортозамещения позволили промышленности снизить остроту недостатка сырья, материалов и комплектующих». Отметим, что, по опросам Росстата, в июне недостаток сырья и материалов продемонстрировал максимальный темп роста среди всех ограничений для производства.

Алексей Шаповалов