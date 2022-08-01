Смартфоны берут на абордаж

В России число запросов на скачивание приложений с пиратским контентом с февраля по июль увеличились на 300–400%. Сами их разработчики подтверждают спрос и намерены разместить свои сервисы в российских маркетплейсах NashStore и RuStore. Последний планируется предустанавливать на все ввезенные смартфоны. Сторы заявляют, что допустят на платформы только сервисы, соблюдающие законодательство. Но юристы допускают, что в случае легализации параллельного импорта в отношении контента они могут изменить позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Запросы на скачивание пиратского приложения с онлайн-кинотеатром Zetflix после начала военных действий на Украине с 24 февраля по 29 июля увеличились на 300–400%, запрос о посещении онлайн-версии сайта вырос на 300% за тот же период, свидетельствуют данные аналитики Google Trends. Zetflix (название обыгрывает онлайн-кинотеатр Netflix) — сервис бесплатного просмотра кино и сериалов, помимо сайта, у него есть приложение для Android и Windows, которого нет на данный момент ни в одним маркетплейсе. Скачать приложение можно через файл APK на сайте. Зарабатывает сервис на рекламе.

В самом Zetflix “Ъ” сообщили, что только в марте приток новых пользователей на сайт составил порядка 25% от общего числа посетителей: «Сейчас за сутки нас посещает около 150–180 тыс. зрителей, на пике — 500 тыс.». По словам представителя сервиса, его средняя ежемесячная аудитория составляет 4,5 млн человек. Он отметил, что платформа также намерена «сделать все возможное», чтобы разместиться в отечественных магазинах приложений RuStore и NashStore.

В каталоге приложений с сайта 4PDA можно найти 16 подобных пиратских программ только в разделе «Интернет и видео» (Kinopub, ViewBox, LazyMedia Deluxe, Zona, Vplay, Filmix UHD.apk, HDRezka Client и др.). Их представители не ответили “Ъ”. По данным «Яндекса», число ссылок с пиратским контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума (начал действовать в 2018 году), по состоянию на июль превышает 62 млн. В июне 2021 года компания сообщала, что в реестр внесено 24,3 млн ссылок. Таким образом, за последний год в реестр добавлено 37,7 млн ссылок, и это больше, чем за три предыдущих года, уточнили в «Яндексе».

После 24 февраля Google Play и AppStore начали блокировать некоторые российские приложения и оплату через банковские карты.

Отечественные альтернативы — RuMarket (гендиректора Gett в России Анатолия Сморгонского), NashStore (АНО «Цифровые платформы») и RuStore (VK). В мае Минцифры внесло законопроект, обязывающий предустанавливать RuStore на ввозимые в РФ смартфоны (см. “Ъ” от 18 мая).

Руководитель RuStore Иван Мыздриков говорит, что пока загрузка приложений доступна только для юридических лиц, но скоро будет открыта и для частных разработчиков. Однако, заверил он, RuStore готов допускать на платформу только тех, кто не нарушает закон. Аналогичной позиции придерживается директор проектной деятельности АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков. Он уточнил, что у маркетплейсов нет данных о том, какой фильм пиратский, а какой нет: «Если нам будут писать правообладатели с жалобами, мы отреагируем по закону».

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил, что по действующему законодательству приложения, нарушающие авторские права, могут быть исключены из маркетплейсов по решению суда. «Перспектив у пиратских приложений в отечественных сторах нет независимо от того, будут ли нарушаться права российских или иностранных правообладателей. И никакой "параллельный импорт кино" здесь не сработает, поскольку можно ввезти физический объект, но нельзя ввезти права»,— утверждает господин Бырдин.

Однако, по мнению партнера адвокатского бюро ЕМПП Мергена Дораева, маркетплейсы могут пойти на такое сотрудничество, если им не будут угрожать иски или отказ от работы со стороны иностранных правообладателей: «В случае разрешения параллельного импорта в отношении фильмов размещение приложений с пиратским контентом может считаться в России легальной деятельностью».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев 28 июля предложил Минкульту разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с правообладателями. Для последних могут быть открыты спецсчета в России, куда будут перечисляться сборы с показа. В июне уже принят указ президента об использования спецсчетов типа «О», введенный как защита от санкций со стороны зарубежных компаний (см. “Ъ” от 10 июня), но музыкальные лейблы и издательства столкнулись с тем, что банки отказывают в проведении лицензионных отчислений зарубежным правообладателям по этим счетам.

Тимофей Корнев, Валерия Лебедева