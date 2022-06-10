«О», времена

Как выяснил “Ъ”, банки отказывают музыкальным лейблам и издательствам в проведении лицензионных отчислений зарубежным правообладателям. Механизм использования спецсчетов типа «О», введенный как защита от санкций со стороны зарубежных компаний, сейчас работает даже против переводов между структурами одной компании. Эксперты отмечают, что банки пока не хотят брать на себя ответственность и призывают ждать разъяснений Минэкономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Humphrey / AP Фото: Mark Humphrey / AP

Музыкальные мейджор-лейблы столкнулись с тем, что банки не проводят лицензионные платежи в адрес зарубежных правообладателей, несмотря на то что те исполняют перед российскими контрагентами свои обязательства, сообщили “Ъ” в Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ; объединяет Sony Music, Universal Music, Warner Music). Проблемы затрагивают в том числе отчисления от российских офисов правообладателей в адрес головных.

Банки ссылаются на указ об особом порядке исполнения обязательств перед правообладателями, поддержавшими санкции в отношении России, но не предоставляют формальный отказ, сказали в НФМИ.

Речь идет об указе президента от 27 мая №322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». Согласно нему, лицензионные отчисления в адрес компаний, связанных с «недружественными» государствами или запретивших использовать в России результаты интеллектуальной деятельности, должны осуществляться перечислением средств в рублях на спецсчет типа «О».

Контрагенты считают отказ банков неправомерным, сказал гендиректор НФМИ Никита Данилов: «В нашей трактовке спецсчет используется только в случае неисполнения обязательств и только по заявлению должника (лицензиата.— “Ъ”). Если никто из них не заявил о нарушениях, компании должны осуществлять платежи по условиям договора».

Он допустил, что банки, отказывая в обычном проведении платежей, «перестраховываются и ждут разъяснений со стороны ЦБ».

В ответе ЦБ на запрос НФМИ (есть у “Ъ”) тот указал, что в его компетенции находятся вопросы о том, как применять счет типа «О», а не о том, с какими именно компаниями нужно через него рассчитываться. В ЦБ сообщили “Ъ”, что готовят «документ о режиме счета, как это и определено указом». “Ъ” направил запрос в Минэкономики, которое также должно дать разъяснения.

О той же проблеме, что и у музыкальных мейджор-лейблов, “Ъ” сообщил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. По его словам, банки с 27 мая фактически приостановили платежи в валюте для западных правообладателей. «До этого мы вели с ними взвешенные переговоры, с некоторыми удалось прийти к компромиссу»,— сказал он, отметив, что нарушение обязательств со стороны «Эксмо» сыграет на руку пиратам. Издательство намерено от лица Российского книжного союза обратиться в правительство. В НФМИ и «Эксмо» не ответили на вопросы о том, какие именно банки отказывают в обычном переводе лицензионных платежей. В числе тех, с кем возникли проблемы, «несколько банков с госучастием из первой десятки», сообщил “Ъ” источник, знакомый с практикой проведения платежей.

В указе установлено, что если нерезидент продолжает исполнять обязательства перед российскими контрагентами, то ему перечисляются средства без использования счета типа «О», отметил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин:

«Другой вопрос, что у иностранной компании в России может быть много контрагентов. В этом случае если нерезидент прекратил исполнять свои обязательства хотя бы перед одним из них и ему уже открыт счет типа "О", который может быть только один, то от всех остальных контрагентов деньги должны поступать ему также на счет типа "О"».

Банки действительно перестраховываются, так как «не хотят брать на себя ответственность за то, чтобы определять, осуществляет ли правообладатель свои обязанности по договорам», объясняет управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Обоснованность позиции той или иной стороны, по его мнению, в данном случае не важна.

Вряд ли Минэкономики представит свои разъяснения, на которые должны будут ориентироваться профильные министерства, раньше 20 июня, считает гендиректор Ассоциации интернет-видео (ivi, Okko, Amediateka, Start, viju, «Триколор» и др.) Алексей Бырдин: «Надо просто дать всем органам власти время на внутреннюю координацию и составление позиции».

Юрий Литвиненко, Максим Буйлов